Samsung brengt dit voorjaar drie verschillende telefoons uit in zijn S20-serie. We hebben het toptoestel getest. Hoe 'ultra' is deze Galaxy S20 Ultra eigenlijk?

De afgelopen jaren was het Plus-model in de Galaxy S-lijn altijd het grootst en het krachtigst. Dit keer doet Samsung er een schepje bovenop. Naast de S20+ verschijnt ook de Galaxy S20 Ultra. De naam doet vermoeden dat het om een beest van een telefoon gaat.

Het voelt dan ook als een forse telefoon. Hij is met 8,8 millimeter dikker dan de meeste nieuwe smartphones. Daarnaast heeft het toestel een groot schermdiagonaal van 6,9 inch. Ondanks zijn formaat, vind ik hem toch vrij handzaam. Dat komt omdat hij vooral lang is en daardoor slanker oogt dan bijvoorbeeld de iPhone 11 Pro Max, die wat platter en breder is. Vergis je niet, bij bediening met één hand is de kans nog steeds behoorlijk dat hij een keer valt.

Een grote telefoon met een flink camera-eiland

In het ontwerp is wel het een en ander veranderd ten opzichte van de vorig jaar verschenen Galaxy S10. Zo is het scherm bij de randen platter geworden. Het verschilt per persoon, maar ik ben daar blij mee. Zo activeer je bijvoorbeeld minder snel iets aan de rand van het scherm. Daarnaast houdt het toestel prettiger vast, omdat de rand minder scherp is.

De grootste eyecatcher van de S20 Ultra is de achterkant. In de linkerbovenhoek is een gigantisch camera-eiland aanwezig, dat bovendien flink uitsteekt. Als ik het scherm aan de linkerkant aanraak terwijl hij op tafel ligt, wiebelt het toestel behoorlijk.

Het is overigens meteen duidelijk waarom Samsung hiervoor heeft gekozen. De S20 Ultra biedt met de camera's het grootste bereik in de S20-serie. In totaal kun je met de telefoon tot honderd keer inzoomen. De techniek is bewonderenswaardig, jammer dat het vrijwel nooit mooie foto's oplevert.

Vier camera's met een gigantisch bereik

De S20 Ultra is voorzien van vier camera's: een groothoeklens, een standaardcamera (voor foto's van liefst 108 megapixels), een dieptesensor en een zoomlens. Laatstgenoemde is horizontaal in de behuizing gelegd. Het is niet mogelijk om zo'n lens recht op het toestel te plaatsen, omdat hij dan nog veel verder zou uitsteken. In plaats daarvan is gebruikgemaakt van een periscoop. Tussen de lens en de sensor is ruimte vrijgehouden en met spiegels worden ze aan elkaar gelinkt zodat verder zoomen mogelijk is.

Het toestel kan tien keer optisch zoomen zonder kwaliteitsverlies. Dat is een flink eind en levert heel goede resultaten op. Zoom je verder, dan wordt software gebruikt om details aan te vullen. Tot dertig keer zoomen zorgt dat nog wel voor aardig beeld, maar alles daarna wordt gruizig. De software probeert dat nog te verbeteren, maar geeft vaak vlekkerig beeld. Dus ja, je kan honderd keer zoomen, heel nuttig is het niet.

Daarnaast zijn er enkele vervelende problemen met de camera's. Zo stelt het systeem niet altijd scherp op het onderwerp of duurt dat even. Dat is natuurlijk onhandig, maar Samsung heeft beloofd dat euvel later in een software-update op te lossen.

Zoombereik van Samsung Galaxy S20 Ultra-camera's

Wel overtuigend is de stabilisator in het toestel. Ik probeerde een stukje hardlopen te filmen en dat zag er behoorlijk schokvrij uit. Dat is knap gezien de impact die het toestel met elke stap moet verwerken.

Conclusie

De Galaxy S20 Ultra is op verschillende punten weer een uitstekende update ten opzichte van zijn voorganger. Zo is het platte scherm prettiger en beweegt het scherm op een ververssnelheid van 120Hz zeer soepel. De enorme accu met een capaciteit van 5.000 mAh houdt het prima een dag vol, maar ik had er stiekem een halve dag meer van verwacht.

Daarnaast doet de camera het doorgaans heel goed, zeker bij voldoende licht. Bij ver ingezoomde foto's wordt een vrij agressieve vervaging toegevoegd om resultaten glad te strijken. Het toestel kan honderd keer zoomen, maar dat kun je in bijna alle gevallen beter niet doen. Tot tien keer zoom zijn de foto's echter uitstekend en tot dertig keer zoomen redelijk. Alles daarna is niet heel mooi meer.

De Galaxy S20 Ultra kost met 1.349 euro een flinke smak geld. Over het algemeen krijg je er een zeer goed toestel voor terug, maar de problemen die er nu nog zijn met de camera's - toch het belangrijkste onderdeel van deze telefoon - maken dat de telefoon op dit moment nog niet zo 'ultra' is als de naam doet vermoeden.