Na 22 jaar heeft de cultgame Pokémon Snap eindelijk een opvolger gekregen: New Pokémon Snap. Het spel laat de populaire monstertjes meer als echte dieren voelen.

Het originele Pokémon Snap week in 1999 compleet af van de bekende Pokémon-formule. Spelers moesten een keer niet allerlei monstertjes vangen en tegen elkaar laten vechten, maar werden in een safariwagen op pad gestuurd om foto's te maken.

Het schetste een wereld die best veel op die van ons leek. In levels van een paar minuten reed je langzaam door natuurgebieden, waar de beestjes zich verstopten en op zoek gingen naar eten.

Formule is gelijk gebleven

New Pokémon Snap heeft grotendeels diezelfde formule. Je bekijkt de spelwereld vanuit de zoeker van de camera, waarmee je kunt inzoomen of fotograferen. De geschoten beelden krijgen later op basis van bijvoorbeeld compositie een score toebedeeld, waarna je gaandeweg nieuwe levels en extra's ontgrendelt.

Waar je in andere Pokémon-spellen vrij rondloopt en de spelwereld kunt beïnvloeden, is je impact in New Pokémon Snap minder direct. Het pad dat je door een van de natuurgebieden aflegt, is vooraf bepaald door de ontwerpers en je beweegt immer voorwaarts. Wel kun je een level meermaals opnieuw doen, om bijvoorbeeld gemiste monsters vast te leggen of geheimen te spotten.

68 Photograph Pokémon while exploring beautiful islands in New Pokémon Snap!

Monsters laten poseren

Er zijn een paar indirecte manieren om de spelwereld te beïnvloeden. De eerste die je krijgt, is een scanfunctie op je camera, die je helpt geheimen in de spelwereld te identificeren. Deze heeft ook invloed op gescande monsters, die bij het opmerken van een scan soms voor je poseren.

Later krijg je ook de mogelijkheid om snoepjes in de wereld te werpen, waarmee je beesten dichter bij je camera kunt lokken. Op deze manier moedigt de game je aan levels meermaals te spelen: vroege levels waarin je geen snoep had, bevatten monsters die beter vastgelegd kunnen worden zodra je deze optie vrijspeelt.

Spelwereld vol kleine geheimen

Met deze indirecte manier van interactie spelen de ontwerpers continu. Ieder level bevat een paar geheime onderwerpen om te fotograferen, die je alleen te zien krijgt als je bijvoorbeeld een pokémon de juiste kant op lokt om daar iets te doen. Levels voelen hierdoor als een levend ecosysteem, waarin alles nipt op elkaar aansluit.

Mits je daar het geduld voor hebt, tenminste. Want hoewel de spelwereld van New Pokémon Snap vol zit met dingen om te zien en fotograferen, moet je meermaals in een vrij laag tempo door de wereld heen om alles goed te zien en vast te kunnen leggen. De verveling kan soms toeslaan, behalve bij de fanatiekste spelers.

Conclusie

New Pokémon Snap is een spel vol geheimen, waarin de fictieve monstertjes uit de bekende reeks in een echt, levend ecosysteem lijken te staan. Het gaat soms wat traag en je moet wel heel vaak dezelfde levels herspelen om er alles uit te halen, maar daar staat tegenover dat de game lange tijd weet te vermaken. Een frisse wind na eerdere Pokémon-games, die enkel gingen over vechten en vangen.