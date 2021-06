Microsoft heeft alweer de vierde editie van de Surface Laptop uitgebracht. Niet goedkoop, maar je krijgt er wel veel laptop voor terug.

Microsoft kondigde half april zijn Surface Laptop 4 aan en het nieuwe model lijkt als twee druppels water op de oude Surface Laptop 3, die al uit 2019 stamt.

De Surface Laptop 4 is te krijgen met twee schermmaten. Beide hebben een touchscreen. De goedkoopste uitvoering heeft een 13,5 inch-beeld en wordt met een Core i5-, Core i7- of Ryzen 5-processor geleverd.

Veel geld

Het 15 inch-model dat we in deze review bespreken is voorzien van een Core i7- of Ryzen 7-processor. De specificaties zijn niet indrukwekkend. De goedkoopste variant met 15 inch-scherm heeft een Ryzen 7-processor en 8 gigabyte werkgeheugen.

Koop je een model met 16 gigabyte RAM, dan ben je bijna 2.000 euro kwijt. Dergelijke prijzen doen denken aan die van Apple. Als het dan zo duur is, wat maakt een Surface Laptop dan interessanter dan een Dell, HP of Lenovo?

Speakers in het toetsenbord

De buitenkant maakt een Surface-apparaat om te beginnen al anders dan andere laptops. Het is een strak, minimalistisch ontwerp, met alleen een Microsoft-logo op de behuizing. Het scherm met een verhouding van 3 bij 2 maakt de laptop wat hoger en smaller dan concurrenten.

In het strakke uiterlijk van Surface-apparaten passen geen luidsprekergrilles en daarom zijn de speakers onder het toetsenbord verwerkt. Dat is prettig, want ze zijn in tegenstelling tot veel andere laptops niet omlaag, maar omhoog, richting je oren gericht.

Weinig aansluitingen

Veel aansluitmogelijkheden zijn er niet. Rechts zit alleen de aansluiting voor de oplader. Dat is een eigen Microsoft-stekker, die magnetisch is en dus loslaat als er ineens aan de kabel wordt getrokken.

Aan de linkerkant zitten de USB-aansluitingen: één met USB-A en een ander met USB-C. De multifunctionele USB-C-aansluiting is praktisch, maar toch hadden we graag meer aansluitingen gezien. Thunderbolt-ondersteuning en een volwaardige HDMI-aansluiting waren handig geweest.

Gezichtsherkenning

Inloggen kan met behulp van gezichtsherkenning. De camera heeft een resolutie van 1280 bij 720 pixels, zoals we op vrijwel alle laptops terugzien. Op de oplader na worden er geen randapparatuur en accessoires bij de Laptop 4 geleverd.

Leuke toevoeging aan de lader is de USB-A-aansluiting om je telefoon mee op te laden. Snelladen wordt daarbij overigens niet ondersteund; het houdt op bij 5 volt en 1 ampère.

Foto: Tweakers

Krachtige processor

De processor in de door ons geteste Surface Laptop 4 weet van wanten. Bij tests doet deze het even goed als de beste laptops in het segment. Proberen we een gemonteerde video te exporteren, dan is het ook één van de snelste machines in zijn klasse.

Kijk je echter naar de grafische capaciteit van de laptop, dan doet deze bij andere tests onder voor de concurrenten. Dat komt doordat de grafische hardware het zwaktepunt is van deze AMD-processor.

Buiten werken

Qua helderheid en contrast is het scherm gelijk aan die in de Surface Laptop 3. Buiten kun je er, mits het niet te zonnig is, alles prima op zien. De kalibratie van het scherm is opvallend genoeg bij de Surface Laptop 4 wat slechter, al is het verschil niet groot.

De Surface Laptop 4 heeft een iets grotere accu gekregen dan de Surface Laptop 3, maar de accuduur tijdens browsen is met bijna twee uur verlengd. Geef je de hardware wat meer op z'n donder, dan wordt de accuduur een stuk korter en hou je slechts vier uur over.

Conclusie

Wat Apple sinds een half jaar met de MacBooks doet, doet Microsoft in het klein met de Surface Laptop. De fabrikant bouwt een high-endproduct, met een 'eigen' processor die goed op de rest van de hardware is afgestemd, en integreert ondersteuning voor de hardware in het besturingssysteem.

We kunnen ons dan ook goed voorstellen dat je, als je naar een high-endlaptop zoekt, extra in de buidel tast voor het Surface-sausje dat de Laptop 4 biedt.