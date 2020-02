Samsung presenteerde dinsdag zijn tweede vouwtelefoon, de Samsung Z Galaxy Flip. Een handzame klaptelefoon met een strak design, maar ook een flink prijskaartje. We hielden de telefoon woensdag alvast even in onze handen.

Samsung heeft dinsdag de tweede vouwtelefoon gepresenteerd: de Samsung Galaxy Z Flip. De telefoon gaat 1.500 euro kosten en is vanaf 21 februari verkrijgbaar in Nederland.

Waar de eerste vouwtelefoon van Samsung, de Samsung Galaxy Fold, in de breedte kan worden opengevouwen, vouwt de Galaxy Z Flip in de lengte. Net zoals een oude klaptelefoon. Het scharnier van de klaptelefoon kan in drie verschillende standen worden gezet: helemaal dicht, helemaal open en in een hoek van 90 graden.

"We hebben net geconstateerd dat het een beetje een make-up-spiegeltje is", vertellen twee mannen mij terwijl ze me de nieuwe Galaxy Z Flip overhandigen. Misschien omdat ik de enige aanwezige vrouw ben. Ze hebben geen ongelijk. Wanneer de telefoon voor de helft wordt dichtgevouwen, kan deze op de onderste helft van het scherm blijven staan. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld makkelijker handsfree videobellen of hun make-up bijwerken.

Halverwege ingeklapt wordt het scherm ook onderverdeeld in twee onderdelen. Met het bovenste deel van het scherm kunnen gebruikers dan bijvoorbeeld foto's bekijken, het onderste deel is dan voor de besturing.

Klein en handzaam

De klaptelefoon heeft uitgeklapt een scherm van 6,7 inch. Wanneer de telefoon is dubbelgevouwen past deze precies in de palm van mijn hand en makkelijk in mijn broekzak. Op een 1,1 inch amoledschermpje op de buitenkant van de telefoon zijn dan nog de tijd, datum, batterij en notificaties zien. Als gebruikers bijvoorbeeld een appje binnenkrijgen kunnen ze op de notificatie op het schermpje klikken, deze opent vervolgens op de telefoon.

Dit schermpje kan ook een preview geven bij het maken van een selfie. Wanneer gebruikers selfies willen maken met de twee 12 megapixel camera's aan de achterkant van de telefoon, kan op het schermpje in het klein gezien worden hoe hij of zij op de foto komt te staan. Een leuke gimmick voor selfie-liefhebbers, maar voor de gemiddelde telefoongebruiker waarschijnlijk niet een heel waardevolle toevoeging.

Het notificatie-scherm is wel heel erg klein. Ik moest mijn bril opdoen om de datum te lezen en het lukte me ook niet altijd om met mijn vingers te klikken op de notificaties. Ook kon ik met de selfie-preview maar lastig zien of ik nou wel of niet leuk op de foto kwam te staan.

Scharnier maakt zichzelf schoon

De klaptelefoon klapt redelijk soepel open en dicht, al opent de telefoon niet zo makkelijk als de klassieke klaptelefoon. Maar dat zal misschien gemakkelijker gaan naarmate de telefoon vaker gebruikt wordt. Ook sluit de telefoon niet helemaal, er blijft een klein spleetje te zien tussen de twee schermen wanneer de telefoon is ingeklapt.

Het scharnier van de telefoon maakt zichzelf schoon, vertelt Samsung. Om het scharnier heen zitten speciale vezels, een soort kleine bezems, die het scharnier automatisch schoonmaken als daar bijvoorbeeld stof in komt.

De Galaxy Z Flip is de eerste vouwtelefoon met een scherm van "ultradun glas". Het scherm voelt daardoor stevig aan en lijkt ook minder gevoelig voor krassen. Volgens Samsung kan de telefoon 200.000 keer gevouwen worden voordat deze stukgaat. De telefoon zou met dagelijks gebruikt zo'n vijf jaar mee moeten gaan.

De telefoon heeft twee accu's die samen zorgen voor 3.300 mAh, bij normaal gebruik moet de batterij het daarmee wel een dag volhouden. De telefoon heeft 8 GB werkgeheugen en en 256 GB opslag. Aan de buitenkant van de telefoon zitten twee 12 megapixel camera's en aan de binnenkant heeft de telefoon een 10 megapixel selfiecamera.

Voorlopige conclusie

Het blijft vooral de vraag of een opgevouwen scherm echt toegevoegde waarde heeft of dat het vooral een leuke gimmick is. De specificaties van de klaptelefoon zijn prima, maar niet om over naar huis te schrijven. De telefoon ondersteunt geen 5G, wat de andere nieuwe Galaxy-telefoons wel doen, maar dat maakt op dit moment weinig uit omdat in Nederland überhaupt nog geen gebruik kan worden gemaakt van 5G.

De toegevoegde waarde van de Galaxy Z Flip zit in ieder geval in de handzaamheid en het uiterlijk van de telefoon. Maar de vraag is nu wie bereid is om daar de hoge prijs van 1.500 euro voor neer te tellen.