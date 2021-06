Aan het eind van iedere maand bespreekt NU.nl de grootste games die zijn verschenen. Met deze maand Mario Golf, Final Fantasy VII Intergrade, Scarlet Nexus, Ratchet & Clank en Guilty Gear Strive.

Mario Golf: Super Rush

Platform: Nintendo Switch

Score: 3 van de 5 sterren

In Mario Golf: Super Rush betreedt Nintendo's mascotte de golfbaan, waar hij met andere personages uit zijn games een paar holes speelt. Het is een formule die we al kennen sinds Mario Golf op de Nintendo 64.

Dit nieuwe deel speelt in de kern hetzelfde: met goed getimede knopdrukken sla je de bal de juiste kant op, om met zo min mogelijk rondes de hole te bereiken. De Adventure-modus ligt aan de basis voor solospelers, maar is ditmaal helaas nogal kort. Na slechts een paar uur hadden we hem al uit.

Bij het nieuwe Speed Golf moet je tussen shots door achter je bal aanrennen. Het voelt haast als Mario Kart en is nogal hectisch, waardoor het afwijkt van de hoofdmoot.

1 Bekijk hier de trailer van Mario Golf: Super Rush

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Platform: PlayStation 5

Score: 4 van de 5 sterren

Dit is een wat verwarrende game: het origineel verscheen eind jaren negentig voor de eerste PlayStation, maar kreeg op de PlayStation 4 een volledige remake. Maar deze nieuwe versie behandelt slechts een fractie van het verhaal uit het origineel, dat is uitgerekt om spelers lange tijd bezig te houden.

Nu heeft ontwikkelaar Square Enix een tweede versie van die remake uitgebracht voor de PlayStation 5. Final Fantasy VII Remake Intergrade ziet er visueel veel mooier uit. Veel van de kartelrandjes rond personages in de PlayStation 4-variant zijn nu weg, waardoor het vaak voelt alsof je een fraaie animatiefilm speelt.

Inhoudelijk is er verder nagenoeg niets aan de game veranderd. Bij het doorspelen van Intergrade kregen we nog steeds hetzelfde verhaal te zien, terwijl het vechtsysteem identiek in elkaar steekt. Wel nieuw is een extra zijverhaal aan het spel toegevoegd, waarin je met de jonge ninja Yuffie vecht. Aan het einde hiervan wordt de basis gelegd voor wat Remake 2 wellicht zal behandelen.

1 Bekijk hier de trailer van Final Fantasy VII Remake Intergrade

Ratchet & Clank

De nieuwe PlayStation 5-game Ratchet & Clank: Rift Apart verscheen begin deze maand. In een losse, uitgebreide recensie bespraken we het spel.

Scarlet Nexus

Platform: pc, PlayStation 4/5, Xbox One/Series

Score: 4 van de 5 sterren

In Scarlet Nexus speel je een soldaat met bovennatuurlijke gaven, waardoor je met telekinese auto's en andere grote objecten tegen monsters kunt slingeren. Het is een buitengewoon Japanse game, die zowel qua visuele stijl als verhaalvertelling doet denken aan animatieseries uit het land.

Een vechtsysteem vol met nuances houdt de game lange tijd leuk. In het begin wissel je gewone aanvallen af met telekinese, maar later krijg je de mogelijkheid om de magische gaven van je teamgenoten te lenen. Het houdt de game constant gevarieerd, terwijl je de soms best lastige tegenstanders probeert te elimineren. Al heeft het spel vaak de neiging om gevechten te recyclen.

Scarlet Nexus voelt gelikt en dondert met een rap tempo voort. Tussen gevechten door sms je met andere personages, een leuke manier om hun karakterontwikkeling uit te bouwen. Eén nadeel: als je het hele verhaal wil meemaken, moet je het spel tweemaal uitspelen met andere personages. Een rit die de tweede keer nagenoeg hetzelfde aanvoelt.

1 Bekijk hier de trailer van Scarlet Nexus

Guilty Gear Strive

Platform: pc, PlayStation 4/5

Score: 4 van de 5 sterren

Hoewel Guilty Gear Strive weinig doet om de vechtspelformule bekend van titels als Street Fighter op zijn kop te zetten, is het de meest stijlvolle game binnen zijn genre. Ieder gevecht ziet eruit als een hyperactieve muziekvideo, met personages wier ontwerp geïnspireerd lijkt door glamrockbands uit de jaren tachtig.

Wie bereid is veel tijd in Guilty Gear te steken, vindt een game met buitengewoon veel diepgang. Ieder personage heeft een unieke speelstijl, die je alleen meester wordt door constant te blijven oefenen. Dat is het leukst tegen andere spelers, wat ditmaal online best goed kan: van netwerkproblemen heeft het spel zelden last, iets waar veel andere vechtspellen wel onder lijden.

Daar staat tegenover dat de hypergestileerde game zichzelf soms wat in de weg zit. Soms gooit Guilty Gear zoveel effecten in beeld terwijl de camera ronddraait, dat wij het overzicht af en toe kwijt waren.

1 Bekijk hier de trailer van Guilty Gear Strive