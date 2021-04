Aan het eind van iedere maand bespreekt NU.nl de grootste games die zijn verschenen. Met deze week Returnal, New Pokémon Snap, NieR Replicant ver.1.22474487139 en Outriders.

Returnal

Platform: PlayStation 5

Score: 4 van de 5 sterren

De 'roguelike' is één van de oudste gamegenres, waarin spelers een willekeurig gegenereerde wereld doorkruisen tot ze doodgaan. Daarna begint het spel helemaal opnieuw, met een net iets andere omgeving.

Returnal pakt die formule en past hem toe op een big budget-titel. Astronaut Selene probeert een mysterieuze planeet te ontsnappen, en wordt bij iedere pijnlijke dood terug naar het verleden gestuurd.

Deze PlayStation 5-game combineert dat met een psychologisch horrorverhaal en bovengemiddeld lastige gevechten, waardoor slechts de beste en meest geduldige gamers het einde zullen bereiken. Hierdoor is Returnal voor lang niet iedereen weggelegd.

New Pokémon Snap

Platform: Nintendo Switch

Score: 4 van de 5 sterren

In New Pokémon Snap moet je de bekende monstertjes voor de verandering op de gevoelige plaat vastleggen. Je rijdt in een geavanceerde safariwagen door de gamewereld en gooit snoep de wildernis in, in een poging reacties uit te lokken en de beste plaatjes te schieten.

Het is een spel vol geheimen, waarin de fictieve monstertjes uit de bekende reeks in een echt, levend ecosysteem lijken te staan. Het gaat soms wat traag en je moet wel heel vaak dezelfde levels herspelen om er alles uit te halen, waardoor de verveling soms dreigt toe te slaan. Daar staat tegenover dat er buitengewoon veel te doen is. Een frisse wind na eerdere Pokémon-games, die enkel gingen over vechten en vangen.

NieR Replicant ver.1.22474487139

Platforms: PS4, Xbox One, PC

Score: 3,5 van de 5 sterren

Een remake van een cultklassieker die in 2010 verscheen, voorzien van een mooiere spelwereld, verbeterde soundtrack en meer extraatjes om vrij te spelen. Tijdens het verzorgen van je dodelijk zieke zusje vind je een mysterieus boek, waarna een veel groter verhaal zich ontpopt.

Het vechtsysteem voelt door de leeftijd van het spel wat verouderd, waardoor opvolger NieR Automata nog steeds de betere van de twee is. Wel is de soundtrack een van de betere die we afgelopen maanden in een game hebben gehoord.

Het duurt helaas vrij lang totdat het verhaal van Replicant op gang komt. Het gros van het spel voelt standaard en inwisselbaar, waarna de laatste 20 procent ineens veel op zijn kop zet. Interessant voor de geduldigste gamer, maar minder interessant voor wie meteen een prikkelend actiespel wil spelen.

Outriders

Platforms: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Stadia

Score: 3,5 van de 5 sterren

In Outriders reis je af naar een ver afgelegen planeet, nadat de aarde is opgebruikt. Daar kom je oog in oog te staan met een mysterieuze natuurkracht, waardoor het leven op deze nieuwe thuishaven buitengewoon gevaarlijk blijkt.

Hoewel Outriders een verhaalmodus heeft om je doorheen te werken, ligt de nadruk hier niet op. In plaats daarvan willen de makers het opnemen tegen spellen zoals Destiny en The Division 2.

Ook in deze game ligt de nadruk namelijk op samenspel en het verzamelen van betere uitrusting. Dat werkt prima, hoewel Outriders weinig doet om zich écht te onderscheiden. Het is meer van een bestaande formule, in een iets andere setting.