Met de iPhone 12 mini brengt Apple het telefoonscherm weer binnen duimbereik. Het is de kleinste iPhone in jaren. We vragen ons af waarom dat zo'n tijd heeft geduurd, want deze telefoon heeft een ideaal formaat.

Telefoonfabrikanten maakten smartphones in de afgelopen tijd groter vanuit de filosofie dat groter beter is. Apple is daarin geen uitzondering. Het lijkt een eeuwigheid geleden dat Steve Jobs opmerkte dat niemand een grote telefoon zou kopen, "omdat je hand er niet omheen past". Maar tien jaar later is het woord 'phablet' (een combinatie van phone en tablet) vrijwel uitgestorven, omdat telefoons nu eenmaal groot zijn.

Inmiddels schrikken we niet meer van een telefoon van 6,7 inch, maar voor dergelijke toestellen heb je wel twee handen nodig voor de bediening. Liefhebbers van kleine iPhones waren een tijdlang aangewezen op de iPhone 5S en de iPhone SE, die met schermen van 5 inch dezelfde vorm en grootte hadden. Maar in 2018 stopte Apple met de productie van die iPhone SE, om in 2020 een grotere versie uit te brengen.

Het leek even alsof Apple kleine telefoons had afgezworen, maar de iPhone 12 mini bewijst het tegendeel. Het is de kleinste telefoon die het bedrijf momenteel aanbiedt. Het toestel is kleiner dan de huidige iPhone SE, die een kleiner scherm maar grotere randen heeft. We hebben de iPhone 12 mini nog even naast een iPhone 5 gelegd: die blijft net iets smaller en kleiner.

En toch is de iPhone 12 mini een heerlijk handzame telefoon. Het toestel is een uitkomst voor mensen die geen diepe zakken of grote handen hebben. Hoewel het toestel lekker klein oogt, voelt het in gebruik niet alsof je ruimte inlevert. Zelfs typen wordt nooit priegelig. Dat komt door het oledscherm van 5,4 inch dat alleen door een inkeping in de bovenkant wordt onderbroken. Daarin zijn de lens en sensor voor gezichtsherkenning geplaatst.

Specificaties iPhone 12 mini Scherm: 5,4 inch (1.080 bij 2.340 pixels)

Processor: A14 Bionic

Werkgeheugen: 4 GB

Opslag: 64 GB, 128 GB of 256 GB

Camera's achter: Standaard (12 megapixel) en groothoek (12 megapixel)

Camera voor: 12 megapixel

Accu: 2.227 mAh

Gewicht: 135 gram

5G-ondersteuning: Ja

De accu is iets té mini

Slechts zelden voelt het scherm te klein aan. Video's bekijken is logischerwijs fijner op een groter scherm en bij fotografie heb je beter zicht op wat je eigenlijk vastlegt. Maar zelfs deze twee dingen wennen vanzelf en leveren in de praktijk geen problemen op.

Er kleeft wel een flink nadeel aan het kleine formaat en dat is de accu, die eveneens klein is. Met een capaciteit van 2.227 mAh haal je het avondeten vaak nét. Wat dat betreft is de accu van de iPhone 12 mini echt een stap terug ten opzichte van de reguliere iPhone 12, die overigens ook minder lang meegaat dan de iPhone 11.

Apple heeft dit jaar over de gehele linie zijn accu's verkleind. Dat is merkbaar en zonde, zeker omdat zelfs veel goedkopere Android-telefoons soms enorme accu's met een capaciteit van 5.000 mAh hebben, waarmee je gemakkelijk de volgende dag haalt. Met een iPhone 12 mini zul je dus tussentijds moeten bijladen óf iets vaker van je telefoon moeten afblijven. De accu is geen ramp, maar verwacht ook niet de top.

Een iPhone 12, maar dan kleiner

Verder is de iPhone 12 mini in vrijwel alle opzichten een kleinere versie van de reguliere iPhone 12. Zo heeft ook dit toestel dezelfde twee cameralenzen achterop. Zowel de standaardlens als de groothoeklens maakt doorgaans heel goede foto's. Ook in minder goed verlichte ruimtes.

De zoomlens en dieptesensor van de Pro-modellen ontbreken, maar dat zal voor mensen die slechts af en toe een foto maken een klein gemis zijn. Zo kunnen portretfoto's dankzij software ook zonder die sensor gemaakt worden, al zullen ze misschien iets minder netjes afgesneden ogen.

Ook op andere gebieden doet de mini niet onder voor de iPhone 12. Het toestel ondersteunt 5G, heeft dezelfde nieuwe A14 Bionic-chip en werkt met MagSafe. Daarmee kun je dankzij een magneetje op de achterkant draadloos opladen. Je kunt het magneetje ook gebruiken om een pasjeshouder aan de telefoon te hangen.

Foto's gemaakt met iPhone 12 mini

Conclusie

De iPhone 12 mini is een kleine telefoon, maar geen goedkope. Hij kost 809 euro en daarvoor heb je een toestel met 64 GB opslagruimte, wat voor de meeste mensen aan de krappe kant zal zijn. Voor de versie met 128 GB betaal je 859 euro.

Door de tegenvallende accuduur is de iPhone 12 mini niet perfect. Maar verder doet het toestel weinig concessies ten opzichte van de reguliere iPhone 12. De telefoon doet ons vooral verlangen naar meer kleinere telefoons in het topsegment van de markt. Groter is niet altijd beter.