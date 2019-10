Nintendo bracht recent een goedkopere versie van de inmiddels bekende Switch-console op de markt. Voor wie zoekt naar een nieuwe handheld waarop de nieuwste games gespeeld kunnen worden, is de Switch Lite op dit moment de beste keuze.

De originele Nintendo Switch verscheen in 2017 en bleek een schot in de roos voor de Japanse fabrikant. Van de console zijn wereldwijd volgens de meest recente cijfers bijna 37 miljoen exemplaren verkocht. Daarmee heeft hij de Nintendo 64 qua verkoopcijfers ingehaald.

Nintendo maakte met de reguliere Switch een compacte spelcomputer die dankzij het ingebouwde scherm als handheld gebruikt kan worden, maar die via een dock ook op een televisie is aan te sluiten. De controllers naast het scherm zijn uit het apparaat te schuiven. Door elk een controller te bedienen, kunnen twee spelers tegen of met elkaar spelen.

De Nintendo Switch was hierdoor een enorm veelzijdige console, bedoeld voor thuis op de bank én voor onderweg. Met de Switch Lite gooit Nintendo het roer om. Hiermee focust het bedrijf zich maar op één functie: handheld.

De Switch Lite is iets kleiner dan de reguliere Switch en bestaat uit één stuk plastic. Het apparaat is ook iets lichter: hij weegt 275 gram, terwijl de reguliere switch 297 gram weegt. Omdat de handheld uit één stuk bestaat, zijn er geen JoyCons aanwezig die losgehaald kunnen worden. In de meeste gevallen is dat niet erg. Zo zijn er op de Switch veel games beschikbaar die prima alleen en in handheldmodus gespeeld kunnen worden.

Niet voor meerdere personen

Voor samenspel is de Switch Lite een stuk minder geschikt. Er is geen pootje waarmee het apparaat overeind kan worden gezet. Daarnaast zijn er enkele Switch-games waarbij het gebruik van losse JoyCons noodzakelijk is, zoals 1-2-Switch. Dit soort spellen is daardoor onspeelbaar op de Lite. Dit betekent dat je er als consument niet zomaar vanuit kan gaan dat alle Switch-spellen werken met het Lite-systeem, ook al gaat het om slechts enkele games.

Ook besturing in games door middel van beweging werkt minder goed op de Switch Lite. Het gaat bijvoorbeeld om het richten met een pijl en boog in The Legend of Zelda: Breath of the Wild of om sneller rollen in Super Mario Odyssey door te schudden. Dit gaat gemakkelijker met losse JoyCons.

De handheld zelf ligt prettig in de hand. Omdat het apparaat uit één stuk bestaat, voelt hij veel steviger aan dan de reguliere Nintendo Switch, die vanwege de uitschuifbare JoyCons wat wiebelig is. Een groot pluspunt van de Switch Lite is ook de aanwezigheid van een d-pad, de vierpuntsdruktoets links van het scherm. Die ontbreekt op de standaard Switch-console, omdat de JoyCons allebei van pookjes zijn voorzien. Dat is nodig vanwege de multiplayerfunctie.

Kleiner scherm, geen trillingen

Het scherm van de Switch Lite meet 5,5 inch. Dat is kleiner dan het 6,2 inch-scherm van de standaard Switch. Dit verschil valt op als de apparaten naast elkaar liggen, maar kan tijdens het spelen snel worden vergeten. Het scherm is doorgaans groot genoeg om alles in beeld goed te bekijken, maar kleine letters in games zijn ook op dit scherm wellicht lastig afleesbaar.

Wat op de Lite ontbreekt, is HD Rumble. Dit is een trilfunctie van de reguliere Switch, waarmee subtiele trillingen worden uitgestuurd op basis van wat er in het spel gebeurt. Toch maakt deze functie in de praktijk vaak weinig verschil en wordt die niet gemist in de Switch Lite.

Helaas ondersteunt ook dit model nog geen bluetooth-oordoppen. Er is wel een 3,5mm koptelefoonaansluiting aanwezig, zodat bedrade oordoppen aangesloten kunnen worden.

Conclusie

Nintendo brengt met de Switch Lite een net wat andere variant van zijn populaire console uit. Op sommige vlakken, bijvoorbeeld op het gebied van bouwkwaliteit, vinden we de Lite-versie iets beter dan de reguliere versie, terwijl het toestel op andere gebieden iets tekort schiet. De Switch Lite kost 229 euro en is daarmee een stuk scherper geprijsd dan de reguliere Switch van 309 euro.

Voor dat bedrag lever je wel enkele dingen in, zoals de mogelijkheid het apparaat aan te sluiten op een tv en de mogelijkheid om sommige spellen überhaupt te kunnen spelen. De Switch Lite is daarom bedoeld voor de mensen die de flexibiliteit van een normale Switch niet nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze alleen maar onderweg willen gamen.

De mensen die hun Nintendo 3DS-handheld willen vervangen door een nieuwer model, waarop grote games zoals The Legend of Zelda: Breath of the Wild en The Witcher 3 te spelen zijn, zitten met de Switch Lite helemaal goed. Voor bezitters van een normale Switch is er eigenlijk geen reden om over te stappen.