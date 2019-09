De gloednieuwe streamingdienst Disney+ is tot november exclusief en gratis in Nederland te gebruiken als testversie. We probeerden de dienst alvast een tijdje uit.

Met bestaande streamingdiensten als Netflix, Amazon Prime Video, Videoland en NPO Start lijkt het voor nieuwe diensten wellicht lastig om daar nog tussen te komen. Maar Disney heeft een groot voordeel: een bekend aanbod met populaire titels. Daarmee maakt het bedrijf een goede kans.

Wat kun je op Disney+ bekijken?

De afgelopen (bijna) honderd jaar heeft Disney veel klassieke animatiefilms uitgebracht waarmee generaties mensen zijn opgegroeid. Van Mickey Mouse en Sneeuwwitje tot De Leeuwenkoning en Frozen.

Deze films staan allemaal op Disney+ en waarschijnlijk zijn ze in de toekomst op geen andere streamingdienst meer te bekijken. Naast films en series uit de stal van Disney+ is ook alles van Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic op de dienst te vinden.

Daarmee heeft Disney in één klap een groot aanbod in handen met bekende en populaire titels. Vanuit nostalgische overwegingen bewijst de dienst zich direct, daarnaast werkt Disney nog aan nieuwe, exclusieve series en films die later zullen verschijnen.

Is het een overzichtelijke dienst?

Iedereen die wel eens een videodienst heeft gebruikt, zal snel gewend zijn aan Disney+. In horizontale rijen op de voorpagina worden aanbevelingen en populaire films en series getoond in verschillende categorieën.

Helemaal bovenin de app kun je met een druk op de knop wisselen tussen het aanbod van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Dat maakt het vinden van video's iets simpeler.

Via de zoekfunctie zijn meer filmcollecties te vinden, zoals 'Prinsessen' of 'The Muppets'. Daarnaast is het volledige film- en serieaanbod te bekijken. Dat kan op alfabetische volgorde, maar ook in een selectie van bijvoorbeeld animatie of actie en avontuur.

Video's die je wil bekijken, kun je toevoegen aan een kijklijst. Het navigeren door het aanbod voelt iets gemakkelijker en overzichtelijker dan op bijvoorbeeld Netflix. Dat komt mogelijk omdat het aanbod van Disney+ op het moment een stuk kleiner is, maar ook omdat Disney iets meer ruimte tussen de filmposters laat. Het oogt daarom niet schreeuwerig maar juist vrij rustig.

Werkt al naar behoren

De streamingdienst loopt behoorlijk soepel. Video's starten zonder problemen en zoals je verwacht: zonder haperingen en zonder wachttijd.

De films en series die wij keken, hadden allemaal Nederlandse en Engelse stemmen. Goed nieuws voor de mensen die warme gevoelens koesteren aan bijvoorbeeld Pierre Bokma als Geest in Aladdin.

Nederlandse ondertiteling is nog niet overal toegevoegd. De serie Star Wars: The Clone Wars had bijvoorbeeld alleen Engelse ondertitels. Dat zal niet iedereen ideaal vinden. Ook trad gedurende de afleveringen soms enige vertraging op, waardoor de audio voorliep op de ondertiteling. Dat komt mogelijk omdat Disney+ op dit moment nog getest wordt.

Een speciale kindermodus

Op Disney+ kunnen aparte profielen voor kinderen in het gezin aangemaakt worden. Als dit profiel wordt gekozen, komt het kind in een apart scherm terecht. Het aanbod verandert iets. Zo zijn voornamelijk animatiefilms en -series te vinden.

Ook de vormgeving verandert in de kindermodus een beetje. De posters zijn minder rechthoekig, wat iets vriendelijker oogt. Bovenin beeld zijn kleurrijke collecties te vinden waarin bijvoorbeeld avonturen- of dierenfilms worden gebundeld.

Voorlopige conclusie

Het aanbod op Disney+ haalt het op dit moment nog niet bij dat van bijvoorbeeld Netflix. Ook zal Disney+ niet voor iedereen zijn. De video's zijn voor een vrij specifieke doelgroep bedoeld, daar waar Netflix, Videoland en Amazon Prime Video veel breder georiënteerd zijn. Mogelijk komt daar in de toekomst nog wel verandering in.

Nieuwe films en series ontbreken nog. Pas als Disney+ in november in meer landen officieel van start gaat, komen ook speciaal voor de dienst ontwikkelde programma's en films op de dienst. Hierbij gaat het onder meer om de nieuwe Star Wars-serie The Mandalorian. Ook staat een liveactionversie van Lady en de Vagebond op de planning.

Fans van Marvel, Star Wars, Pixar en Disney zullen een mooi totaalpakket krijgen voor 6,99 euro per maand. En daarmee hebben ze meteen toegang tot veel 4K-video's, terwijl je daar bij Netflix voor moet bijbetalen. Disney+ is nog geen reden om Netflix en Videoland op te zeggen, maar de dienst heeft alles in huis om een mooie aanvulling op de bestaande platforms te gaan vormen.