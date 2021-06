Ratchet en Clank keren na vijf jaar terug met een nieuwe game in de serie, die al sinds 2002 niet meer van PlayStation-consoles weg te denken is. In de basis is er in al die tijd weinig veranderd, maar dit nieuwe deel is met recht een showcase voor wat de PlayStation 5 in huis heeft.

De vorig jaar verschenen maar nog steeds erg schaars verkrijgbare PlayStation 5 loopt nog niet over van grote, exclusieve titels. Maar voor de mensen die snakken naar iets nieuws is er Ratchet & Clank: Rift Apart. Het nieuwe deel in de geliefde serie gebruikt de opgepompte mogelijkheden van de spelcomputer om er verhaaltechnisch mee uit te pakken.

Titelpersonages Ratchet (een Lombax, een soort katachtige) en Clank (het robotje op zijn rug) worden in het begin van het spel van elkaar gescheiden. Ze komen terecht in verschillende realiteiten, omdat een kwade keizer een apparaat in handen krijgt waarmee hij kan heersen over alle dimensies. Maar het apparaat zorgt ervoor dat de dimensies instorten en half aan elkaar verbonden zijn, waardoor verschillende realiteiten door elkaar komen te lopen.

Clank vindt in zijn universum een vrouwelijke soortgenoot van Ratchet, genaamd Rivet, en andersom vindt Ratchet ook een alternatieve versie van Clank. Via verschillende verhaallijnen die in elkaar worden gevlochten, moeten Ratchet en Clank bij elkaar komen om de wereld te redden.

In Ratchet & Clank heb je tientallen wapens tot je beschikking. Foto: Insomniac Games

Een arsenaal aan gekke wapens

De reis van de helden voert langs verschillende planeten, waar hordes aan vijanden verslagen moeten worden. Dat gebeurt, zoals kenmerkend voor de serie, met een groot arsenaal aan wapens. Er zijn raketwerpers, shotguns en snipers, maar je kunt ook robots en paddenstoelen schieten die met je meevechten. Er is zelfs een wapen dat vijanden in struiken verandert.

Je bent niet alleen maar aan het schieten in deze actieplatformer. Zo kun je op bepaalde muren rennen, op zweefschoenen door de wereld racen, aan haken slingeren en zijn er minigames waarin je bijvoorbeeld een klein spinachtig robotje bestuurt dat computervirussen verslaat.

Ook bestaan er dimensiescheuren in de spelwereld. Daar kun je jezelf naartoe bewegen, waardoor je naar een andere plek teleporteert. Handig om dichter bij vijanden te komen of je juist snel uit de voeten te maken als het kogels regent.

Ratchet heeft zweefschoenen waarmee hij door de wereld zoeft. Ratchet heeft zweefschoenen waarmee hij door de wereld zoeft. Foto: Insomniac Games

Kracht van de PlayStation 5

De game voelt wat dat betreft als een klassieke Ratchet & Clank. Het spel is lineair van opzet en afgezien van de dimensiescheuren zijn er weinig echt grote vernieuwingen. Sommige gebieden zijn 'open', maar ook daar zijn de doelen duidelijk en valt er buiten het hoofdverhaal en wat verzamelopties weinig te beleven. Wat dat betreft voelt Rift Apart niet als een next-gen titel, maar blijft het trouw aan eerdere delen in de serie.

De echte kracht ligt in de PS5. Het opstarten van de game gaat razendsnel, hetzelfde geldt voor wisselen tussen spelwerelden. Daarnaast zien de planeten en personages in Rift Apart er adembenemend uit. Vanwege de cartoony stijl, het verhaal en het kleurgebruik is het daadwerkelijk alsof je een animatiefilm speelt. CGI-filmpjes die het verhaal vertellen lopen naadloos over in de spelwereld, waar ook overal wel iets gebeurt. Zelfs bij veel vijanden, lasers en explosies in beeld valt geen hapering te ontdekken.

140 Bekijk hier de trailer van Ratchet & Clank: Rift Apart

Conclusie

Hoewel de game vanwege zijn levelopbouw en gameplay soms wat gedateerd aanvoelt, is de basis sterk genoeg om ook in 2021 overeind te blijven. Voeg daar de visuele pracht en praal, de snelheid van de game en de vernieuwingen in de controller (op het gebied van geluid en trillingen) aan toe, en je hebt met Rift Apart weer een fraaie titel voor de PlayStation 5 te pakken.