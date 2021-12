Op zoek naar een nieuwe laptop? We zetten de beste modellen in verschillende prijscategorieën voor je op een rij.

In dit artikel kijken we naar laptops in drie verschillende categorieën. Als eerste kijken we naar Windows-machines van maximaal 500 en 700 euro, waarbij we onze grootste aanraders delen.

Daarnaast werpen we ook een losse blik op de MacBooks van Apple. Welke van al die nieuwe modellen kun je het beste in huis halen?

Beste laptop van maximaal 500 euro: Lenovo IdeaPad 3

Voor 500 euro mag je niet te veel verwachten van je laptop, maar de IdeaPad 3 biedt toch wel erg veel. We zijn aangenaam verrast door de aanwezigheid van zowel een vingerafdrukscanner als toetsenbordverlichting. Dat kom je niet vaak tegen in deze prijsklasse.

Daarnaast heeft de laptop een snelle processor, 8 gigabyte werkgeheugen en 256 gigabyte SSD-opslag. Wat hij helaas mist, is een stevige behuizing. Het kunststof doet waar het voor gemaakt is, maar buigt makkelijk mee onder druk en heeft bovendien niet echt een premiumuitstraling.

Beste laptop van maximaal 700 euro: Lenovo IdeaPad 5

De combinatie van een processor met maar liefst acht kernen en 16 gigabyte werkgeheugen is in deze prijsklasse zeldzaam. Sterker nog, op het moment biedt alleen deze machine van Lenovo dit allemaal. Dat maakt dat je veel hardware voor je geld krijgt, en bij tests stelt hij niet teleur.

De metalen behuizing voelt lekker stevig aan en is voorzien van een vingerafdruklezer en achtergrondverlichting voor het toetsenbord. De accuduur is prima en je kunt zelfs een extra SSD voor opslag inbouwen, mocht je op een later moment willen upgraden.

Grote nadelen kleven er dan ook niet aan deze laptop. De wat oudere HDMI-aansluiting ondersteunt niet de hoogste resoluties en de geluidskwaliteit kon beter, maar laat die kleine zaken je niet in de weg staan.

Beste MacBooks: MacBook Air of de nieuwste Pro's

Met een hoogwaardige behuizing, snelle processor, goed scherm en een lange accuduur zijn de hedendaagse MacBooks ook interessant voor wie niet al langer overtuigd was van het Apple-ecosysteem.

Wij zouden uit het huidige aanbod kiezen voor een MacBook Air of een MacBook Pro van 14 inch of 16 inch. Dus niet het 13 inchtussenmodel van de Pro, omdat die te weinig meerwaarde biedt ten opzichte van de MacBook Air. Ook is deze niet eens zoveel goedkoper dan de MacBook Pro 14 inch, als je hem met dezelfde geheugenconfiguratie uitrust.

Ga je voor de MacBook Air, dan is het allergoedkoopste model ook meteen een prima keus. Deze variant heeft 8 gigabyte werkgeheugen, 256 gigabyte opslag en een processor die niet veel trager is dan het luxere model.

Als je zoekt naar een kleine maar ook erg krachtige laptop, is de gelinkte configuratie van de MacBook Pro 14 wat ons betreft het overwegen waard. Liever nog meer rekenkracht, of wil je bijvoorbeeld drie of meer schermen aansluiten? In onze Pricewatch staan geen varianten van de MacBook Pro 14 inch met M1 Max-processor, maar bij Apple kun je hem zoals gezegd wel kopen.