Apple presenteerde dit jaar twee Apple Watches. De Apple Watch SE zal voor de meeste mensen met een iPhone de beste keuze zijn. Voor mensen die upgraden naar een Apple Watch Series 6 zijn de vernieuwingen wellicht te karig.

In de vijf jaar dat Apple inmiddels actief is op smartwatchmarkt, is de Apple Watch uiterlijk nauwelijks veranderd. Het scherm is door de jaren heen groter geworden en staat sinds de Series 5 van vorig jaar altijd aan, maar verder zijn veranderingen vooral aan de binnenkant te vinden.

Dat is in de Series 6, het nieuwste topmodel, niet anders. De meest in het oog springende vernieuwing zijn de nieuwste kleuren, want de Series 6 is ook in rood en blauw verkrijgbaar. Daarnaast zijn er meer sensoren toegevoegd om het zuurstofgehalte in je bloed te meten. Daaruit valt af te leiden hoe goed rode bloedcellen van je longen naar de rest van het lichaam worden vervoerd. Dat moet bijdragen aan een beter beeld van je conditie en gezondheid.

Het is wederom een nieuw hulpmiddel om de gezondheid van Apple Watch-dragers te meten. Zo was het al mogelijk om de hartslag te meten en een hartfilmpje te maken met de Apple Watch. De smartwatch voert deze metingen ook gedurende de dag uit en slaat gegevens lokaal op in de Gezondheids-app. Bij afwijkende waarden kan worden geadviseerd een dokter te raadplegen. De nieuwe sensoren zijn een mooie toevoeging, maar het is amper een verkoopargument te noemen voor de meeste mensen.

Dan is er ook een nieuwe chip ingebouwd, de S6. Deze maakt de Apple Watch weer wat sneller en soepeler in gebruik. Ook laadt hij de accu iets sneller op. In de praktijk komt dat neer op zo'n twee uur, een half uur tot drie kwartier sneller dan de Series 5. Het is winst, maar nog steeds niet razendsnel.

De Apple Watch meet het zuurstofgehalte in je bloed met een speciale sensor. Bron: NU.nl/Rutger Otto

Slaaptracker en accuproblemen in watchOS 7

De oplaadsnelheid wordt belangrijker als je gebruik wil maken van de slaaptracker in het nieuwe Watch-besturingssysteem watchOS 7. Die functie is overigens ook geschikt voor oudere Watches (vanaf de Series 3). De slaapmeting overtuigt overigens niet. De app dwingt je gebruik te maken van bedtijdschema's die je kunt instellen en houdt slechts bij hoe lang je hebt geslapen, niet hoe diep. Andere trackers, zoals Fitbit, doen dat al jaren beter.

Over watchOS 7 gesproken. Er zijn op het moment wat problemen die Apple onderschrijft. Zo worden gps-data niet altijd goed opgeslagen na een rondje sporten of gaat de accu sinds de installatie een stuk minder lang mee. Dat laatste ondervonden wij ook. Gek genoeg verschilt het per model. De Series 6 bleek soms een lange dag niet vol te kunnen maken op watchOS 7, terwijl er 's avonds op de Apple Watch SE nog 20 procent accu overbleef.

Advies van Apple: de Watch ontkoppelen, een back-up maken (ook van de iPhone), beide apparaten leegmaken en vervolgens de back-up terugzetten. Wij wachten liever op een software-update die de problemen verhelpt.

Links de Apple Watch Series 6, rechts de Apple Watch SE. Bron: NU.nl/Rutger Otto

Apple SE is sterk instapmodel

Hoewel de Series 6 weinig échte vernieuwingen brengt om een overstap van een Series 4 of 5 te verantwoorden, is het wel de meest complete smartwatch van Apple op dit moment. Voor mensen die überhaupt nog geen Apple Watch hebben en niet direct 429 euro willen neerleggen, heeft Apple de Watch SE uitgebracht.

Dit goedkopere model van 299 euro zal voor de meeste mensen het perfecte model zijn. Het horloge heeft het grotere scherm dat Watches vanaf de Series 4 hebben en is voorzien van de nieuwste chip. Hij werkt ook moeiteloos met watchOS 7 en heeft een prima accu.

Je levert wel een paar dingen in. Het grootste gemis is dat het scherm niet altijd aan staat. Om dat te activeren, til je even je pols op of tik je op het scherm. Ook kun je geen bloedzuurstof meten en geen hartfilmpje maken. Voor 130 euro minder zullen veel mensen het voor lief nemen. Er zit overigens wel een hartslagsensor in.

In watchOS 7 zijn nieuwe klokken toegevoegd. Bron: NU.nl/Rutger Otto

Conclusie

Al met al is het een weinig spannend jaar voor Apple Watches. De Series 6 is de beste Apple Watch tot nu toe, maar biedt weinig nieuws. Voor mensen met een Series 4 of nieuwer is er weinig reden om over te stappen. Dat is het wel voor mensen met een oudere variant, die nu willen overstappen op iets nieuws.

De Watch SE is een mooie nieuwkomer en de beste optie voor mensen die voor het eerst een Apple Watch kopen, of voor mensen die de toegevoegde waarde van een hartritmefilmpje maken, scannen op zuurstof in het bloed en een scherm dat altijd aan staat niet zien.