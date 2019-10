Het Chinese bedrijf OnePlus presenteerde donderdag de derde smartphone in zijn OnePlus 7-reeks voor de Nederlandse markt: de 7T. De smartphone is op papier een middenweg tussen de eerder uitgebrachte modellen. In de praktijk doet de 7T niet veel onder voor de 7 Pro.

Aan de voorkant lijkt de OnePlus 7T het meest op de reguliere OnePlus 7 die eerder dit jaar is gepresenteerd. Met een oledscherm van 6,55 inch zit de 7T qua grootte tussen de reguliere 7 en de 7 Pro in.

De 7T heeft bovenin een kleine inkeping voor de selfiecamera. Die had de OnePlus 7 ook, in tegenstelling tot de 7 Pro, die was voorzien van een uitschuifbare camera en daarom geen kleine inkeping in het scherm had.

OnePlus profileert zijn najaarstoestel met het scherm, dat ingesteld kan worden op 90 Hz - net als bij de 7 Pro. Dat houdt in dat de beelden negentig keer per seconde ververst worden, waardoor animaties en scrollbewegingen beter tot hun recht moeten komen. Dat voelt soepel aan, maar wezenlijk verschil maakt het niet.

Drie cameralenzen in cirkelvormige module

Het opvallendste aan de OnePlus 7T is echter het ontwerp van zijn cameramodule. Net als de 7 Pro heeft de 7T drie camera's. In het nieuwste toestel zitten ze niet onder elkaar, maar naast elkaar in een opvallende cirkelvormige module.

De camera's tussen de 7T en de 7 Pro komen nagenoeg overeen. Naast de reguliere cameralens (48 megapixels) zit er een lens voor bijna drie keer optische zoom en groothoekfoto's van 117 graden op.

Aan de cameracombinatie zijn verder niet veel woorden vuil te maken. Het oordeel blijft gelijk aan dat dat we in mei over de 7 Pro velden: de camera's doen wat je mag verwachten, maar doen in de praktijk wel nog iets onder voor die van bijvoorbeeld de Huawei P30 Pro.

Het Malieveld in Den Haag gefotografeerd met de (1) optische zoom, (2) reguliere instellingen en (3) groothoeklens van de OnePlus 7T.

Android 10 met Google-apps en Netflix

De OnePlus 7T wordt geleverd met Android 10. Dat is fijn in een wereld waarin het vaak de vraag is in welke Android-versie je smartphone uiteindelijk blijft hangen, omdat de fabrikant besluit dat de volgende versie het niet waard is. OnePlus heeft wat dat betreft een goede reputatie: door Android 10 te leveren, weten gebruikers in ieder geval zeker dat zij een jaar lang kunnen genieten van functies uit de recentste Android-versie.

Om Android zit OxygenOS, de schil van het bedrijf die het besturingssysteem zijn eigen look heeft. Gebruikers die bekend zijn met OnePlus-telefoons ervaren de software doorgaans als rustig en fijn, zonder veel zogenoemde bloatware: vooraf geïnstalleerde apps waar de gebruiker al dan niet op zit te wachten.

Op de OnePlus 7T valt het wat dat betreft mee. De smartphone is, zoals je bij elke smartphone met Android kunt verwachten, voorzien van een reeks Google-apps, wat eigen apps en de Netflix-app; handig als je de streamingdienst toch gebruikt, irritant en opdringerig als dat niet het geval is.

Smartphone voelt ondanks enkele gebreken modern aan

Op papier verschilt de OnePlus 7T weinig van de 7 Pro. De nieuwe smartphone kan zich in de praktijk goed meten met zijn voorganger. Wie waarde hecht aan een iets beter scherm kan de twee uitvoeringen het best naast elkaar leggen voor een vergelijking.

Verder is de 7T qua dagelijks gebruik gelijk aan de 7 Pro. In die recensie oordeelden we wel dat de accu genoeg zou zijn voor anderhalve dag. Met de 7T houden we het bij algemeen gebruik (bellen, gebruik van apps als WhatsApp, 9292 en Twitter, video's kijken en muziek streamen) niet langer dan een dag vol.

Uiteraard is bovenstaande afhankelijk van persoonlijk gebruik. Het 90 Hz-scherm is via de instellingen terug te schroeven naar 60 Hz, wat kan schelen voor wie in nood dreigt te komen. Dankzij de mogelijkheid om snel te laden, is met een vrijwel lege accu zitten echter zo op te lossen.

Op de OnePlus 7T bevindt zich geen koptelefoonaansluiting en ook draadloos opladen wordt niet ondersteund. Smartphonebezitters die waarde hechten aan deze twee zaken, zullen deze in het dagelijks gebruik dus moeten missen.

Conclusie: OnePlus 7T trekt meerwaarde 7 Pro in twijfel

OnePlus probeert met de 7T een toestel af te leveren dat zich op papier tussen de 7 en de 7 Pro bevindt, maar in de praktijk de meerwaarde van laatstgenoemde in twijfel trekt. Wie geen waarde hecht aan de unieke snufjes van de 7 Pro - een uitschuifbare camera, een scherm zonder inkeping - kan eenvoudig wat tientjes besparen door voor de 7T te kiezen.

De goedkoopste uitvoering van de OnePlus 7T, met 128 GB aan opslagcapaciteit, kost 599 euro. Voor 160 euro meer kunnen gebruikers de opslagcapaciteit verdubbelen tot 256 GB, maar het werkgeheugen van 8 GB blijft gelijk. Een editie met 12 GB aan werkgeheugen kost nog eens 100 euro meer en komt daarmee op een bedrag van 859 euro.