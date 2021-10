Aan het eind van de maand bespreekt NU.nl de grootste games die zijn verschenen. Met deze maand Far Cry 6, Metroid Dread, Guardians of the Galaxy en Unplugged.

Far Cry 6

Platform: PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One, Xbox Series

Score: 3 sterren

In de nieuwste Far Cry-game moet je als verzetsstrijder je thuisland bevrijden van dictator Anton 'El Presidente' Castillo, gespeeld door Breaking Bad-acteur Giancarlo Esposito. Een glansrol voor de acteur, waardoor andere personages in vergelijking wat slecht uit de verf komen.

Speltechnisch is deel zes net als alle andere Far Cry-games: je verkent een eiland, verovert kampen en sluipt waar mogelijk naar binnen. Op fundamenteel niveau is deze game niet héél erg anders, wat dit een wat tam vervolg maakt. Leuk als je de vorige delen niet hebt gespeeld, maar bij oudgedienden zal de verveling snel toeslaan.

Opmerkelijk is de manier waarop ontwikkelaar Ubisoft iedere mogelijke controverse over het verhaal achter de game probeert te omzeilen. Het land waar de game afspeelt lijkt als twee druppels water op Cuba, terwijl Esposito voor zijn rol Fidel Castro lijkt te emuleren. Maar officieel speelt de game zich af in het fictieve Cuba en wordt iedere mogelijke link met de werkelijkheid ontkend.

Het resultaat is een game met twee gezichten: Far Cry 6 probeert een politiek verhaal te vertellen, maar lijkt te worden tegengehouden door de bredere, commerciële belangen van het bedrijf. Ze willen immers niet mensen tegen de schenen schoppen en zo een deel van hun markt verliezen. Maar het zorgt er helaas voor dat Far Cry 6 geen tanden heeft.

Metroid Dread

Platform: Nintendo Switch

Score: 4,5 ster

Nintendo's scifireeks Metroid is na jaren afwezigheid eindelijk weer uit de kast gehaald. Het nieuwste deel is een traditioneel 2D-spel, met een grotere nadruk op actie dan op verkenning. Een beklemmende game die net moeilijk genoeg is, en van begin tot eind weet te fascineren.

Mario Party Superstars

Platform: Nintendo Switch

Score: 4 sterren

Een nieuwe familiegame van Nintendo, en de zoveelste in een langlopende reeks. In Mario Party kiest iedere speler een eigen personage en bewandel je een spelbord om sterren te vinden en het potje te winnen. Tussendoor neem je het tegen elkaar op in allerlei minigames, waarbij je bijvoorbeeld moet schaatsen, touwtrekken of zo snel mogelijk op een platform moet springen.

Superstars is een vrij traditionele game, die vooral bestaat uit oude minigames en spelborden uit voorgaande games. Dat maakt het tegelijkertijd een ontzettend uitgebreide titel: je kunt urenlang spelen zonder dat je twee keer hetzelfde hoeft te doen. Dat is vooral leuk met vrienden en familie op de bank. Er is een online modus, maar het spel verliest net als gewone bordspellen zijn glans als je niet met elkaar in dezelfde kamer zit.

Guardians of the Galaxy

Platform: pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, GeForce Now

Score: 4,5 ster

Na te zijn gestruikeld met Marvel's Avengers, heeft Square Enix ditmaal een uitstekende Marvel-game gemaakt. In Guardians of the Galaxy volg je een van aarde ontvoerde jongen die zijn eigen club ruimtepiraten probeert te vormen. Wat volgt is een spel vol jarentachtigverwijzingen en scifipulp, dat gepaard gaat met een van de beste scripts dit jaar.

Unplugged

Platform: pc, Oculus Quest

Score: 4 sterren

Guitar Hero is soort van terug, maar dan als virtualrealitygame. In Unplugged volgt de VR-bril de positie van je handen, zodat je 'echt' luchtgitaar kunt spelen. Dat speelt als muziekgames zoals Rockband en Guitar Hero, met als groot verschil dat je in Unplugged meer over de hals van de gehele gitaar moet bewegen.

De trackingtechnologie achter het spel werkt verbluffend goed. Ondanks dat je geen controllers vasthoudt, weet de game je handen op een Oculus Quest nagenoeg naadloos te volgen.

De aankleding van het spel voelt wel wat ouderwets. In de gamemenu's word je aangesproken door de gitarist van Steel Panther, die je steevast een nerd noemt en een beetje neerbuigend doet over je gamehobby. Lollig bedoeld, maar het komt wat kinderachtig uit de verf. Bovendien verwijst hij steevast naar je als een 'hij', wat voor vrouwelijke gamers wat gek kan voelen.