Samsung heeft met de Galaxy S21 Ultra de tekortkomingen van de Galaxy S20 Ultra grotendeels weggepoetst. De camera's zijn verbeterd, het scherm is geweldig en het ontwerp is aangepast. Het is dit keer wél genoeg om het predikaat 'ultra' te verdienen.

In onze review van de S20 Ultra vorig jaar noemden we de telefoon nog niet zo 'ultra' als de naam deed vermoeden. Hetzelfde gold voor de Note 20 Ultra, die eind vorig jaar verscheen. Veel van de minpunten zijn in de nieuwe Galaxy S21 Ultra weggepoetst, waardoor het toestel eindelijk met zijn naam wegkomt.

De meest in het oog springende functie was in de S20 Ultra de mogelijkheid om honderd keer met de camera te kunnen zoomen. Dit keer ontbreekt een functie met de wowfactor, maar heeft Samsung voortgeborduurd op de S20 Ultra en over de gehele linie verbeteringen doorgevoerd.

Bakbeest met fantastisch scherm

Met een schermdiagonaal van 6,8 inch is de S21 Ultra wederom een echt bakbeest. Omdat Samsung het toestel langwerpig en slank heeft gehouden, voelt het niet gigantisch in de hand. Wel lijkt het zwaartepunt van de toch al zware S21 Ultra bovenin het toestel te liggen, waardoor het naar achter neigt te kantelen als je het vasthoudt.

Het scherm is uitstekend en voorzien van alle toeters en bellen die je anno 2021 van een smartphone mag verwachten. Zo heeft het een adaptieve ververssnelheid die aan de hand van wat je ermee doet, bepaalt hoe vaak het beeld moet worden ververst. Dat varieert van 10 tot 120 beelden per seconde. In de praktijk oogt het beeld aldoor supervloeiend.

Het scherm kan bijzonder helder worden gemaakt, zodat het ook in de volle zon goed leesbaar is, maar gaat in de avond naar erg donker. Voor mensen die de standaard schermkleuren van de telefoon te intens vinden, is er de 'natuurlijk'-modus. Die oogt rustiger en realistischer.

Samsung herpakt zich met camera's

Ons testexemplaar van de S21 Ultra is aan de achterkant matzwart. Dat ziet er stijlvol uit en zorgt ervoor dat de achterkant niet zo smoezelig wordt van de vingerafdrukken. Maar het opvallendste aan de S21 Ultra is het nieuwe camera-eiland. In de linkerbovenhoek zitten vier lenzen en een dieptesensor in een fors blok verwerkt. Dat blok steekt uit, maar loopt in de schermrand door. Een fraai ontwerp dat opvalt, maar wat wel netjes is afgewerkt.

Samsung neemt revanche wat betreft de camera's. De S20 Ultra had last van vervelende problemen, bijvoorbeeld met het scherpstellen van een onderwerp. Dat is verholpen dankzij de 'laser autofocus-sensor'. Ook reageert de sluiterknop razendsnel en niet met een vervelende kleine vertraging, zoals op de Note 20 Ultra het geval was.

Op de S21 Ultra zijn twee zoomlenzen aanwezig. Daarmee kun tot drie keer en tot tien keer inzoomen. Voor die laatste zoomfunctie worden ook data uit andere lenzen gebruikt om tot een goed resultaat te komen. De lenzen maken duidelijk een verschil om onderwerpen in de verte scherp vast te leggen. Wel zagen we dat de camera soms moeite met snelle bewegingen had.

Bij de S21 Ultra is het wederom mogelijk om digitaal tot honderd keer in te zoomen, maar net als op de S20 Ultra is dat nog steeds niet de moeite waard. Het beeld wordt bij meer dan zo'n twintig keer zoomen snel vaag, al is de stabilisatie dit keer beter. Hierdoor oogt een onderwerp (bij goed licht) iets scherper dan op de S20 Ultra, maar mooi is nog altijd anders.

Toch zijn de resultaten van de camera's over het algemeen zeer goed. De kleuren en details kloppen, de selfiecamera kan eindelijk worden gebruikt zonder functie die je rimpels wegveegt en alle lenzen kunnen video's in 4K-resolutie met zestig beelden per seconde opnemen. Zo zijn er nog talloze opties voor de fotografen die meer uit de camera's willen persen.

Specificaties Samsung Galaxy S21 Ultra Scherm: 6,8 inch (3.200 bij 1.440 pixels)

Processor: Samsung Exynos 2100

Werkgeheugen: 12 GB of 16 GB

Opslag: 128 GB, 256 GB of 512 GB

Camera's achter: Standaard (108 MP), groothoek (12 MP), twee telelenzen (10 MP) en laser-autofocus

Camera voor: 40 megapixel

Accu: 5.000 mAh

Gewicht: 227 gram

5G-ondersteuning: Ja

Geen stekker meer in de doos

Dan nog wat kleine punten van aandacht: de grote 5.000 mAh-accu gaat in de praktijk met gemak een dag mee en vervolgens is hij is draadloos op te laden. Dat is prettig, want er wordt geen stekkertje meer meegeleverd in de doos, maar alleen nog een laadkabeltje. Oordopjes zitten er ook niet meer bij.

Daarnaast is de ingang voor een microSD-kaartje verdwenen. Het geheugen is dus niet meer uitbreidbaar. Niet iedereen zal deze opties overigens missen en er staat ook iets tegenover: het toestel kost 150 euro minder dan de S20 Ultra, toen die uitkwam.

Toch is de Samsung S21 Ultra met een prijs van 1.249 euro zeker geen goedkope telefoon. Maar voor dat geld krijg je wel de krachtigste Android-smartphone van dit moment die nergens echt steken laat vallen en waar je nog jaren mee vooruit kan.