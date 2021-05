Aan het eind van iedere maand bespreekt NU.nl de grootste games die zijn verschenen. Met deze maand Mass Effect: Legendary Edition, Biomutant, Resident Evil Village en de iPad-editie van Divinity: Original Sin 2.

Mass Effect: Legendary Edition

Platformen: PlayStation 4, Xbox One, pc

Score: 4 van de 5 sterren

De Mass Effect-trilogie was een van de meest geprezen en veelbesproken gamereeksen voor de Xbox 360 en PlayStation 3. Nu zijn de drie spellen uitgebracht voor de huidige generatie spelcomputers.

Grafische vernieuwingen zorgen ervoor dat deze vernieuwde edities met hun tijd meegaan. Vuurgevechten zijn ietwat aangepast, wat vooral merkbaar is in het eerste deel.

Het is opvallend dat de eerste game ondanks de wijzigingen nog wat ouderwets aanvoelt. Knullige camerahoeken, dialogen die net te lang duren en saaie zijmissies zorgen ervoor dat deze game nog steeds mijlenver achterloopt op zijn vervolgen.

Wel is het mogelijk om bij deze geremasterde trilogie bij de tweede game te beginnen. Een interactief filmpje vat de gebeurtenissen uit het gemiste mindere deel samen.

Biomutant

Platformen: PlayStation 4, Xbox One, pc

Score: 2 van de 5 sterren

Zes jaar lang werd er gewerkt aan Biomutant. De relatief nieuwe studio Experiment 101 is verantwoordelijk voor de game. De studio bestaat uit mensen die eerder bij een andere ontwikkelaar aan de Just Cause-spellen werkten.

In dit openwereldspel kruip je in de huid van een gemuteerd dier, terwijl je overleeft op de aarde, die door de mensheid is achtergelaten. De natuur heeft grote steden volledig overwoekerd en het dierenrijk heeft de macht gegrepen.

Biomutant is een ambitieuze openwereldgame en is te vergelijken met titels als The Witcher 3. Toch is het spel door een team van slechts twintig mensen in elkaar gezet.

Die grote ambitie is alleen niet waargemaakt. Biomutant doet plastisch en bij elkaar geraapt aan. Het verkennen en vechten voelt saai en het verhaal landt niet.

Resident Evil Village

Platformen: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Google Stadia, pc

Score: 4 van de 5 sterren

Gamereeks Resident Evil begon langzaam in een actieserie te veranderen, totdat het zevende deel teruggreep naar zijn horrorroots. Resident Evil Village probeert de horror en actie van voorgaande titels tot iets nieuws te versmelten.

Het resultaat is een horrorgame die zichzelf tegelijkertijd niet te serieus neemt. Hoofdrolspeler Ethan ziet aan het begin dat zijn baby wordt ontvoerd door een mysterieuze organisatie, waarna hij haar moet redden uit een grauw dorp vol zombies.

Village is bij vlagen eng, maar vooral absurdistisch. Je vecht tegen een 3 meter lange vrouwelijke vampier in vintagekleding, verzamelt potten met lichaamsdelen en moet in een haast onnavolgbare dialoog uitvogelen hoe de game samenhangt in de al verwarrende Resident Evil-mythos.

Het voelt aan als een camp horrorfilm, maar wel met het budget van een grote Hollywoodtitel.

Divinity: Original Sin 2

Platformen: iPad (eerder: Windows, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Switch)

Score: 5 van de 5 sterren

De Belgische game Divinity: Original Sin 2 won al meerdere prijzen toen die voor pc en spelcomputers was verschenen. Nu is het spel ook voor een beperkt aantal iPads verkrijgbaar.

De game laat zich het beste omschrijven als een gigantisch, interactief fantasyboek. Je speelt een gevangen magiër op weg naar een soort magisch Fort Knox, waar je samen met je lotgenoten probeert te ontsnappen.

Divinity: Original Sin 2 is een buitengewoon slimme en leuk geschreven game met veel vrijheid. Bijna ieder probleem is op meerdere manieren te benaderen. Je kunt bijvoorbeeld vechten, sluipen of je door een gesprek heen bluffen.

De iPad-versie van het spel laat zich verbluffend goed op het aanraakscherm bedienen. Door het handzame formaat voelt het spelen van deze game ook bijna alsof je een mooi vormgegeven boek in handen hebt.

De ondersteuning is een pijnpunt. Voor Divinity heb je minstens een iPad Pro uit 2018 of een iPad Air uit 2020 nodig.