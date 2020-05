Apple heeft het stof van zijn vier jaar oude iPhone SE-merknaam geblazen en een nieuw model in de markt gezet. Het blijkt een zeer geschikte telefoon voor mensen die de iPhones in het topsegment te groot (en te duur) vinden, maar die niet te veel op de prestaties willen inleveren.

Vier jaar na de introductie van de eerste iPhone SE is Apple terug met het vervolg, die simpelweg ook weer iPhone SE heet. Het scherm van de telefoon is met 4,7 inch vrij klein, maar is wel groter dan dat van het origineel (4 inch).

Het ontwerp is overigens niet nieuw. Deze vorm kennen we sinds de introductie van de iPhone 6 (inclusief het scherm van 4,7 inch) in 2014. Dit betekent dat de iPhone SE vrij forse randen rond het scherm heeft, iets waar Apple in zijn duurdere iPhones na de iPhone 8 van is afgestapt. Eigenlijk vervangt deze iPhone in veel opzichten de iPhone 8, die Apple ook niet meer verkoopt.

De nieuwe iPhone SE is groter dan het origineel, maar dat neemt niet weg dat hij prima met een hand te bedienen is. Mensen die vanaf een oudere iPhone SE overstappen, zullen waarschijnlijk wel even moeten wennen aan het iets grotere formaat.

Geen gezichtsscanner, wel de nieuwste Apple-chip

De iPhone SE heeft een thuisknop met vingerafdrukscanner in de rand onder het scherm. Er is geen gezichtsscanner aanwezig, maar Touch ID bewijst zich nog steeds als een veilig alternatief en werkt razendsnel.

Het lcd-scherm van de iPhone SE is qua kleurweergave niet zo mooi als de duurdere versies met oled, maar dat verschil zie je eigenlijk alleen als je ze naast elkaar houdt. De SE biedt een prima scherp en helder beeld. En de telefoon is voorzien van Apples nieuwe A13 Bionic-chip die ook in de iPhone 11 zit. Qua mogelijkheden en prestaties zit het daarmee de komende jaren wel goed.

Specificaties van de iPhone SE Scherm: 4,7 inch (1.334 bij 750 pixels)

Processor: A13 Bionic

Werkgeheugen: 3 GB

Opslag: 64 GB, 128 GB, 256 GB

Camera achter: 12 MP (ondersteuning voor 4K en 60 fps)

Camera voor: 7 MP

Accu: 1.821 mAh

Gewicht: 148 gram

Een enkele cameralens, maar wel een goede

De iPhone SE heeft wel twee cameralenzen minder dan de duurste iPhones. Dit toestel heeft er één. Dit betekent dat je niet optisch kan inzoomen en ook geen groothoeklens kunt gebruiken om meer van de omgeving in beeld te vangen.

Toch bevat de iPhone SE een uitstekende camera, want met de standaardlens kun je foto's nemen die niet onderdoen voor die je met duurdere en nieuwere iPhones kunt maken. Ook is het fijn dat de enkele cameralens dankzij de A13 Bionic-chip en met behulp van software toch een portretmodus biedt. De resultaten zijn verrassend goed, maar de modus werkt via de standaard camera-app alleen bij portretten van mensen en niet bij het fotograferen van dieren of andere onderwerpen.

Nog een kanttekening: in de prijsklasse van de iPhone SE zijn inmiddels veel Android-telefoons verkrijgbaar zijn die meer dan een lens bevatten en daarmee een groter bereik bieden. Ook heeft de iPhone SE geen nachtmodus voor donkere omgevingen, waardoor deze foto's vaak korreliger en minder helder ogen.

Conclusie

Het grootste nadeel van de iPhone SE is de accuduur. Bij normaal gebruik kom je de dag er meestal nauwelijks mee door. Als je af en toe een game speelt of geavanceerde augmentedrealitytoepassingen gebruikt, loopt hij nog harder leeg. En bovendien levert Apple geen snellader mee, terwijl deze vorm van opladen wel wordt ondersteund.

Maar dit zijn kleine minpunten. Gezien de prijs van 489 euro is het logisch dat er enkele functies ontbreken. De iPhone SE is aanzienlijk goedkoper dan de iPhone 11. Die bevat dan wel een extra lens en heeft een modern design, maar is flink duurder (809 euro).

Daarmee is de iPhone SE onder de streep een aanrader voor mensen die een zeer goed presenterende iPhone zoeken, maar daar niet de hoofdprijs voor willen betalen.