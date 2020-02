Samsungs eerste toptelefoon van 2020 is de Galaxy S20 Ultra. Het toestel blinkt vooral uit vanwege zijn camera's met een enorm zoombereik.

De Zuid-Koreaanse smartphonemaker Samsung brengt dit jaar geen Galaxy S11 uit, maar de Galaxy S20 als opvolger van de vorig jaar verschenen S10. Samsung doet met deze stap in de nummering vermoeden dat de telefoons van dit jaar een flinke sprong voorwaarts zijn. In voorgaande jaren was elk nieuw model slechts een kleine verbetering ten opzichte van het toestel dat het jaar daarvoor verscheen.

Tijdens een persbijeenkomst in München kon ik alvast aan de slag met de S20 Ultra, Samsungs absolute topmodel van begin 2020. Deze telefoon kost maar liefst 1.349 euro. De Ultra-versie lijkt zijn naam op het eerste oog eer aan te doen. De telefoon is het grootst, heeft de meeste cameralenzen met het grootste bereik en bevat de grootste accu.

Hoewel de S20 Ultra een enorm scherm van 6,9 inch heeft, voelt hij behoorlijk handzaam aan. Dat komt omdat Samsung de schermranden nog kleiner heeft gemaakt. Dit keer is het scherm ook platter, want hij buigt niet meer mee in de randen zoals in eerdere modellen. Hierdoor snijdt de zijkant minder in je handpalm en raak je minder snel per ongeluk iets in beeld aan. Wat mij betreft een goede ontwerpkeuze waardoor de telefoon prettiger aanvoelt.

Flink camera-eiland en veel megapixels

Als ik de telefoon omdraai, valt het enorme camera-eiland direct op. De Ultra heeft achterop vier lenzen, bij elkaar geplaatst in een rechthoekige vorm. Het eiland valt behoorlijk op en het steekt nogal uit de behuizing. Plat op een tafel wiebelt de telefoon bij elke aanraking.

Het is een noodzakelijk offer, want de camera's lijken tijdens de korte test weer van topniveau. Het toestel heeft een standaardlens waarmee foto's van 108 megapixels gemaakt kunnen worden. Daarmee zijn veel details te vangen, zodat je ook bij het inzoomen en uitsnijden van afbeeldingen minder snel aan kwaliteit inlevert.

Extreem ver, maar korrelig zoomen

Naast een standaardlens heeft de telefoon ook een groothoek- en een zoomlens. Hiermee is tot honderd keer op onderwerpen in te zoomen. Dat gebeurt op basis van een hybride camerasysteem, waarbij software de hardware ondersteunt om de zoomkwaliteit hoog te houden.

Het resultaat is tot tien keer zoomen heel goed, daarna wordt het snel minder. De beeldkwaliteit op dertig keer zoombereik is nog wel aardig, maar op de maximale stand van 100 keer wordt het beeld echt snel korrelig. Ook een statief en een timer zijn dan nodig, omdat elke schok het beeld vervaagt.

Tijdens het inzoomen raakte ik soms kwijt waar ik de camera precies op richtte. Samsung heeft daarmee rekening gehouden. Op een voorbeeldfoto die camerabeelden gebruikt, wordt met rechthoekige lijnen aangegeven waarop de camera in de omgeving gericht staat. Hoewel de resultaten wat korrelig waren, kon ik wel de tijd van een klok aflezen van een kerktoren die honderden meters verderop stond. Met het blote oog was dat onmogelijk. Ik ben benieuwd naar hoe foto's van de maan eruit zullen zien.

Voorlopige conclusie

Het is nog de vraag hoe de S20 Ultra in het dagelijks leven presteert. Het toestel overtuigt op papier in elk geval. Zo moet de accu van 5.000 mAh met gemak een dag meegaan op een lading. Ook heeft het toestel 12GB aan werkgeheugen en een beeldscherm dat een ververssnelheid van 120Hz ondersteunt.

Met het uitbrengen van de S20 Ultra bedient Samsung nu ook het absolute topsegment in de telefoonmarkt. Dat deel bestond nog niet zo lang geleden uit telefoons van rond de 1.000 euro, maar ook Apple zit daar inmiddels met zijn iPhone 11 Pro Max (1.259 euro) ruim boven.

De Samsung S20 Ultra is daarom voor een nichepubliek: mensen die op zoek zijn naar de allerbeste prestaties in een grote telefoon, camera's met een gigantisch zoombereik en een flinke accu.