De nieuwe OnePlus 9 Pro gooit het roer niet volledig om, maar bouwt verder op het succes van de vorig jaar verschenen OnePlus 8 Pro. De Chinese fabrikant verrast niet, maar verbetert wel en gooit alle ballen op de camera's.

In de aanloop naar de presentatie van de OnePlus 9 Pro werd duidelijk dat de focus in de nieuwe telefoons vooral op de camera's lag. OnePlus besteedde de afgelopen jaren steeds meer aandacht aan het camerasysteem, maar hoewel het bedrijf stappen maakte, kreeg het van zijn achterban te horen graag nog meer verbeteringen te zien.

Dit jaar zegt OnePlus op dat gebied veel te hebben geïnvesteerd. Het resulteert onder meer in nieuwe sensoren van Sony en in een samenwerking met de Zweedse camerafabrikant Hasselblad, dat in de camerasoftware van de OnePlus 9-serie zorgt dat kleuren er natuurlijker moeten uitzien.

Specificaties van de OnePlus 8 Pro Scherm: 6,7 inch (1440 bij 3216 pixels)

Processor: Snapdragon 888

Werkgeheugen: 8 of 12 GB

Opslag: 128 of 256 GB

Camera's achter: Standaard (48 MP), groothoek (50 MP), zoom (8 MP), monochroom (2 MP)

Camera voor: 16 MP

Accu: 4.500 mAh

Gewicht: 197 gram

5G-ondersteuning: ja

Prijs: Vanaf 899 euro

Nieuwe camerasensoren en -software

De OnePlus 9 Pro heeft in totaal vijf cameralenzen: één voorop (16 megapixel) en vier achterop. Er is vooral zorg besteed aan de kwaliteit van de foto's, want qua zoombereik is er nauwelijks verschil met de OnePlus 8 Pro (van 0,6 keer tot 3,3 keer optisch zoomen en tot 30 keer digitaal). De sensoren moeten onder meer zorgen dat foto's ook bij weinig of juist veel licht van hoge kwaliteit zijn.

In de praktijk valt er onder normale omstandigheden inderdaad weinig op de resultaten af te dingen. Waar foto's van oudere OnePlus-telefoons soms wat flets waren, werpt de samenwerking met Hasselblad zijn vruchten af. Kleurcorrecties zijn vaak een kwestie van smaak, maar wat ons betreft komen de resultaten vaak in de buurt van de werkelijkheid.

Zo kun je in onderstaande slideshow zien dat de OnePlus 9 Pro (foto 1) wel een grijze lucht vastlegt, terwijl de nieuwe OPPO Find X3 (foto 2) en de iPhone 12 Pro (foto 3) veel blauwtinten vangen die je met het blote oog niet ziet. Grauwer, maar wel eerlijker.

Kleurverschil OnePlus 9 Pro, Oppo Find X3 en iPhone 12 Pro

In lastigere situaties, bijvoorbeeld met flink tegenlicht van de zon, lekt het licht helaas toch wat door in de resultaten. Ook als je niet direct in de zon fotografeert of filmt zijn met regelmaat lichtreflecties te zien. Bij zeer weinig licht doet de camera zijn best om alsnog duidelijke foto's te maken, maar de resultaten zijn minder scherp dan gehoopt met kleuren die niet helemaal kloppen.

Hetzelfde gebeurde bij een foto van riet. Het werd een bruine waas waar weinig detail in valt te herkennen. Andere keren worden details in beeld juist weer wat overdreven verscherpt. Dit zijn verbeterpunten voor de software.

Scherm is sneller, accu is iets minder

De camera's zijn verwerkt in een strak camera-eiland op de achterkant. Dat is een wat veiligere ontwerpkeuze dan de 'pilvormige' camera-opstelling van de 8 Pro. Het ontwerp van de OnePlus 9 Pro is überhaupt niet erg opvallend. Het is een chic, ietwat braaf toestel. Wij testten de versie met een glossy, spiegelende achterkant, wat snel smoezelig wordt van de vingerafdrukken. Er zijn ook modellen met een matte kleur die dat hopelijk minder hebben.

De OnePlus 9 Pro heeft een zeer helder scherm van 6,7 inch dat zelf de ververssnelheid kan bepalen. Zo kan het één keer per seconde verversen als je een boek leest, 24 beelden per seconden laten zien als je een film kijkt of 120 keer per seconden als je door menu's scrolt of een game speelt. Hierdoor voelt de telefoon altijd zo soepel als nodig, terwijl het iets bespaart op de accu.

Hoewel de OnePlus 9 Pro geen kleine accu heeft (4.500 mAh) vallen de prestaties volgens metingen van Tweakers ietwat tegen vergeleken met de OnePlus 8 Pro. Zo gaat de telefoon zeven uur en drie kwartier mee bij webbrowsen op 4G, terwijl de OnePlus 8 Pro nog negen uur en vijf minuten haalde. De OnePlus 8 Pro haalde bijna twintig uur bij video's kijken, terwijl de 9 Pro blijft steken op iets meer dan achttien uur.

Is dat in de praktijk nou heel erg? Nee, want bij normaal gebruik haal je het einde van de dag wel. Zo niet, dan laadt hij razendsnel op. Waar concurrenten bij recente toestellen afstand deden van een stekkerblokje in de doos, levert OnePlus er nog wel eentje mee. Daarmee laad je de telefoon in een half uur op van 1 tot 100 procent.

Conclusie

De OnePlus 9 Pro barst niet van de vernieuwing, maar is wel een goed afgewerkt toestel dat onder de 1.000 euro blijft. Waar nodig heeft OnePlus verbeteringen doorgevoerd. De telefoon heeft een prachtig, snel scherm en het laden van de accu gaat supersnel. De camera's zijn een beetje wisselend, maar leveren uiteindelijk vaker wel dan niet een mooi resultaat. Vergeleken met de camera's van de OnePlus 8 Pro is dit in elk geval weer een duidelijke stap voorwaarts. Dat maakt van de OnePlus 9 Pro onder aan de streep een mooie allrounder die waar biedt voor zijn geld.