Samsung zet met de Galaxy A52 een goede smartphone met prima camera's neer, die met 330 euro nog vrij betaalbaar blijft.

Er was een tijd waarin je bij Samsung flink inleverde op met name camerakwaliteit als je een smartphone uit de A-serie koos. Maar toen concurrenten aan populariteit begonnen te winnen, besloot het bedrijf het roer om te gooien. De fabrikant ging zich meer op goedkopere smartphones concentreren.

Vorig jaar kwam Samsung met de Galaxy A51. Dat toestel bleek de sweet spot te raken en scoorde op de belangrijkste punten: scherm, accuduur en camera's. Het had weinig fratsen, zoals snelladen of snelle hardware, maar was een degelijke smartphone waar je een tijdje mee vooruit kon.

Nu is de Galaxy A52 uit en Samsung wil met dat toestel uiteraard voortbouwen op het succes van de A51. Het concept is, niet geheel verrassend, vrijwel gelijk gebleven. Toch heeft Samsung prima upgrades doorgevoerd. Zo is het toestel voorzien van stevig glas en een scherm met een hoge ververssnelheid.

Mooi scherm

Als je de Samsung Galaxy A52 voor het eerst in handen hebt en naast een Galaxy S21 houdt, zie je dan meteen dat je te maken hebt met een minder geavanceerd oledscherm? De meeste mensen niet. De A52 heeft een zeer contrastrijk scherm waar de kleuren zogezegd vanaf spatten.

Opvallend is dat de maximale helderheid van de Galaxy A52 erg hoog is voor een middenklassetoestel. Dat is heel fijn, zeker met de zomer in aantocht. Als je straks weer op het terras zit, kun je het scherm prima aflezen.

Vloeiend

De hogere verversingsfrequentie van de Galaxy A52 ten opzichte van zijn voorganger is ook bijzonder fijn. Het verschil tussen de twee toestellen is groot wanneer je door Android navigeert of scrolt. Ook sommige games profiteren van de hogere schermverversing.

Als je meer accuduur nodig hebt, kun je bij de Galaxy A52 ook terugschakelen naar 60 Hz. De telefoon schakelt namelijk niet zelf terug als een hogere verversingsfrequentie niet noodzakelijk is. Dat doen de Galaxy S21-toestellen wel.

Camera's

De Galaxy A52 heeft in de primaire camera een sensor van 64 megapixel, met een diafragma van f/1.8 en optische beeldstabilisatie, wat best fijn is in deze prijscategorie. Het geheel is in ieder geval een stap vooruit ten opzichte van de primaire camera in de Galaxy A51.

De ultragroothoekcamera telt 12 megapixel. Deze lijkt niet geüpgraded ten opzichte van de A51. Ook de macrocamera, dieptecamera en frontcamera zijn voor zover we kunnen zien gelijk gebleven.

Fun

De camera-app is uitgebreid, waarbij de minder vaak gebruikte functies wat zijn verstopt zodat de interface aardig overzichtelijk is gebleven. De Fun-afdeling staat bij de Galaxy A52 wel standaard in de cameramodi waar je over beschikt wanneer je de app start.

Die Fun-functie bevat allerlei vermakelijke zaken die je aan een gefotografeerd gezicht toe kunt voegen, zoals filters die je dikkere wenkbrauwen geven. De cameramodi kun je aanpassen, zodat je je meestgebruikte modi altijd bij de hand hebt.

Accu

De accuduur van de Galaxy A52 valt niet bepaald tegen. Van de toestellen uit zijn prijsklasse presteert hij als een van de beste. Dat geldt voor de accuduur bij browsen en in iets mindere mate ook bij het bekijken van video's.

Er is nog meer goed nieuws, want de Galaxy A52 wordt in tegenstelling tot de Galaxy S21-smartphones standaard met een lader geleverd. De telefoon laadt ongeveer even snel op als zijn voorganger.

Conclusie

De Galaxy A52 is een middenklassetoestel van rond de 330 euro met voor zijn prijs onderscheidende features. Zo heeft de A52 een IP67-classificatie voor waterdichtheid, stevig glas, een 90Hz-oledscherm, een geluidspoort en stereoluidsprekers.

De primaire camera heeft optische beeldstabilisatie en schiet goede foto's. De accuduur is prima en de prijs alleszins redelijk. Het grootste minpunt is dat je voor deze prijs ook telefoons met snellere processoren kunt vinden.