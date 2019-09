In deze wekelijkse rubriek schrijven we over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit keer geven we antwoord op de vraag welke grote systeemcamera's als beste uit de test komen.

Als je met de eenvoud van een compactcamera geen genoegen neemt, maar ook niet volledig uit wil pakken met een professionele spiegelreflex, is een systeemcamera de goede middenweg. De systeemcamera biedt net zoals een compactcamera gemak, maar maakt variatie mogelijk omdat je ook de optie hebt om de lens te wisselen.

Voor deze test heeft de Consumentenbond 103 systeemcamera's met elkaar vergeleken op fotokwaliteit, snelheid en gebruikersgemak. Ook heeft de bond een keuzehulp samengesteld om uit te zoeken welke camera het best bij je past.

Beste uit de test: Sony Alpha 7 III Prijs: vanaf 2.343 euro

Gebruikte lens: FE 28-70 mm f/3.5-5.6

Van de geteste camera's is de Alpha 7 III van Sony volgens de Consumentenbond de beste optie. De organisatie testte de camera met een FE 28-70 mm-lens. Met de camera kunnen uitstekende foto's gemaakt worden, en ook bij weinig licht is de kwaliteit van het resultaat zeer goed.

Nadeel: je kunt weinig met het aanraakscherm en de afkortingen in het menu zijn onduidelijk, wat het gebruikersgemak omlaag haalt. Desondanks is de Alpha 7 III het best uit de test gekomen. Het toestel heeft veel geavanceerde functies, is fijn om vast te houden en heeft goed geplaatste knoppen.

Beste koop: Canon EOS 200D Prijs: Vanaf 539 euro

Gebruikte lens: EF 18-55 IS STM

Naar het oordeel van de Consumentenbond is de Canon EOS 200D de camera met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Het is een goede, lichte camera met veel functies. Dit model is goed en prettig vast te houden en heeft voldoende ruimte voor de duim op de achterkant. De knoppen zijn goed geplaatst en hij heeft een draaibaar aanraakscherm.