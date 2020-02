Samsung brengt vrijdag in Nederland zijn tweede vouwtelefoon uit: de Samsung Galaxy Z Flip. De Flip brengt het gemak van de klassieke klaptelefoon naar de moderne smartphones. Het is een aanrader voor wie op zoek is naar een blikvanger en bereid is om daar goed geld voor te betalen.

"Wat heb jij nou op je bureau? Wow wat vet!" De Galaxy Z Flip gooide hoge ogen op de redactie van NU.nl. De Flip bestaat uit één scherm dat in de lengte kan worden dubbelgevouwen, net zoals een oude klaptelefoon. De Flip doet me daardoor denken aan tien jaar geleden, toen telefoons nog in mijn broekzak pasten en ik mijn mobiele telefoon nog in mijn bh stopte op weg naar de disco op de middelbare school.

De Flip brengt het gemak van de oude klaptelefoon naar de moderne smartphone. Door het strakke design is de Flip een lekker ding, en dat mag je ook wel verwachten: de telefoon kost maar liefst 1.500 euro.

Voor wie op zoek is naar een handzame telefoon, maar wel een groot scherm wil, is de Flip een uitkomst. De telefoon bestaat uit een 6,7 inch-scherm dat kan worden dubbelgeklapt. Wanneer de telefoon is gevouwen past deze precies in de palm van mijn hand en makkelijk in mijn broekzak (niet in mijn bh).

Specificaties Hoofdscherm: 6,7 inch amoled

Resolutie: 21,9 x 9

Scherm achterkant: 1,1 inch amoled

Processor: Qualcomm Snapdragon 855+

Werkgeheugen: 8GB

Opslag: 256GB

Camera's achterop: twee 12 MP camera's

Camera's voorop: 10 MP selfiecamera

Besturingssysteem: Android 10

Accu: 3.300mAh

Gewicht: 183 gram

Minischermpje op de buitenkant

Als de telefoon is dichtgeklapt, zijn aan de buitenkant op een 1,1 inch amoledschermpje de tijd, datum, batterij en notificaties zien. Dit schermpje biedt ook een voorvertoning als je een selfie maakt. Als gebruikers een selfie willen maken met de 12 megapixel-camera's aan de achterkant van de telefoon, kunnen zij in het klein zien hoe ze op de foto komen te staan.

Maar het schermpje is zo klein dat het mij niet lukt om mijzelf fatsoenlijk op de foto te zetten. Op het previewdisplay zie ik maar de helft van mijn gezicht. Mijn arm is niet lang genoeg om de telefoon ver genoeg van me af te houden. Mijn langere collega had hier trouwens geen last van.

Vraagt om een stukje gewenning

De besturing van de telefoon is soms wat ongemakkelijk. De telefoon klapt niet zo soepel open als een klassieke klaptelefoon, hiervoor had ik beide handen nodig.

En als de telefoon is dichtgeklapt, is het bovenste scherm ineens omgedraaid. Logisch natuurlijk, maar de knoppen aan de zijkant van de telefoon zijn daarmee ook omgedraaid. In plaats van het scherm te ontgrendelen, zette ik daarom vaak per ongeluk het volume harder. Maar dat is allemaal een kwestie van gewenning.

Nog niet alle apps zijn geschikt voor het toestel

Het scharnier van de klaptelefoon kan in drie verschillende standen worden gezet: helemaal dicht, helemaal open en in een hoek van 90 graden. Voor de helft dichtgeklapt lijkt de telefoon op een heel chique Game Boy Advance SP.

Samsung heeft voor deze stand van de telefoon iets nieuws bedacht: Flex Mode. Deze modus verdeelt het scherm in twee delen, waarbij het bovenste deel werkt als display en het onderste deel gebruikt kan worden voor de besturing. Dit is een topidee. Het zou bijvoorbeeld mogelijk kunnen zijn om de telefoon tijdelijk om te toveren in een draagbare spelcomputer, met op het bovenste scherm de game en op het onderste scherm de controls.

Alleen zijn er nog bijna geen apps die de functie ondersteunen, behalve dan een paar applicaties die al op de telefoon staan, zoals de camera en de fotogalerij. Het is nu dus nog afwachten welke apps met de functie aan de slag gaan.

Conclusie

Ik ben onder de indruk. Het formaat van de Samsung Galaxy Z Flip is ideaal: een groot scherm op een klein apparaat. Het toestel werkt naar behoren. Waar we in de Fold nog wat kinderziektes in de software vonden, ben ik deze in de Flip niet tegengekomen.

Maar het scherm aan de buitenkant is mij nog wat te klein. De vouw in het scherm, ondanks dat deze niet te zien is, voelde ik regelmatig en ik vraag mij af hoelang het duurt voordat het scherm stukgaat. Ook was de bediening van de telefoon soms wat ongemakkelijk: ik had beide handen nodig om de telefoon open te maken.

De Flip ziet er strak uit, ik gooide er hoge ogen mee in de trein en op de redactie van NU.nl. Ik vind de telefoon met zijn 1.500 euro te duur voor wat je krijgt, maar voor wie op zoek is naar een blikvanger en bereid is om daar goed geld voor neer te tellen, is deze telefoon een aanrader.