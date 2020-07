De Sony Xperia 1 II is een leuk speeltje voor fotografen, maar met een beeldverhouding van 21:9 blijkt de langwerpige telefoon in de praktijk nogal onpraktisch. En nogal prijzig, de telefoon kost namelijk bijna 1.200 euro.

Mijn vriend keek mij maar gek aan toen ik hem vertelde dat ik de "Sony Xperia één twee" aan het testen was. De smartphone in kwestie is de opvolger van de Sony Xperia 1 die vorig jaar is uitgebracht, waardoor Sony hem de verwarrende naam Sony Xperia 1 II heeft gegeven - ik kwam er trouwens later achter dat je het uitspreekt als Xperia 1 mark 2. En het toestel is eigenlijk net zoals zijn naam, een beetje vreemd.

Het toestel heeft, net zoals de Sony Xperia 1, een 6,5 inch 4K oledscherm met een beeldverhouding van 21 bij 9. Hierdoor oogt de telefoon langwerpiger dan de meeste toestellen.

Deze lengte is wel even wennen, het gewicht van de telefoon is daardoor anders verdeeld dan bij andere smartphones. Bij de telefoon steekt er bovenaan een langer stuk uit dan ik gewend ben, waardoor het soms lijkt alsof de telefoon uit balans raakt. Dit maakt het ook lastig om de telefoon met één hand te gebruiken.

Ook past de telefoon niet in mijn broekzak, jaszak of kleine schoudertas waardoor ik elke keer dat ik snel even de deur uit wilde een flinke tas moest meesjouwen.

Specificaties van de Sony Xperia 1 II Scherm: 6,5 inch (3840 bij 1644 pixels)

Processor: Qualcomm Snapdragon 865

Werkgeheugen: 8 GB

Opslag: 256 GB

Camera’s achter: Drie 12MP-cameralenzen

Camera voor: 8 MP

Accu: 4000 mAh

Gewicht: 181 gram

De teletoon heeft drie 12MP-cameralenzen op de achterkant.

Films kijken zonder zwarte balken

Wel is het langwerpige scherm prettig bij het kijken van films op de telefoon. Volgens Sony komt deze verhouding van pas bij het afspelen van films, de meeste films worden opgenomen in 21:9 aspect ratio. Op de Xperia 1 II zijn bij films daardoor geen zwarte randen te zien aan boven- en onderkant van het scherm. Maar veel series, bijvoorbeeld series die Netflix aanbiedt, hebben een 16:9 aspect ratio. Daarbij komen op de telefoon ineens zwarte balken tevoorschijn aan de zijkanten van het scherm.

Er zit geen inkeping in het scherm voor de camera's, Sony heeft ervoor gekozen om een kleine zwarte rand langs het scherm te laten lopen en de selfiecamera daarin te verstoppen. Daardoor wordt het scherm van de telefoon niet onderbroken.

Voor mij een groot voordeel: de Xperia 1 II beschikt, anders dan zijn voorganger, weer over een jack-ingang waar een koptelefoon met draad op kan worden aangesloten.

Door de 21:9 beeldverhouding van het langwerpige scherm kun je met de telefoon films kijken zonder zwarte balken aan de zijkanten.

Richt zich vooral op (amateur) fotografen

De toegevoegde waarde van de Xperia 1 II zit hem vooral in de camera's en bijbehorende apps. Op de achterkant heeft de telefoon drie cameralenzen. Het gaat om een standaardlens, een groothoeklens en een telefotolens waarmee je drie keer optisch kan inzoomen. Ook is een dieptesensor toegevoegd.

De telelens is een mooie toevoeging, daarmee kan je flink inzoomen zonder kwaliteit te verliezen. De telelens beschikt over optische beeldstabilisatie, net zoals de standaardlens. Dat zorgt ervoor dat zelfs als de telelens volledig is ingezoomd, de schokjes in het beeld worden opgevangen zodat de foto's scherp blijven.

Wie zijn of haar foto's nét dat beetje extra wil geven kan terecht bij de fotoapps die op de telefoon staan. De Xperia 1 II heeft een normale camera-app waarbij met standaardinstellingen foto's gemaakt kunnen worden met de drie camera's op de achterkant. Maar daarnaast beschikt de telefoon ook over twee apps die zich specifiek richten op fotografen en videomakers.

Met de Cinema Pro-functie krijgen mensen uitgebreide opties om filmpjes te maken. Zo kunnen ze kleuren, resolutie en focus handmatig aanpassen. De Photo Pro is eenzelfde app voor het maken van foto's. Zo kun je de sluitertijd aanpassen of de juiste ISO-waarde instellen.

De telefoon werkt dus in feite als een volwaardige camera. Maar voor wie woorden als 'sluitertijd' en 'ISO-waarde' als abracadabra klinkt, heeft weinig aan deze apps en daarmee valt dus meteen de grootste toegevoegde waarde van de telefoon weg.

Het gebruik van de Photo Pro-app vereist enige kennis van fotografie.

Conclusie

De telefoon bleek in het dagelijks gebruik nogal onhandig door het formaat. De telefoon past niet in mijn jaszak of tas en door het dunne scherm maakte ik nog meer tikfouten in mijn appjes dan normaal.

Qua hardware steekt de telefoon prima in elkaar. De accu hield het met redelijk actief gebruik bijna twee dagen vol. De telefoon kan draadloos opgeladen worden, werkt snel en beschikt over een - soms wat haperende - vingerafdrukscanner.

Maar de vraag is vooral welke doelgroep Sony wil bedienen met de telefoon. Het toestel moet het vooral hebben van de camera's met de uitgebreide apps. Alleen vereist het gebruik van deze apps wel enige kennis van zaken. En je zou verwachten dat een ervaren fotograaf al een duurdere camera bezit. Dan is 1.199 voor deze telefoon wel heel veel geld.

3,5 van de 5 sterren