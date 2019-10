De Sonos Move is de eerste luidspreker van Sonos die ook bluetoothondersteuning biedt. Toch is het apparaat niet echt geschikt om overal mee naartoe te slepen.

Sonos maakt al jaren prima thuisspeakers, die verbonden worden aan het (wifi)netwerk om muziek af te spelen. Het systeem van het bedrijf was lange tijd behoorlijk gesloten, maar met de Sonos Move brengt het bedrijf een luidspreker op de markt die ook buiten het Sonos-ecosysteem te gebruiken is.

De Sonos Move lijkt op eerder verschenen speakers van het bedrijf, zoals de Sonos One. Vanwege zijn strakke, afgeronde vorm oogt hij iets moderner. Op de bovenkant zitten aanraakgevoelige knoppen voor het volume, de ingebouwde microfoon en de play/pauzeknop.

Veel overeenkomsten met andere Sonos-speakers

Het installeren van de Move is simpel. Het apparaat wordt geleverd met een ovaalvormig oplaadstation, waarop de draadloze speaker geplaatst wordt. De Move is binnen enkele stappen via de app aan het wifinetwerk te koppelen.

Op die manier werkt de luidspreker zoals elke andere Sonos-speaker. De Move kan met de app aan alle grote muziekdiensten gekoppeld worden, zoals Spotify, Apple Music en YouTube Music. Ook is de Move te verbinden aan een bestaande groep Sonos-speakers.

Qua geluid zit het met de Sonos Move in elk geval goed. De kwaliteit is te vergelijken met het geluid dat de Sonos One produceert. Het apparaat heeft twee digitale versterkers, een tweeter en een midwoofer. Tijdens het testen klonk het geluid goed en gebalanceerd. De bastonen zijn aanwezig maar overheersen niet, hoge tonen zijn helder en middentonen warm.

Het voordeel van de speaker is automatische Trueplay-afstemming. Daarmee luistert de speaker via de vier ingebouwde microfoons naar de omgeving om het geluid daarop af te stemmen. Deze functie werkt alleen als de speaker is aangesloten op wifi.

Bluetoothstand biedt vrijheid

De Move heeft aan de achterkant een simpel knopje om te wisselen tussen de wifimodus en bluetoothmodus. In de laatste modus onderscheidt de luidspreker zich pas echt van andere Sonos-luidsprekers, omdat bluetooth het apparaat een stuk veelzijdiger maakt.



We kunnen daarover meteen duidelijk zijn: de Sonos Move is geen alternatief voor bluetoothspeakers zoals de UE Wonderboom of de JBL Charge. Die zijn een stuk kleiner en lichter en stop je gemakkelijker in een tas.

De Move van Sonos weegt liefst 3 kg. Een uitsparing aan de achterkant vormt een handvat, maar het gewicht en het formaat (24 cm lang en 16 cm breed) maken het apparaat veel minder geschikt om mee te nemen.

Sonos lijkt de speaker dan ook vooral te zien als een product voor thuisgebruik. Het is mogelijk om de speaker mee naar buiten te nemen (ook omdat hij bestand is tegen zand en regen en omdat het volume flink hard kan), maar het apparaat lijkt vooral gemaakt om hem even mee te nemen naar een andere kamer of naar de tuin.

Op een volle lading gaat de speaker zo'n tien uur mee, belooft de fabrikant. Dat lijkt in elk geval te kloppen als je de speaker op gemiddeld volume gebruikt. Het is lang genoeg, maar eerder genoemde bluetoothspeakers gaan langer mee op een volle lading.

Accu en microfoons

Sonos zegt daarnaast dat de accu zo'n drie jaar meegaat voordat die is versleten. Dat komt neer op 900 keer opnieuw opladen. Het apparaat is daarna niet meteen waardeloos, want Sonos biedt losse accu's aan die gemakkelijk zijn te vervangen. Dat doen veel luidsprekers van andere fabrikanten niet.

Bij gebruik van de bluetoothfuncties vervallen wel alle andere mogelijkheden binnen het Sonos-systeem. Zo zijn ze niet meer aan andere speakers van het merk te koppelen via de Sonos-app. Het voordeel is dat muziek, podcasts, geluid van YouTube en andere audio direct via de speaker wordt uitgezonden.

De Sonos Move heeft meerdere microfoons, waarmee stemcommando's worden opgepikt. Dit werkt met Google Assistent en Amazon Alexa, maar wel alleen als de speaker met internet is verbonden. De microfoons zijn ook helemaal uit te schakelen, maar dan is stembediening en automatische Trueplay niet meer beschikbaar.

Conclusie

Sonos heeft met de Move een eigenzinnige speaker uitgebracht die ergens tussen een klassieke thuisluidspreker en een handzame bluetoothspeaker valt. Nog opvallender is de prijs van 399 euro. Daarmee is de Move duurder dan bluetoothspeakers, maar ook duurder dan bijvoorbeeld de Sonos One (229 euro), van ongeveer dezelfde kwaliteit, maar met wat minder veelzijdigheid.

Uiteindelijk betaal je dan ook voor de vrijheid om de speakers te kunnen meenemen en om ook buiten het Sonos-systeem te luisteren. Wat dat betreft kan de luidspreker een oplossing zijn voor mensen die een bluetoothspeaker zoeken met hoogwaardige geluidskwaliteit of voor mensen die nog geen Sonos-systeem bezitten en er niet in elke kamer één willen hebben. Dan pas is de Move zijn forse prijs waard.