De eerste opvouwbare telefoon is verkrijgbaar in Nederland. De Galaxy Fold van Samsung geeft een indruk van wat we van vouwtelefoons kunnen verwachten, maar het idee komt nog niet helemaal uit de verf.

Ik hield de Galaxy Fold vorig jaar in april voor het eerst in mijn handen. Een maand later moest het toestel op de markt komen. Toen Amerikaanse techjournalisten de schermen van de Galaxy Fold sloopten omdat ze een folie verwijderden die erop moest blijven, nam Samsung langer de tijd om aan het toestel te sleutelen.

Samsung verbeterde het ontwerp zodat het scherm niet meer kapotgaat. Het scharnier werd versterkt en een stukje plastic zorgt dat stof of zand niet voor problemen zorgt. Met andere woorden: dit is de Galaxy Fold zoals hij bedoeld is. "We veranderen de volledige toekomst", schrijft Samsung.

Op de voorkant heeft de Fold een klein scherm van 4,6 inch.

De Galaxy Fold heeft twee schermen. Ingeklapt is op de voorkant een klein scherm van 4,6 inch aanwezig, waarmee de telefoon volledig bediend kan worden. Als de telefoon opengaat, ontvouwt zich aan de binnenkant een 7,3 inch scherm.

Dichtgeklapt voelt het toestel aan als een oude mobiele telefoon. Hij is wat dikker (twee smartphones op elkaar) en langwerpig. Het forse gewicht van 276 gram valt me direct op. Ter vergelijking: de Galaxy Note 10 Plus weegt 196 gram en de iPhone 11 Pro Max weegt 226 gram.

Specificaties Schermgrootte: 4,6 inch (dicht), 7,3 inch (open)

Resolutie klein scherm: 1680 x 720

Resolutie groot scherm: 2152 x 1536

Processor: Qualcomm Snapdragon 855

Werkgeheugen: 12GB

Opslag: 512GB

Camera's achterop: 12MP-standaard, 12MP-zoom en 16MP-groothoek

Camera voorop: 10MP-standaard

Camera's binnenkant: 10MP-standaard en 8MP-diepte

Accu: 4.380 mAh

Besturingssysteem: Android 9.0

Prijs: 2.020 euro

Gedoe met schermen

De telefoon is opvallend handzaam. De afgelopen jaren werden telefoons steeds groter en lastiger met een hand te bedienen. Dankzij de Fold kwam ik tot inzicht dat een groot scherm vaak niet nodig is. Was het nodig, vouwde ik hem open.

Een geopende app wordt vanzelf uitvergroot. Ook het toetsenbord is dan beter bruikbaar, want typen op het kleine scherm voelt behoorlijk priegelig. Ik kon er niet aan wennen. Het scherm voor elk berichtje uitvouwen voelde als nodeloos gedoe.

Uitgevouwen biedt het toestel een scherm van 7,3 inch.

Nog niet alle apps zijn geschikt voor het toestel

Niet alle apps worden automatisch vergroot. Veelgebruikte apps, zoals YouTube, Facebook en Twitter, doen dat wel. Instagram laat zien hoe het fout kan gaan.

Op het kleine scherm passen de Stories prima in beeld, maar uitgevouwen worden beelden afgesneden omdat het 'tabletscherm' vierkanter is. Hierop komen foto's in het Instagram-nieuwsoverzicht beter tot hun recht, maar op het kleine scherm worden de comments van anderen afgekapt. Om de app optimaal te gebruiken, moest ik steeds vouwen.

Daarnaast vond ik enkele kinderziektes in de software. Apps sloten soms zomaar af en in de bluetoothverbinding trad vertraging op, waardoor YouTube-beeld scheef liep met het geluid.

Het volledige scherm komt van pas om video's af te spelen.

Kinderziektes in de software

Een van de apps die wel overtuigt, is YouTube. Met een ingeklapte Fold zoek ik naar een video, kies er één en vervolgens vouw ik het toestel uit om de video zonder vertraging verder te spelen op het grotere scherm.

Ik vraag me wel af wat we met deze vorm winnen. Het beeld wordt vooral breder in vergelijking met bijvoorbeeld een Galaxy S10 Plus. Video's komen iets groter in beeld op de Fold, maar het scheelt niet eens gek veel.

Een breder toestel komt van pas als je apps naast elkaar zet. Ik verklein een YouTube-video en plaats hem rechts in beeld zodat hij blijft afspelen, terwijl ik links op het scherm WhatsApp open. Het werkt, maar beide apps worden erg klein, zeker met het toetsenbord in beeld. Het oogt snel rommelig, ook uitgevouwen vind ik het scherm te klein.

Op de Fold kunnen apps naast elkaar worden gezet om te multitasken.

Conclusie

Dankzij de Galaxy Fold zie ik de toegevoegde waarde van een vouwscherm. Ik opende de telefoon pas als ik echt meer ruimte nodig had. Het kleine scherm op de Fold had groter moeten zijn om volledig bruikbaar te zijn en het grote scherm is te klein om optimaal te functioneren als tablet. Ik mis het ideale formaat.

Qua techniek is de Galaxy Fold een hoogstandje. Het toestel voelt sterk, de vouw is bij gebruik nauwelijks zichtbaar, maar ik voelde hem wel een beetje.

Op dit moment is het toestel zijn hoge prijs van 2.020 euro niet waard. De Fold voelt nog als een concept. Als dit de toekomst is volgens Samsung, blijf ik liever even hangen in het verleden.