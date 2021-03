De nieuwste telefoon van OPPO heeft iets bijzonders: een microscooplens. Daar staat tegenover dat de accu vrij snel leegloopt.

OPPO is nog altijd wat minder bekend dan Apple of Samsung, maar zeker het laatste jaar is het Chinese smartphonemerk sterk gegroeid. In West-Europa staat OPPO volgens marktonderzoeker Counterpoint in de top vijf van de grootste smartphonemerken, nog vóór OnePlus.

Het merk kwam in 2018 op de Nederlandse markt met een van de eerste smartphones met de camera's in een gemotoriseerd uitschuifgedeelte: de Find X. De Find X2 Pro had dan weer een conventioneler design, zonder zoemende motortjes.

De Find X3 Pro is de nieuwste in de reeks. Met zijn adviesprijs van 1.149 euro staat hij lijnrecht tegenover de allerduurste smartphones van andere merken. Opvallend genoeg heeft de periscooplens van de voorganger plaatsgemaakt voor een conventionele telecamera.

Wel heeft de Find X3 Pro een nieuwe truc: een speciale microscoopcamera met zestig keer vergroting, om de allerkleinste details in de omgeving vast te leggen. Dat zagen we nooit eerder bij een smartphone en gaat echt nog een stuk verder dan de macrocamera die je op goedkopere smartphones aantreft.

De Find X3 Pro is verder volgestouwd met alle hardware die je in een high-end toestel verwacht, van de rapste Snapdragon 888-processor tot een zeer ruime hoeveelheid geheugen en een draadloze oplader.

Specificaties van de Oppo Find X3 Pro Scherm: 6,7 inch

Processor: Qualcomm Snapdragon 888

Werkgeheugen: 8 tot 12 GB

Opslag: 256 GB

Camera's achter: Standaard (50 MP), ultragroothoek (50 MP), tele (13 MP), microscoop (3 MP)

Camera's voor: 32 megapixel

Accu: 4.500 mAh

Gewicht: 193 gram

5G-ondersteuning: Ja

Achterkant

De OPPO Find X3 Pro ziet er van achteren net even iets anders uit dan andere recente Android-topmodellen. Het glas is niet alleen gekromd langs de randen, om aan te sluiten op het frame aan de zijkanten, maar loopt door in de camerabobbel in de linkerbovenhoek.

Door de geleidelijke curve tussen de verdikking met de lenzen en de rest van de achterkant loopt het geheel naadloos in elkaar over, wat er ook voor zorgt dat de bobbel vanuit de meeste hoeken minder opvalt.

Scherm

Zoals vrijwel elke topsmartphone anno 2021 is ook de OPPO Find X3 Pro voorzien van een oledscherm. Het paneel heeft een diagonaal van 6,7 inch en een resolutie van 3.216 bij 1.440 pixels.

Het scherm ververst met maximaal 120 beeldjes per seconde, waardoor animaties er soepeler uit kunnen zien dan op toestellen met een lagere frequentie. Die ververssnelheid kan worden verlaagd om de accu te sparen.

De Find X3 Pro ondersteunt 10 bitkleur, wat leidt tot meer dan één miljard kleurgradaties. Bij een 'standaard' 8 bitscherm zijn dat er 16,7 miljoen.

Dat klinkt als een enorm verschil, maar de meeste content is niet gemaakt met deze hogere kleurdiepte. Beelden van de ingebouwde camera worden standaard wel vastgelegd met 10 bitkleur.

Camera

Het camera-eiland van de OPPO Find X3 Pro telt vier camera's. Aan de rechterkant zitten de primaire camera en de ultragroothoekcamera, die zijn voorzien van de grootste lenzen en sensoren. Beide hebben sensoren van 50 megapixels.

De telelens heeft een resolutie van 13 megapixels en is een beetje weggestopt tussen de andere lenzen. Deze biedt maar tweemaal echte optische zoom.

Microscooplens

Bij het nemen van een 'microscoopfoto' met de daarvoor bedoelde lens gaat het ringlampje rondom automatisch branden. Het ledje is niet erg helder, maar voldoende fel om het te fotograferen oppervlak goed vast te leggen.

In de praktijk is het een stuk lastiger om een goede microscopische opname te maken dan een normale macrofoto. Zoals ook bij een echte microscoop het geval is, is de scherptediepte superklein. Als je oppervlak niet perfect plat is, is een deel gegarandeerd onscherp.

Heb je eenmaal onder de knie hoe het werkt, dan kun je met de microscoopcamera opnamen maken die tot nu toe met geen enkele andere smartphone mogelijk waren. Je ziet iedere afzonderlijke pixel in je scherm, de uiteengereten papiervezels in een scheurtje in een krant of de piepkleine stofjes tussen de draadjes van een doek.

Accu

De accuduur van de Find X3 Pro blijkt afgaande op onze tests tegen te vallen. In alle drie de tests presteerde het toestel ondergemiddeld. Vooral in de videotest staat hij op ruime afstand van de Samsung Galaxy S21 Ultra en Apple iPhone 12 Pro Max.

Fabrikanten van de toppers in dit segment hebben over het algemeen gekozen voor een scherm met lagere full-hd-resolutie, waar OPPO nog steeds een fraai, maar gulzig scherm met hogere resolutie monteert.

Conclusie

OPPO heeft een aantal unieke eigenheden ten opzichte van zijn concurrenten toegevoegd, zoals de speciale microscoopcamera en het 10 bitkleurenscherm. In combinatie met de toch wat matige accuduur zijn er in dit segment toestellen die een nog beter totaalpakket vormen, maar wie het net even anders wil, is bij de Find X3 Pro aan het juiste adres.