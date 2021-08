Samsung brengt al enkele jaren vouwtelefoons op de markt, maar dit jaar zegt het bedrijf ze echt voor een groter publiek beschikbaar te willen maken. Toch is het hoogwaardigste model, de Samsung Galaxy Z Fold3, nog steeds een behoorlijk dure aankoop voor de meesten. Wij konden al even met de telefoon aan de slag.

Het Fold-model is door de jaren heen flink geoptimaliseerd, maar Samsung houdt ook met deze derde versie in de serie vast aan de basis. De telefoon vouwt open zoals een boek, zodat aan de binnenkant een groter scherm van 7,6 inch tevoorschijn komt. Dichtgevouwen is hij ook bruikbaar, dankzij een lang en smal scherm van 6,7 inch aan de buitenkant. Dit keer werkt dat ook met een verversingssnelheid van 120 Hz, zodat allebei de schermen supervloeiend en snel bewegen.

De Z Fold3 lijkt op het eerste oog op het vorige model, maar er zijn wel enkele verbeteringen en vernieuwingen aangebracht. De telefoon is net iets strakker afgewerkt, blijkt bijvoorbeeld uit de nieuwe camera-indeling op de achterkant. In plaats van een fors vierkant camera-eiland, zijn de lenzen nu als een verkeerslicht onder elkaar geplaatst. Ook is het toestel lichter en iets dunner dan zijn voorgangers.

De camera's zijn dit keer op een kleiner eilandje geplaatst. De camera's zijn dit keer op een kleiner eilandje geplaatst. Foto: NU.nl/Rutger Otto

Ook nieuw: een cameralens achter het scherm. De lens bevindt zich op het grote scherm en valt vrij aardig weg in het display, waardoor de binnenkant niet erg door een inkeping of uitsnede voor de lens wordt verstoord. Toch is ze niet helemaal verdwenen, want op een zwarte achtergrond zie je de lens vrij goed als het licht erop valt en ook op een felle achtergrond zie je haar duidelijk zitten. De fotokwaliteit konden we niet goed testen tijdens de korte demosessie.

De cameralens achter het scherm is minder zichtbaar, maar niet helemaal weg. De cameralens achter het scherm is minder zichtbaar, maar niet helemaal weg.

Dat de bouwkwaliteit van de Fold is verbeterd, is trouwens ook af te leiden uit de IPX8-waardering die hij heeft gekregen. Dat betekent dat hij prima dienst blijft doen in een flinke regenbui en zelfs als je hem per ongeluk in het water laat vallen, kan hij dat overleven. Het toestel is niet geschikt om mee te zwemmen, maar het blijft opvallend. Het vouwscharnier is dus zodanig afgewerkt dat er niet zomaar water binnenkomt. Overigens belooft Samsung hiermee niet dat het toestel ook stofdicht is.

Verder verkoopt Samsung dit keer een speciale S-Pen die voor de Z Fold3 bedoeld is. Daarmee kunnen mensen bijvoorbeeld aantekeningen maken op één helft van het scherm, terwijl ze het andere gebruiken om te videobellen. De stylus is speciaal gemaakt voor de Z Fold3 en zou ook niet zomaar krassen moeten achterlaten op het scherm, dat eveneens is verstevigd.

De Z Fold3 werkt nu ook met een speciale S-Pen. De Z Fold3 werkt nu ook met een speciale S-Pen. Foto: NU.nl/Rutger Otto

Samsung richt zich met de Z Fold3 op de zakelijke markt. Met de S-Pen begint de telefoon dan ook verdacht veel functies van de Note-serie over te nemen. Die Note-serie bracht grotere telefoonschermen voor betere multitasking. Daarvan verschijnt dit jaar geen nieuw model, maar de vraag is of dat er überhaupt nog komt. De Z Fold3 voelt als een evolutie van dat model en als Samsung de vouwtelefoon daadwerkelijk wil omarmen, zou hij de Note best eens kunnen vervangen. Het bedrijf kon daarover niets zeggen.

De Z Fold3 kost 1.799 euro. Dat is al 200 euro goedkoper dan de Z Fold2, maar het blijft een behoorlijke smak geld. Wellicht heeft Samsung dus tóch nog iets langer de tijd nodig om een groter publiek te bereiken.