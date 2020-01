OnePlus heeft op technologiebeurs CES in Las Vegas zijn telefoon Concept One gepresenteerd. Het toestel maakt gebruik van een techniek waarmee de camera's achterop verstopt kunnen worden.

Vooraf werd veel over het concepttoestel van OnePlus gespeculeerd. Het zou de telefoon van de toekomst zijn, met een camera achter het scherm en misschien helemaal zonder knoppen. Dat blijkt allemaal niet het geval.

De Concept One is qua specificaties niet per se een heel bijzondere Android-telefoon, maar het is er wel één met een opvallend ontwerp. De achterkant is van opvallend oranjekleurig leer gemaakt. In het midden loopt over de lengte een zwarte baan die aan de bovenkant uitloopt, als een ritssluiting.

In de verbreding zijn drie camera's geplaatst, die je het grootste deel van de tijd niet ziet. Dat komt omdat OnePlus gebruikmaakt van een ND-filter dat over de lenzen heen gaat. Het effect is vergelijkbaar met bijvoorbeeld de ramen in een Boeing-vliegtuig die je met een druk op de knop kan verduisteren. Pas als de camera-app wordt gebruikt, worden de lenzen weer zichtbaar. Dat dit effect op een smartphone werkt, ziet er in elk geval wonderlijk uit.

83 OnePlus ontwerpt telefoon die camera's in glas laat verdwijnen

Meer lenzen hoeven ontwerp niet te verpesten

Desondanks lijkt het aanvankelijk op een gimmick waar je weinig aan hebt. Maar OnePlus heeft wel degelijk nagedacht over het nut. Nieuwe telefoons zijn tegenwoordig vaak voorzien van twee of drie lenzen, soms zelfs nog meer. Niet iedereen zal die 'gaten' achter op de telefoon mooi vinden. De iPhone 11 Pro en de Nokia 9 Pureview werden online in grappig bedoelde plaatjes al snel vergeleken met de raarste dingen, zoals een inductiekookplaat en een honingraat.

Door de camera's te laten verdwijnen, blijft het strakke ontwerp van een telefoon gehandhaafd en vallen de lenzen weg in de rest van de (zwarte) achterkant van het toestel. Als de lenzen niet uit het toestel komen, tenminste.

Filter houdt fel zonlicht tegen

Een ander voordeel van de Invisible Camera, zoals OnePlus de techniek noemt, is het gebruik van het ND-filter tijdens het fotograferen. De lenzen zijn na het openen van de camera alsnog te verduisteren, alsof je een zonnebril voor de lens houdt. Hierdoor heb je minder last van fel tegenlicht als je een foto maakt. Tijdens een korte test in de vrij slecht verlichte mediaruimte konden we het verschil slechts een beetje zien.

Overigens vielen de lenzen van het toestel ook niet op als de camera-app ingeschakeld was. Wat dat betreft lost OnePlus niet direct een probleem op.

De selfiecamera aan de voorkant van het toestel is eveneens verstopt, maar niet achter een filter. Dit onderdeel komt aan de bovenkant uit het toestel geschoven, zoals we vaker bij andere telefoons hebben gezien. Op deze manier kan de voorkant van een telefoon camera- en inkepingvrij gehouden worden.

Merken als OPPO hebben al laten zien dat het doorzichtig maken van een scherm voor de frontcamera mogelijk is. OnePlus wil daar voorlopig nog niet aan, maar op de vraag waarom niet, blijft het antwoord een beetje vaag: "We werken aan verdere ontwikkeling van de techniek, maar we wilden eerst de camera achterop van een upgrade voorzien."

Afgezien van camerafilter een doodgewoon Android 10-toestel

De Concept One is, afgezien van de Invisible Camera, een reguliere Android 10-telefoon. Met knoppen aan de zijkant en een USB-C-aansluiting onderop. De cameralenzen zelf zijn ook niet heel bijzonder. Er is een groothoeklens, een standaardlens en een lens voor drie keer optische zoom.

OnePlus staat doorgaans niet bekend om zijn hoogwaardige camerakwaliteit. Met de Concept One is daarmee ook geen slag geslagen. CEO Pete Lau zegt veel te investeren in de ontwikkeling van camerasoftware. "We zijn nooit tevreden en proberen altijd verbeteringen door te voeren."

Het draait bij deze concepttelefoon allemaal om de verduisteringstechniek. Maar de technologie is nog niet klaar voor massaproductie. Daarvoor zijn eerst nog vele, uitvoerige tests nodig, zegt OnePlus. De Concept One blijft daarom voorlopig een concept dat niet te koop zal zijn.