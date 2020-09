Samsung leverde met de Galaxy Fold een toestel af dat vooral de potentie van een vouwtelefoon liet zien. Voor ruim 2.000 euro werd de belofte echter niet ingelost. Doet de opvolger Galaxy Z Fold 2 dat wel?

Om maar met de deur in huis te vallen: de Fold 2 is de beste vouwtelefoon die je op dit moment kunt kopen. Veel minpunten die in de eerste Galaxy Fold zaten, zijn opgelost. Vooral op het gebied van hardware is veel verbeterd. En toch is deze Fold 2 nog geen telefoon die aan iedereen valt aan te raden.

Er zijn wederom twee schermen, aan de buitenkant een kleiner scherm en aan de binnenkant een groter, tablet-achtig scherm. Beide displays zijn erop vooruitgegaan. Ten eerste is het kleinere scherm opgerekt naar 6,2 inch. Het vorige model had een niet erg bruikbaar 4,6 inch-schermpje met forse schermranden boven en onder. Door de verandering oogt de Fold 2 al minder als een prototype dan de eerste.

Met het grotere scherm voorop is het toestel dit keer prima als 'normale' smartphone te gebruiken zonder hem open te klappen, al is de verhouding van 25 bij 9 wel erg smal. Het voordeel is dat je de telefoon simpeler met een hand bedient, het nadeel is dat typen met twee duimen nog steeds te priegelig aanvoelt.

Vouw je de telefoon open, dan verschijnt het tabletscherm van 7,6 inch. Er is dit keer geen inkeping voor de camera. Die is nu, net als op de buitenkant, in een gaatje in het scherm geplaatst. Ook de randen zijn dunner. Qua afwerking heeft Samsung ook aan de binnenkant echt stappen gemaakt ten opzichte van de eerste Fold. De vouw in het midden is helaas nog steeds wel zicht- en voelbaar.

Een sterker scharnier

Deze tabletmodus is qua verhouding nog steeds wel wat onwennig. Net als de eerste Fold biedt ook zijn opvolger een bijna vierkant scherm. Hierdoor win je weinig aan ruimte als je bijvoorbeeld video's op volledig scherm kijkt, vanwege zwarte balken onder en boven het beeld. Ook zijn veel apps nog niet aangepast, waardoor ze opgeblazen ogen. Bij sommige apps, zoals Slack, kan gelukkig de tabletversie van de app worden gebruikt.

Waar excelleert het scherm dan? Bijvoorbeeld bij multitasken. Apps naast elkaar zetten is handig. Zo bekijk je een presentatie op de ene helft van het scherm, terwijl je er op de andere helft met collega's over praat via een chatprogramma. Daarnaast heeft het beeld een ververssnelheid van 120 beelden per seconde, waardoor scrollen door apps en het spelen van games vloeiender oogt.

Samsung heeft verder het scharnier in het toestel verbeterd. Die is sterker, waardoor de telefoon ook half open kan blijven staan zoals een laptop. Daar zijn in de software een aantal handige dingen mee te doen. Zo kun je hem wegzetten om op de bovenste helft van het vouwscherm YouTube te kijken, terwijl je daaronder bijvoorbeeld de reacties leest. Ook kun je de telefoon wegzetten om een timelapse te maken, terwijl je op de onderste helft de bediening ziet. Deze toevoegingen maken de vouwfunctie iets veelzijdiger.

Accu en camera's

Wees overigens ook niet bang dat de accu snel leeg gaat. De telefoon is voorzien van in totaal 4.500 mAh aan accu. Daar kun je bij normaal gebruik probleemloos een dag mee vooruit.

Op de telefoon zitten vijf lenzen, waarvan twee selfiecamera's in de schermen om bijvoorbeeld te videobellen. Daarnaast heeft hij er drie op de achterkant. Dit zijn een standaard, groothoek- en zoomlens. De opties zijn net iets minder dan de camera's van Samsungs eerder dit jaar verschenen Galaxy S20. Zo ontbreken functies als honderd keer zoomen en de optie om in 8K-resolutie te filmen. De Galaxy Fold 2 komt tot 10 keer zoomen en filmen in 1140p, wat voor de meeste mensen ruim voldoende is. Op de kwaliteit van foto's is verder weinig aan te merken.

Specificaties Samsung Galaxy Z Fold 2 Scherm voor: 6,2 inch (2.260 bij 816 pixels)

Scherm binnen: 7,6 inch (2.208 bij 1.768 pixels)

Processor: Qualcomm Snapdragon 865+

Werkgeheugen: 12GB

Opslag: 256GB

Camera's achterop: 12MP-standaard, 12MP-groothoek en 12MP-zoom

Camera voorop: 10MP

Camera binnenkant: 10MP

Accu: 4.500 mAh

Gewicht: 282 gram

5G-ondersteuning: Ja

Conclusie

Samsung heeft met de Galaxy Fold 2 de beste vouwtelefoon tot nu toe uitgebracht. Het toestel voelt robuust, qua specificaties is het een toptoestel en de grotere schermen maken de Fold 2 veel bruikbaarder dan zijn voorganger.

Toch koop je voor 2.000 euro (20 euro goedkoper dan de eerste Fold) nog niet de compleet doorontwikkelde vouwtelefoon die je mogelijk verwacht. Het scherm in ingeklapte modus is nog steeds te smal om lekker te werken en nog niet alle apps zijn klaar voor het grotere vierkante scherm. Ook wordt het scherm niet helemaal platgevouwen, wat het toestel dikker maakt, en is de vouw nog voelbaar. Wat dat betreft is er nog steeds ruimte voor verbetering en blijft de Fold 2 een telefoon voor early adopters met een ruime portemonnee.

3,5 van de 5 sterren.