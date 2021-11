De Pixel 5 van vorig jaar was een karige update: een telefoon zonder veel functies van de oudere Pixel 4 en met een processor die niet bepaald high-end was. Met de opvolger zijn we gelukkig blijer.

Wat de Pixel 6 en Pixel 6 Pro ongetwijfeld extra gewild maakt, is dat Google zijn gewaardeerde software nu eens wel koppelt aan echt goede hardware. De Pixel 6 is voorzien van een gloednieuwe camera en een veel groter scherm dan zijn voorganger.

Het hart van het toestel is de nieuwe Tensor-processor, Googles eerste eigen smartphonechip die specifiek is gericht op het draaien van de machinelearningmodellen waar de Google-software zijn kracht aan ontleent. De duurdere Pro-versie heeft luxe extraatjes, zoals een groter oledscherm en een telecamera met vier keer optische zoom.

Pixel 6 Pro kan zich meten met telefoons van 1.000 euro

Officieel kosten de Pixel 6 en 6 Pro 649 en 899 euro. In de praktijk komt daar 100 euro bovenop, omdat het toestel niet officieel in Nederland te koop is en wordt geïmporteerd. Maar de 6 Pro kan wedijveren met andere smartphones van 1.000 euro of meer.

Het opmerkelijkste aan de Pixel 6 is misschien wel de camerabalk achter op het toestel. Of je die balk met lenzen mooi of lelijk vindt is persoonlijk, maar ergens is het ontwerp praktisch. De camera's steken bij de Pixel-toestellen vrij ver uit en bij de Pixel 6 nog net iets meer dan bij het grotere model. Door die balk wiebelen ze minder.

In de behuizingen van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro passen veel grotere schermen dan in die van de Pixel 5. Het vlakke oledscherm van 6,4 inch van de Pixel 6 heeft een iets andere verhouding en daarmee een paar extra pixels in de lengte, maar nog steeds een maximale ververssnelheid van 90 beelden per seconde. Die snelheid is lager dan bij de 6 Pro, waarvan het 6,7 inchscherm 120 beelden per seconde kan verversen.

Objecten wissen uit foto's

Googles antwoord op veel vragen en problemen is om er slimme, zelflerende software tegenaan te gooien. Zo ook bij de camera in Pixel-telefoons. De meest besproken functie is waarschijnlijk de nieuwe Magic Eraser. Deze verwijdert storende objecten uit het beeld.

Onderzoekers van Google verrichtten ooit het pionierswerk aan wat we nu kennen als de nachtmodus op vrijwel iedere smartphone. Daarbij stelt het toestel bij zeer weinig licht na een aantal seconden opnemen een goed belichte foto. In vergelijking met de Pixel 5 toont de Pixel 6 Pro meer details in zulke beelden, waarbij de ruis duidelijk is afgenomen.

De Pixel 6 heeft naast zijn standaardcamera ook een ultragroothoeklens. Bij de 6 Pro is zowel een ultrawide- als een telelens aanwezig. Beide hebben dezelfde primaire camera en een nieuwe, grotere sensor van Sony. Dat levert een resolutie van 50 megapixel op.

Gemiddelde accu

De accuduur van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro is over de gehele linie gemiddeld, maar niet uitstekend. De Pixel 6 scoort over het algemeen beter dan de Pixel 6 Pro, wat vermoedelijk komt door het grotere scherm.

De Pixel 6 en Pixel 6 Pro vormen een mooie showcase voor Android 12 in zijn meest oorspronkelijke vorm. Zoals gebruikelijk draait de software uiterst soepeltjes op de nieuwe toestellen. Acties die elders nog weleens tot enig gehakkel leiden, draaien op de Pixel-telefoons als een zonnetje.

Wat ook opvalt, is het gebrek aan tierelantijnen. Een fabrikant als Samsung installeert veel eigen apps en diensten op toestellen.

Conclusie

Al met al zijn we enthousiast over Googles nieuwe Pixel-toestellen, misschien nog wel het meest over de Pixel 6 Pro met zijn luxere scherm en veelzijdige camerasysteem voor een niet ontzettend hoge meerprijs.

Je zult misschien een klein beetje extra moeite moeten doen om hem te bemachtigen, maar je haalt dan een interessante, fijne smartphone in huis: de beste die Google tot nu toe heeft uitgebracht.