Huawei mag vanwege een handelsverbod in de Verenigde Staten geen gebruik maken van Google-apps en -diensten. De Mate 30 Pro is het eerste toptoestel van het bedrijf dat na het verbod is uitgebracht. Maar ontbreekt er niet te veel aan de telefoon?

Geen toeters en bellen rond de verkoop van de Mate 30 Pro: Huawei kiest ervoor om de telefoons in kleine schaal uit te brengen op de Nederlandse markt. Officieel is het toestel in Nederland bij slechts één winkel in Amsterdam te koop.

Het lijkt dan ook geen erg aantrekkelijke optie, een smartphone die wel op (een gestripte versie van) Android draait, maar die geen Google-apps en -diensten gebruikt. Voor 999 euro koop je dus een gemankeerde telefoon zonder bijvoorbeeld YouTube, Google Maps, Play Store en Gmail.

Ik was van plan om tijdens het reviewen zoveel mogelijk gebruik te maken van wat Huawei wél standaard biedt: een eigen mail-app, een eigen browser en een eigen appwinkel (AppGallery). Na nog geen dag kwam ik daar op terug.

De AppGallery mist nog te veel. Populaire apps als Facebook, WhatsApp, Spotify, Instagram, Netflix en ook NU.nl zijn nog niet te vinden in de winkel. Huawei biedt in veel gevallen als alternatief een link in de appwinkel, waarmee je op de site van de appontwikkelaar komt. Zo kun je WhatsApp en Facebook gewoon vanuit de browser downloaden.

De achterkant van de Huawei Mate 30 Pro. (Foto: NU.nl/Rutger Otto)

Alles met een omweg

Het is niet de enige omweg die ik nam om toch aan mijn veelgebruikte apps te komen. Naast de AppGallery zijn er ook allerlei appwinkels van derden te installeren met een groot aanbod. Op die manier kon ik zelfs apps als YouTube en Google Maps downloaden.

Maar dit soort omwegen zijn onhandig en onveiliger. Daarnaast zijn geïnstalleerde Google-apps nog steeds niet compleet. Vanwege het gebrek aan licenties voor Google-diensten kon ik bijvoorbeeld niet inloggen op YouTube en Maps. Deze diensten via de browser gebruiken is nog omslachtiger.

Alles bij elkaar is het ontbreken van Google een behoorlijke aderlating. Huawei werkt er wel hard aan om snel meer apps in zijn winkel te krijgen, maar op welke termijn is onbekend. Daarnaast voorziet Huawei ontwikkelaars van alternatieve softwarepakketten, waarmee hun apps ook zonder Google-diensten probleemloos moeten draaien. Maar op dit moment is de Chinese fabrikant er simpelweg nog niet klaar voor om de Nederlandse markt te bedienen (vandaar de kleinschalige uitrol van de Mate 30 Pro).

Zoeken naar WhatsApp in de AppGallery levert niets op. (Foto: NU.nl/Rutger Otto)

Specificaties Scherm: 6,53 inch

Resolutie: 1.176 bij 2.400 pixels

Processor: Kirin 990

Werkgeheugen: 8 GB

Opslag: 128 GB / 256 GB

Camera's achterop: standaard (40 MP), groothoek (40 MP), tele- (8 MP) en dieptesensor

Camera's voorop: 32 MP en dieptesensor

Besturingssysteem: Android 10

Accu: 4.500 mAh

Gewicht: 198 gram

Prijs: vanaf 999 euro

Hardware is helemaal in orde

Deze telefoon had beter verdiend, want afgezien van de gemankeerde software is de Mate 30 Pro een prima toestel. Het toestel voelt ondanks een schermgrootte van 6,5 inch behoorlijk slank. De schermranden lopen aan de zijkant mee omlaag, waar ik persoonlijk minder groot fan van ben. Zo heeft de telefoon als gevolg hiervan maar één fysieke knop. Het volume bedien je door dubbel op de zijkant te tikken, waarna je via een schuifje aanpassingen kan doen. Dat went, maar ik vond het onhandig toen ik op de fiets zat met de telefoon in mijn zak.

Achterop heeft de Mate 30 Pro vier cameralenzen: een standaardlens, groothoeklens, een dieptesensor en een zoomlens. Hiermee kan drie keer zonder kwaliteitsverlies worden ingezoomd en tot dertig keer digitaal, waarbij de resultaten korrelig worden.

De camera's op Huawei-telefoons stonden de afgelopen jaren altijd aan de top vergeleken met andere Android-telefoons, en dat is dit keer niet anders. In vrijwel alle omstandigheden werkt de camera snel en met goed resultaat. Foto's zijn haarscherp en voorzien van rijke kleuren. Het zoombereik is niet zo groot als bijvoorbeeld op de Samsung Galaxy S20 Ultra, maar in de praktijk is dat geen gemis. De nachtmodus overtuigt eveneens.

Conclusie

Kortom, met de hardware is niets mis. De accu gaat met gemak ruim een dag mee en dankzij Huaweis Kirin 990-processor en 8 GB aan werkgeheugen werkt de telefoon in alle gevallen soepel. Het probleem zit 'm in de software.

Pas als je ze niet kan gebruiken, merk je hoezeer je apps en diensten van Google mist. Huawei zal er hard aan moeten trekken om op hetzelfde niveau te komen als zijn concurrentie zonder handelsverbod. Pas als populaire apps goed beschikbaar zijn, in hun volledigheid werken en de AppGallery beter gevuld is, is de Mate 30 Pro een aanrader. Tot die tijd kun je hem beter links laten liggen, want voor 999 euro ontbreekt er simpelweg te veel van wat je gewend bent.