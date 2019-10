Oppo heeft een half jaar na de eerste Reno-telefoon een vervolg uitgebracht. De grootste verbeteringen van de Oppo Reno2 zijn te vinden in de camera's.

De eerste Oppo Reno verscheen in april van dit jaar, maar de Chinese fabrikant is nu al terug met een opvolger. De Reno2 lijkt in het ontwerp op zijn voorganger. Het toestel voelt stevig en licht aan. Ondanks het 6,5 inch-oledscherm is de telefoon ook niet overdreven groot. Dat heeft het toestel vooral te danken aan de minimale schermranden en de iets gebogen achterkant, waardoor hij lekker in de hand ligt.

Op de achterkant zijn wel wat veranderingen te zien. Er zijn in plaats van twee cameralenzen nu vier lenzen onder elkaar geplaatst. In het verlengde daarvan staat het logo van Oppo, omhuld door een bijna lichtgevende blauwe lijn, afhankelijk vanuit welke hoek en met welke lichtinval je ernaar kijkt. Het geeft aan de telefoon een herkenbaar en opvallend detail.

Vier lenzen voor een groot bereik

Bij de Oppo Reno2 draait het allemaal om de vier camera's op de achterkant. Waar de voorganger het moest doen met een standaardlens en een dieptesensor, krijgt de Reno2 daar een telefotolens en een groothoeklens bij. De lenzen steken niet uit het toestel, zoals we tegenwoordig veel op toptoestellen zien, maar zijn in de glazen achterkant verwerkt. Wel is er een klein puntje op de achterkant geplaatst dat uitsteekt, om de lenzen te beschermen. Hierdoor wiebelt de telefoon wel als hij liggend op een tafel wordt gebruikt.

Met de lenzen heeft de telefoon een groot bereik. De groothoeklens vangt beeld in 116 graden, daarnaast is tot twee keer optisch in te zoomen zonder kwaliteitsverlies. De telefoon kan daarna tot vijf keer hybride zoomen (waarbij een combinatie van hard- en software de beelden zo goed mogelijk maakt) en tot twintig keer digitaal. Daarbij wordt het beeld duidelijk korrelig en dat is dus niet echt aan te raden.

De vierde lens van 2 megapixel helpt bij het creëren van een scherptediepte-effect, bijvoorbeeld voor portretfoto's, waarbij de achtergrond van het onderwerp wazig wordt gemaakt. Bij het testen merkten we dat de resultaten hiervan vrij goed zijn, maar dat niet altijd goed wordt bepaald wat de voor- en achtergrond is. Zo worden randen bij kapsels niet altijd mooi uitgesneden - iets wat andere telefoons (in het hogere prijssegment) overigens ook nog niet altijd goed doen.

Over het algemeen presteren de verschillende lenzen vrij goed. Zeker bij goed licht zijn de resultaten prima. De groothoeklens heeft weinig zichtbare vervorming of vervaging in de hoeken. Ook het zoomen tot vijf keer hybride levert regelmatig een scherp resultaat. Bij beweging wordt het beeld sneller vaag en bij tegenlicht lekt het licht snel door in de rest van de afbeelding.

Uitschuifbare haaienvin

Voor selfies keert de zogeheten haaienvinlens terug in de Oppo Reno2. De camera schuift uit de rechterbovenkant omhoog als de voorste camera nodig is. Dit gaat snel genoeg en het bewegende onderdeel voelt stevig aan.

Foto's maken met de frontcamera levert afbeeldingen van 16 megapixel op. Daarnaast is een HDR-functie in te schakelen en heeft de lens een dieptesensor voor portretfoto's. Oppo heeft ook verschillende schoonheidsfuncties aan de software toegevoegd, bijvoorbeeld om rimpels weg te werken of om je kin iets smaller te maken. Deze poespas is volledig optioneel en kan uitgeschakeld worden.

Prima scherm, prestaties snel genoeg

De Oppo Reno2 heeft een helder oledscherm met een resolutie van 2.400 bij 1.800. Ook in de zon is dit scherm goed afleesbaar. Omdat er geen inkeping is, zit er bij het spelen van games of bij het kijken van video's niets in de weg.

Het toestel heeft niet de snelste Snapdragon-processor van Qualcomm. Dat is op het moment de 855+. In deze telefoon zit een Snapdragon 730G, bedoeld voor het hoge middensegment. Die presteert prima en zorgt bijvoorbeeld ook voor beeldstabilisatie in de camera's tijdens het filmen.

Onder het scherm is een vingerafdrukscanner geplaatst die snel en nauwkeurig werkt. Verder is het toestel voorzien van een koptelefoonaansluiting en een accu met 4.000 mAh-capaciteit. Daarmee hielden wij het gedurende de dag bij normaal gebruik moeiteloos uit tot de avond. Wel missen we de stereospeaker. Alleen aan de onderkant heeft het toestel een luidspreker, die overigens wel goed klinkt.

Conclusie

De Oppo Reno2 kost 499 euro en begeeft zich daarmee op de wat lagere markt dan de toptoestellen van Apple en Samsung. Toch doet de Reno2 niet heel erg voor toptelefoons onder. De vier cameralenzen bieden een groot bereik en overwegend goede resultaten. Daarnaast rekenen we het ontwerp, het scherm en de accuduur tot de pluspunten.

Hoewel Oppo zijn Android-schil ColorOS de afgelopen tijd heeft verbeterd, kan de vormgeving van de softwarelaag wat ons betreft nog wel wat rustiger en subtieler voor de westerse markt. Ook jammer is dat de Reno2 niet direct met de nieuwste Android-versie geleverd wordt en dat het trilmotortje (bijvoorbeeld voor feedback tijdens het typen) wat goedkoop voelt.

Afgezien van deze minpuntjes levert de telefoon voor deze prijsklasse topfuncties voor mensen die veel uit hun camera willen halen, maar niet de hoofdprijs willen betalen.