De nieuwe telefoons uit de iPhone 13-serie hebben een sneller scherm, verbeterde camera's en een kleinere inkeping in het scherm voor de gezichtsscanner. Het zijn weer toptelefoons, maar alles bij elkaar opgeteld zijn de verbeteringen dit jaar wel erg marginaal.

De iPhone 12-modellen van vorig jaar brachten veel veranderingen met zich mee, waaronder het nieuwe, hoekige ontwerp. Traditiegetrouw betekent zo'n grote update van de iPhone dat het jaar daarna draait om verfijning in de toestellen. Dat is dit jaar met de komst van de iPhone 13-serie niet anders. Er zijn wederom vier versies.

iPhone 13 mini (5,4 inchscherm)

iPhone 13 (6,1 inchscherm)

iPhone 13 Pro (6,1 inchscherm met 120Hz)

iPhone 13 Pro Max (6,7 inchscherm met 120Hz)

Uiterlijk lijken de telefoons op hun voorgangers, met een paar verschillen. De camera's op de iPhone 13 en iPhone 13 mini zijn dit keer diagonaal geplaatst om ruimte te maken voor grotere sensoren en optische beeldstabilisatie (voor minder bewogen foto's). Op de Pro-modellen steken de lenzen een stuk meer uit.

Daarnaast hebben alle telefoons bovenin een smallere hap uit het scherm, omdat de gezichtsscanner is verkleind. Een verfijning van de inkeping, maar nog steeds duidelijk aanwezig.

De lenzen van de iPhone 13 Pro steken een flink stuk uit. De lenzen van de iPhone 13 Pro steken een flink stuk uit. Foto: NU.nl/Rutger Otto

Alle camera's verbeterd

Apple heeft de cameralenzen over de gehele linie aangepast. De nieuwe sensoren vangen meer licht in donkere omgevingen. Vooral de groothoeklens heeft daar baat bij, want die foto's verloren in het verleden sneller details in het donker. Dat gebeurt nu een stuk minder, maar verwacht 's nachts nog geen haarscherpe foto's.

Op de Pro-modellen zijn de camerasystemen dit keer exact hetzelfde. Dat is fijn, want nu ben je niet aangewezen op het forse formaat van de Pro Max voor het neusje van de zalm op cameragebied.

De telelens kan nu iets verder zoomen (drie keer in plaats van twee keer) zonder kwaliteitsverlies. Het lijkt weinig, maar brengt je in de praktijk een stuk dichter bij je onderwerp.

Daarnaast is het voor het eerst mogelijk om op een iPhone macrofoto's te maken. Daarmee kom je tot op 2 centimeter afstand van een onderwerp om in close-up scherpe foto's en video's te maken. Niet iedereen zal er vaak gebruik van maken, maar het rekt het bereik van de iPhone-camera's wel weer een stukje op.

Focus verleggen voor filmisch effect

De laatste jaren probeert Apple ook op videogebied stappen te zetten. Het nieuwste wapenfeit van dit jaar heet Film (niet te verwarren met de standaard camerafunctie Video), die een portretmodus toevoegt aan bewegende beelden. Daarbij bepaalt een algoritme welk deel van het beeld in focus is en dus de aandacht trekt. De camera kan constant wisselen tussen onderwerpen op de voor- en achtergrond, net als in films.

De camera stelt automatisch scherp, al is het in de praktijk soms gissen op welke basis dat gebeurt. Gaat het fout, dan kun je de focus achteraf nog aanpassen. De resultaten zijn niet altijd mooi. Zo worden randen van vervaagde onderwerpen niet altijd goed afgesneden, bijvoorbeeld bij het haar van personen.

Volgens Apple wordt het achterliggende algoritme (en daarmee de resultaten) na verloop van tijd beter. Wellicht een fijne toevoeging voor vloggers en filmmakers in spe.

120 beelden per seconde

De iPhone 13 Pro en Pro Max hebben allebei een scherm met ondersteuning voor 120 Hz. Dat betekent dat het scherm 120 keer per seconde kan verversen, met als gevolg dat het beeld tijdens het scrollen vloeiend onder je vinger door glijdt. Bij games zijn hiermee ook nauwelijks haperingen zichtbaar.

Het verschil is merkbaar vergeleken met het scherm van de iPhone 13 en 13 mini, dat nog steeds met zestig beelden per seconde ververst. Heb je geen 120 Hz-scherm, dan zul je het waarschijnlijk ook niet missen.

Overigens passen de Pro en Pro Max de ververssnelheid aan op basis van wat je op de iPhone doet. Lees je een stuk tekst op een stilstaande website of bekijk je een foto, dan kan de snelheid worden teruggeschroefd tot tien beelden per seconde. Dat moet weer accu besparen.

Het nieuwe scherm werkt vloeiend tijdens het gamen. Het nieuwe scherm werkt vloeiend tijdens het gamen. Foto: NU.nl/Rutger Otto

Conclusie

Afgezien van de paar bovenstaande vernieuwingen maakt Apple ook een broodnodige stap vooruit in zijn instapmodellen: de iPhone 13-modellen hebben allemaal minstens 128 GB aan opslagruimte in plaats van 64 GB. De iPhone 13 Pro Max gaat zelfs tot 1 TB (en kost 1.839 euro).

Al met al levert Apple met de iPhone 13-serie weer prima telefoons af, maar qua innovatie zijn ze nogal saai. Je kunt je afvragen of Apple het 120Hz-scherm niet vorig jaar al had kunnen toevoegen (net als heel veel Android-toestellen).

De camera's zijn weer wat beter, maar behoren al jaren tot de top en zijn ook niet echt een reden om te upgraden als je een iPhone 12 hebt. Een aantal jaar geleden zou Apple deze serie niet iPhone 13, maar iPhone 12S genoemd hebben - een tussenmodel.