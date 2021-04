Na meer dan anderhalf decennium krijgt de klassieke Age of Empires-reeks eindelijk een nieuw, volwaardig deel. Maar gaat Age of Empires IV ook zoveel mensen interesseren?

Er zijn weinig games die vermoedelijk zo veel in ICT-lokalen samen werden gespeeld als Age of Empires II. De klassieke strategiegame liet gamers op meerdere pc's tegelijk oorlogje spelen, terwijl ze hun volk langzaamaan groter en machtiger maakten.

Ontwikkelaar Relic en Microsoft willen van Age of Empires IV een echt, klassiek strategiespel maken. Dat blijkt alleen al uit de setting. Voor Age IV grijpt de studio terug op de middeleeuwen, de periode die ook centraal stond in Age of Empires II.

'Middeleeuwen ideaal voor strategiegame'

Volgens Adam Isgreen, namens Microsoft verantwoordelijk voor de game, lenen de middeleeuwen zich gewoon erg goed voor een strategische titel. De balans tussen eenheden in die periode is van nature erg goed, met boogschutters, cavalerie en voetsoldaten. Dat valt haast naadloos samen met de heilige drie-eenheid steen, papier, schaar.

Tot nu toe had Microsoft slechts twee van de strijdende facties in Age IV bekendgemaakt: de Engelsen en de Mongolen. We zagen ze strijden in de eerste trailer van de game. Waarmee we gelijk al tegen een klein probleem aanlopen, want het is zeer onwaarschijnlijk dat Engelse en Mongoolse troepen elkaar in de middeleeuwen op het slagveld getroffen hebben. Maar hé, "het is een game", zegt Isgreen desgevraagd.

97 Bekijk de eerste trailer van Age of Empires IV

Eenheden praten in historisch verantwoorde taal

De studio heeft veel tijd besteed aan de stemmen van de eenheden in de game. Je hoort troepen niet alleen praten in hun eigen taal, maar zelfs in historisch verantwoorde taal, die evolueert als je latere tijdperken in het spel bereikt.

Dat wil dus zeggen dat Engelse troepen in eerste instantie Oudengels spreken, dat voor ongeoefende luisteraars nauwelijks te verstaan is. Later hoor je Middenengels en vroegmodern Engels en pas dat laatste begint een beetje te lijken op wat we kennen. Voor Engels is zo'n operatie nog redelijk eenvoudig, maar Relic heeft dus hetzelfde gedaan voor de talen van alle facties in de game.

Cartoony personages op het slagveld

Er is visueel een duidelijke tweedeling aangebracht. Het landschap in de game is veel realistischer en gedetailleerder, met steile rotsen, glooiende heuvels, bomen en wuivende grasvelden. Soldaten en gebouwen ogen op hun beurt wat meer cartoony.

Dat is volgens Relic omdat er soms honderden soldaten tegelijk in beeld kunnen verschijnen. Door de 3D-modellen simpel te houden, kan dit beter in beeld worden gebracht.

Voor Age of Empires IV grijpt de studio terug op de middeleeuwen. Voor Age of Empires IV grijpt de studio terug op de middeleeuwen. Foto: Microsoft

Verhaal van tweehonderd jaar lang

De game krijgt zowel een verhaalcampagne als multiplayer. Over die laatste wordt weinig verteld, maar over het verhaal is al iets meer duidelijk. Zo weten we inmiddels dat de game vier losse campagnes zal krijgen, die gebaseerd zijn op historische gebeurtenissen.

In één van de vier volg je Willem de Veroveraar in het jaar 1066, wiens nazaten je in latere levels ook zult volgen. Zo zie je hoe de familie regeert tot in elk geval het jaar 1215. Een behoorlijk uitgebreid verhaal.

Voorlopige conclusie

Het is bijna vier jaar geleden dat Microsoft aankondigde dat er een Age of Empires IV aan gaat komen. Nu Microsoft en Relic weer een iets groter tipje van de sluier opgelicht hebben, wordt duidelijk dat Relic probeert het goede van de serie te behouden, maar tegelijk probeert de nodige vernieuwing door te voeren.

De studio gaat daarbij niet over een nacht ijs. Het heeft in 2017 al een Community Council ingesteld met doorgewinterde fans waaraan het steeds de ideeën voor de game voorlegt. Uit overleg met die spelers is de huidige mix achter het spel ontstaan. Dit najaar moet blijken of dat goed uit de verf komt.