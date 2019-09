De Huawei Mate 30 Pro verschijnt later dit jaar in Nederland, maar moet het waarschijnlijk wel zonder Google-apps en -diensten doen. Dat wordt een gemis.

Voor de Mate 30 en Mate 30 Pro, die "later dit jaar" in Nederland verschijnen, kan Huawei geen gebruikmaken van Google-apps en -diensten. Dat komt door het Amerikaanse handelsverbod dat werd ingesteld omdat de VS Huawei verdenkt van spionage voor de Chinese overheid.

Als gevolg hiervan mogen Google en Huawei geen zaken doen. De licentie die Huawei voor Google-diensten heeft, werd recent verlengd, maar die geldt alleen voor lopende samenwerkingen. Nieuwe toestellen, zoals de Mate 30, vallen buiten die overeenkomst.

Tijdens de presentatie van de smartphone deze week in München repte Huawei met geen woord over Google. Het bedrijf legt liever de focus op de vernieuwingen en technologie in de nieuwe serie toptelefoons.

In een aparte presentatie voor de pers werd er eveneens met geen woord over gerept. Huawei-topman Walter Ji sprak alleen over "grote uitdagingen". "We blijven veel investeringen doen en daarmee denken we een goede kans te maken."

Alternatief voor Google

Als alternatief voor het wegvallen van Google biedt Huawei zijn eigen appwinkel en locatiedienst aan. Het bedrijf belooft dat je in de Huawei App Gallery uiteindelijk veel bekende apps zal vinden. Wij konden in München al even een korte blik op die appwinkel werpen, maar populaire apps zoals Facebook, Netflix en Spotify zijn daarin op dit moment nog niet te vinden.

Het is ook maar de vraag wat het uiteindelijke aanbod zal zijn. Google-apps zullen er - zolang de ban aanhoudt in elk geval - helemaal niet in verschijnen. Dat betekent dat YouTube en Gmail alleen via de browser geopend kunnen worden. Dat is op zijn zachtst gezegd onhandig.

Huawei hoopt dat ontwikkelaars zich aansluiten bij de App Gallery om ook in die winkel hun software te leveren. Maar veel (Nederlandse) apps leunen op de Google Play Services om naar behoren en veilig te werken. De enige andere oplossing is om apps buiten een officiële winkel om te downloaden en te installeren. Maar dat is minder gemakkelijk en niet altijd veilig.

Gebogen schermranden

Dan de telefoon zelf. Na een korte hands-onsessie krijgen we de indruk dat de Mate 30 Pro wederom een degelijke smartphone is - qua technologie en ontwerp althans. De telefoon heeft een helder 6,5 inch-scherm dat behoorlijk ver in de randen meebuigt. Verder nog dan op de toptelefoons van Samsung. In gebruik ziet dat er mooi uit. Het zorgt er ook voor dat de rand minder scherp voelt dan concurrerende telefoons met deze displays.

Het zorgt ook voor minder knopjes op de zijkanten. Om het volume te regelen, kun je veegbewegingen op de rand maken. Dat is wel even wennen en nog niet zo direct als fysieke knoppen.

Aan de bovenkant van het display is een inkeping te vinden. Hierin is een frontcamera verwerkt, maar ook een 3D-gezichtsscanner om de telefoon te ontgrendelen. Het was tijdens de korte test in de demoruimte niet mogelijk om daarmee aan de slag te gaan. Dat geldt ook voor de vingerafdrukscanner achter het scherm.

Camera's met superslowmotion

Huawei staat inmiddels bekend om zijn camerasystemen en borduurt daarop verder op de Mate 30 Pro. De vier lenzen zijn dit keer niet in een vierkant, maar in een ronde vorm geplaatst. De achterkant van de telefoon doet hierdoor wat denken aan een digitale compactcamera.

Een van de nieuwe camera-opties is een slowmotionfunctie waarmee een video tot 7.860 beelden per seconde kan worden vertraagd. Dat is veel trager dan we van huidige smartphones gewend zijn. Concurrenten behalen zo'n 960 beelden per seconde. Tijdens de test zagen we dat het goed en vloeiend werkte, maar de vraag blijft hoe vaak je dit onderdeel uiteindelijk gebruikt.

Ook had de telefoon in een proefruimte met rondzwemmende vissen enige moeite met het vinden van het onderwerp, terwijl die vrij duidelijk door het kader zwommen. Daarbij moet worden gezegd dat de omgeving behoorlijk donker was, mogelijk had het daarmee te maken.

Inzoomen doet Huawei al een tijdje goed op zijn toptelefoons en dit keer lijkt ook dit onderdeel weer in orde. De Mate 30 Pro zoomt drie keer optisch (zonder kwaliteitsverlies) en tot vijf keer hybride. Bij hybride worden digitale en optische beelden gecombineerd.

De korte tests gaven een overtuigende indruk, maar we vroegen ons wel af waarom de Mate 30 Pro niet hetzelfde camerasysteem heeft als de P30 Pro. Bij de review van dat toestel kopten we met "de beste smartphonecamera's van dit moment". Dat toestel bood vijf keer optische zoom en tien keer hybride.

Voorlopige conclusie

Het spannendst aan de Huawei Mate 30 en Mate 30 Pro blijft het gemis van de Google-diensten. De telefoon werkt weliswaar op Android, maar wel met een 'kalere', opensourceversie. Zonder een Play Store en Play Services dus.

Hoe dat gaat uitpakken, kunnen we nog niet zeggen. Wellicht is de situatie met de Amerikaanse ban rondom de Nederlandse release zodanig veranderd, dat Google wel weer helemaal omarmd wordt. Zo niet, dan wordt het voor Huawei vermoedelijk een zware kluif om klanten te overtuigen om voor de Mate 30 te kiezen, want daarvoor ontbreekt er simpelweg te veel.