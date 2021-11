Telefoonfabrikanten hebben hun grote nieuwe toestellen uitgebracht, maar welke is nu de beste? De redactie van Tweakers heeft het uitgezocht.

Tot 200 euro: Xiaomi Redmi 9T

De Xiaomi Redmi 9T blijft onze aanrader onder de 200 euro. Zelfs met een ruime opslag van 128 GB blijft hij nog binnen het budget. Als je iets minder wil uitgeven, kun je de 64GB-variant kiezen.

Met de Redmi 9T koop je een compleet uitgeruste smartphone. Denk aan een full hd lcd-scherm (waar de concurrentie vaak een hd-readyscherm heeft), een relatief snelle Snapdragon 662-processor en een camerasysteem met een 48 megapixelhoofdcamera en een ultragroothoekcamera, die elders vaker ontbreekt.

Fijn is dat Xiaomi nuttige extraatjes als NFC, een infraroodblaster, stereospeakers en een waterafstotende coating niet is vergeten. Hoewel de accu met 6000 mAh een enorme capaciteit heeft, is de werktijd niet bovengemiddeld binnen dit segment.

Tot 350 euro: Xiaomi Poco F3

De POCO F3 volgt dezelfde lijn als alle POCO-toestellen: betere specificaties dan je voor mogelijk had gehouden met dit aanschafbedrag. De Snapdragon 870-processor maakt hem nog sneller dan de meest luxe toestellen van vorig jaar en zeer ruimschoots sneller dan nagenoeg alle andere smartphones in dit segment.

Ook heeft de POCO F3 een mooi 120Hz-oledscherm met betere kleurweergave, HDR-ondersteuning en een zeer hoge piekhelderheid. De accuduur is gemiddeld tot goed en het opladen gaat erg snel.

Helaas ligt de waterdichtheidsclassificatie niet erg hoog en heeft hij geen koptelefoonpoort. Op cameragebied heeft de POCO F3 geen bovengemiddelde specificaties, dus verwacht geen geweldige foto's voor dit bedrag.

Tot 500 euro: Samsung Galaxy S20 Fan Edition 4G

De 4G-versie van de Samsung Galaxy S20 Fan Edition is dit najaar verkrijgbaar voor minder dan 500 euro en is onze favoriet in deze klasse. Vroeger had deze variant naast een mindere connectiviteit ook de tragere en minder zuinige Exynos-chip, maar sinds dit jaar heeft ook het 4G-model dezelfde Snapdragon 865-processor aan boord als het 5G-model.

Er zijn zelfs voor dit bedrag snellere smartphones, maar de S20 FE is uitstekend in balans en daarmee een ontzettend goede deal. Voor eigenschappen als een IP68-waterdichtheidrating en draadloos opladen betaal je elders veel meer.

Datzelfde geldt voor het luxe camerasysteem met 3x optische 'zoom', een hoofdcamera met optische beeldstabilisatie en een prima ultragroothoekcamera, helaas zonder macrofunctie. Het scherm is zeer goed en de accuduur bovengemiddeld lang, hoewel het opladen niet zo snel gaat.

Tot 750 euro: Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G

De 5G-editie van bovenstaande telefoon is ook een favoriet, mits je bereid bent meer te betalen. Net als het 4G-model is hij uitstekend in balans. Voor eigenschappen als een IP68-waterdichtheidrating en draadloos opladen betaal je elders veel meer.

Ook hier vind je het luxe camerasysteem met 3x optische 'zoom', een hoofdcamera met optische beeldstabilisatie en een prima ultragroothoekcamera, helaas zonder macro. Het scherm is zeer goed en de accuduur bovengemiddeld lang, hoewel het opladen niet zo snel gaat. De opslagcapaciteit kun je overigens wel uitbreiden, dankzij de microSD-kaartlezer.

Boven de 750 euro: Samsung Galaxy S21+ 5G

De Samsung Galaxy S21+ is de laatste maanden wat in prijs gestegen, maar op veel punten nog steeds een uitstekende optie. Zoals uit onze tests blijkt, heeft hij van alle high-end smartphones gemiddeld de langste accuduur, uitgezonderd de nieuwe iPhone 13 en iPhone 13 Pro Max.

Hij heeft daarbij niet de concessies, zoals een plastic achterkant, die de kleinere S21 wel heeft. De nieuwe vingerafdrukscanner zorgt ervoor dat het ontgrendelen soepel gaat, het ontwerp is strak en het scherm is weer erg mooi.

Achterop zit een capabele cameraopstelling met drie lenzen, maar helaas is er geen goede macrofunctie aanwezig. De telelens is daarnaast niet zo'n enorm bijzonder exemplaar als die in de S21 Ultra.