OnePlus stond jarenlang bekend als het goedkope merk dat goede kwaliteit bood. Met de komst van de OnePlus 8 Pro lijkt die koers definitief gewijzigd, want dit is een telefoon met hoogwaardige prestaties én een hoge prijs.

De goedkoopste versie van de OnePlus 8 Pro kost 899 euro. De OnePlus 7 Pro van vorig jaar kostte bij verschijnen 709 euro. Daarmee maakt de Chinese smartphonemaker een prijssprong, die minder gek is als je bekijkt wat het toestel allemaal kan.

Te beginnen bij het scherm, dat met een afmeting van 6,78 inch iets groter is dan het 6,67 inch-scherm van de OnePlus 7 Pro. Dit scherm is zeer helder en biedt de optie om beelden in 120 Hz te verversen. Deze snelheid merk je direct en komt niet alleen tot zijn recht bij het spelen van games. Ook simpelweg door apps scrollen gaat enorm soepel en razendsnel.

Specificaties van de OnePlus 8 Pro Scherm: 6,78 inch (1440 bij 3168 pixels)

Processor: Snapdragon 865

Werkgeheugen: 8 of 12 GB

Opslag: 128 of 256 GB

Camera's achter: Standaard (48MP), groothoek (48MP), zoom (8MP), kleur/diepte (5MP)

Camera voor: 16MP

Accu: 4.510 mAh

Gewicht: 199 gram

Groot scherm met een gaatje

Waar de OnePlus 7 Pro nog een uitschuifcamera aan de bovenzijde had, heeft de OnePlus 8 Pro dat niet. Zo bespaart OnePlus naar eigen zeggen ruimte voor andere onderdelen. De toevoeging van een officiële IP68-beoordeling (voor het eerst) kan daar ook mee te maken hebben. Hiermee kan het toestel officieel tot 1,5 meter onder water blijven voor maximaal een half uur.

In plaats van de uitschuifcamera heeft het toestel in de linkerbovenhoek een ronde uitsnede waarin de camera voor selfies is geplaatst. Geen volledig voorkantvullend scherm meer dus, maar het kleine gaatje zit vrijwel nooit in de weg. Het ziet er alleen iets minder fraai uit.

Nog een minpuntje zijn de aflopende schermranden aan de zijkanten. Software moet zorgen dat je handpalm niets in beeld activeert, maar het gebeurt alsnog vaker dan nodig. Samsung ging dit jaar met de S20-serie terug naar platte schermen en dat hadden we ook graag op de OnePlus 8 Pro gezien. Het werkt simpelweg beter en uiteindelijk raakt er nauwelijks bruikbare schermruimte mee verloren.

Camera's overtuigen bijna allemaal

Op de achterkant zijn vier lenzen in een pilvorm onder elkaar geplaatst: een standaardlens, groothoeklens, een zoomlens waarmee je drie keer optisch zoomt en een kleurenfilterlens. Bij eerdere besprekingen van OnePlus-telefoons bleven de camera's altijd iets achter op die van de concurrentie, maar dit keer presteren ze eindelijk écht naar behoren.

Standaard foto's leveren over het algemeen scherp en helder resultaat, zeker bij voldoende licht. En anders kun je gebruikmaken van een degelijke nachtmodus, waarmee donkere ruimtes alsnog goed belicht in beeld komen. Zoomen kan digitaal tot 30 keer, maar dan worden foto's wel erg korrelig. Tot drie keer kun je zonder kwaliteitsverlies inzoomen en tot tien keer zijn ze prima te bekijken op een telefoonscherm. Alles daarna is eigenlijk niet mooi meer.

Het kleurenfilter daarentegen is een wat loze toevoeging op het camerasysteem. Hiermee schiet je bijvoorbeeld direct in zwartwit, maar daarmee krijg je niet per se betere resultaten dan met een filter dat achteraf is toegevoegd. Daar zien wet het nut in de praktijk niet echt van in.

OxygenOS nog steeds zeer prettig

Net als op eerdere toestellen van OnePlus is ook dit keer de software weer in orde. Het op Android gebaseerde OxygenOS dat het bedrijf op zijn telefoons gebruikt, is nog steeds een van de fraaiste op de markt. Zo zijn er weinig voorgeïnstalleerde apps en oogt het systeem rustig en overzichtelijk.

De telefoon gaat dankzij de forse 4.510 mAh-accu keurig een dag mee, zelfs als je hem instelt op de hoogste resolutie met de hoogste verversingssnelheid. Haal je het niet, bijvoorbeeld omdat je veel games speelt, dan is hij vlug weer op te laden via de meegeleverde snellader. Dit is daarnaast overigens het eerste toestel van OnePlus dat draadloos laden ondersteunt. Een welkome toevoeging, zeker in het hogere smartphonesegment.

Conclusie

De OnePlus 8 Pro is met een prijs vanaf 899 euro niet goedkoop, maar gezien de functies en prestaties van het toestel kijken we daar niet gek van op. De telefoon meet zich met de toptelefoons van Huawei en Samsung - die zich eveneens in deze prijsklasse bewegen. Wat dat betreft is de OnePlus 8 Pro een uitstekend alternatief met tophardware, snelle software en eindelijk volwaardige camera's.