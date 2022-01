Iedere maand bespreekt NU.nl de grootste games die zijn verschenen. Met deze maand Halo Infinite, Final Fantasy XIV: Endwalker en Solar Ash.

Halo Infinite

Platform: pc, Xbox One, Xbox Series

Score: 4 van de 5 sterren

De Halo-reeks is inmiddels een van de beroemdste gameseries ter wereld. Nadat Halo met deel vier en vijf toch wat aan goodwill was kwijtgeraakt, moest Halo Infinite de fans weer blij maken. En dat lukt, grotendeels.

Dit is de eerste Halo-game die zich in een open spelwereld afspeelt. Voorgaande delen plaatsten de speler in een reeks missies waarin je je feitelijk in een vaste volgorde door landschappen, gebouwen en gangen moest knokken.

Halo Infinite is met de kleine minpunten toch een heel goede game geworden, die de vieze smaak van de veel minder goede delen vier en vijf grotendeels wegspoelt. Lees hieronder de volledige recensie van Halo Infinite.

105 Bekijk hier de launchtrailer van de Halo Infinite-multiplayer

Solar Ash

Platformen: pc, PlayStation 4, PlayStation 5

Score: 4 van de 5 sterren

Solar Ash is gemaakt door de maker van crowdfundhit Hyper Light Drifter. Waar die game een tweedimensionaal actiespel met een retrotintje uit de jaren tachtig was, is deze nieuwe titel juist driedimensionaal en in een vrij verkenbare open wereld.

Je probeert in Solar Ash de ondergang van je planeet te voorkomen. Deze wordt langzaam in een groot, allesverwoestend zwart gat gezogen, maar jij hebt een machine die dit proces kan stopzetten. Die machine moet je echter activeren in dat zwarte gat, waar je resten van andere opgeslokte werelden aantreft.

Het resultaat is een game die met zijn neonkleuren een unieke stijl neerzet. De wereld is soms wat vaag en esoterisch, maar dat draagt bij aan de mystieke sfeer die de makers proberen neer te zetten. Door te glijden door de spelwereld moet je zo snel mogelijk tussen punten springen.

Dat komt vooral goed tot zijn recht bij baasgevechten, waar je in een perfect ritme een complexe reeks handelingen uitvoert. Tijdens de gevechten soms een beetje frustrerend, maar de winst is daardoor des te fijner.

96 Bekijk de trailer van Solar Ash

Final Fantasy XIV: Endwalker

Platformen: pc, PlayStation 4, PlayStation 5

Score: 4,5 van de 5 sterren

Het Japanse Square Enix weet met Final Fantasy XIV: Endwalker een van de beste online rollenspellen aller tijden neer te zetten. De game is al jaren één groot comebackverhaal. Hij werd na verschijning in 2010 een grote flop, waarna de ontwikkelaar besloot de game van voor af aan opnieuw te bouwen. Die herziene versie werd vervolgens een succes, waarna ieder uitbreidingspakket door de jaren heen steeds hogere waarderingen kreeg.

Uitbreidingspakket Endwalker zet een van de beste gameverhalen van dit jaar neer, met een prachtige soundtrack en een goed uitgewerkte wereld. Wel is de game wat slachtoffer van zijn eigen succes: door de grote interesse en het chiptekort zijn er te weinig servers om de massa's geïnteresseerde spelers online van ruimte te voorzien. Daardoor moet je op het moment urenlang wachten om in te loggen.

Lees hieronder de volledige recensie van Final Fantasy XIV: Endwalker.