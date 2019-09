LG heeft ervaring met flexibele schermen, maar brengt voorlopig geen vouwbare smartphone uit. In plaats daarvan verschijnt de LG G8X ThinQ met een extra scherm in een telefoonhoes, zodat gebruikers hiervoor kunnen kiezen als ze meer ruimte nodig hebben.

Er valt wat voor te zeggen dat LG het op deze manier aanpakt. De opvouwbare telefoon van Huawei, de Mate X, zou maanden geleden verschijnen, maar werd steeds uitgesteld. Hetzelfde gebeurde met Samsungs Galaxy Fold, die uiteindelijk helemaal niet meer in Nederland wordt uitgebracht.

LG heeft geen opvouwbaar scherm, maar erkent dat er vanuit de gebruiker behoefte is aan meer schermruimte om bijvoorbeeld te kunnen multitasken. Daarom brengt het bedrijf zijn nieuwe telefoon uit met een vernieuwd Dual Screen.

De G8X ThinQ is op zichzelf een prima toestel met een helder 6,4 inch-scherm, maar de telefoon onderscheidt zich van andere merken vanwege het extra display. Dit scherm oogt hetzelfde als dat van de telefoon, maar zit vast aan een case. Door de G8X ThinQ daarin te klikken, wordt het display aan de linkerkant ingeschakeld en kunnen de twee schermen naast elkaar gebruikt worden.

Opvallend genoeg heeft het extra scherm een kleine inkeping bovenin beeld, net als de G8X ThinQ. Op de telefoon zit daarin een selfielens, maar op het Dual Screen zit die inkeping er slechts voor de sier.

Dit is een beetje verwarrend bij gebruik van de frontcamera. Open je de camera-app op het Dual Screen, dan ben je geneigd te denken dat daarboven de camera is geplaatst. In werkelijkheid kijk je er behoorlijk langs.

Verschillende apps naast elkaar

Voor multitasken is het extra scherm inderdaad handig. Zo zet je links bijvoorbeeld een YouTube-video aan, terwijl je rechts Google Maps toont. Door de case in landschapmodus te draaien, komen beide schermen boven elkaar te staan.

Dit geeft enkele opties. Zo kun je een webpagina in Chrome laten doorlopen op de twee schermen. Ook handig is dat op het bovenste scherm het beeld van een mobiele game getoond kan worden, terwijl je het spel op het onderste scherm bedient. Hierdoor kun je alles goed zien en zitten je vingers het beeld niet in de weg.

Het is niet mogelijk om een video volledig over twee schermen te laten doorlopen, zoals op een opvouwbare telefoon kan. Dit zou ook niet prettig zijn, vanwege de dikke vouwrand die de displays van elkaar scheidt.

Extra ruimte als het nodig is

LG ziet het deze bundel ook niet als een opvouwbare telefoon, maar behandelt het Dual Screen als extra ruimte voor als je het nodig hebt. Een topman vertelt bij de demo dat hij de G8X ThinQ meestal zonder het extra scherm gebruikt. "Pas als ik veel tegelijk moet doen, pak ik hem erbij."

Met de telefoon in de case wordt het apparaat ook direct een stuk dikker, omdat je als het ware twee smartphones tegen elkaar plakt. Het wisselen is daarnaast wat onpraktisch, omdat je het Dual Screen altijd bij je moet hebben en voor gebruik moet inschakelen.

Het wisselen van apps was tijdens de korte test eveneens een kleine worsteling. Met een klein virtueel knopje aan de zijkant op het scherm kun je apps herschikken. Dat is wat priegelig en voelt instinctief niet altijd logisch. Apps verslepen van de ene naar de andere positie zou wellicht handiger zijn.

Geen handbediening meer

De eerder dit jaar verscheen de LG G8 ThinQ die was voorzien van bediening zonder aanraking. Daarbij konden gebruikers hun hand boven de selfiecamera houden en bewegingen maken om de telefoon te besturen. Dat voelde als een gimmick en de optie is dan ook achterwege gelaten in de G8X ThinQ.

Opvallend is dat de G8X ThinQ twee lenzen achterop heeft: een standaard- en een groothoeklens. Waar veel fabrikanten kiezen voor een derde lens met zoomopties, biedt het toptoestel van LG dat niet. Hierdoor loopt de telefoon toch iets achter op de concurrentie.

LG moet het toestel scherp gaan prijzen om op te vallen tussen de toptelefoons die al op de markt zijn. Toch weet de Koreaanse fabrikant zich met het Dual Screen in elk geval te onderscheiden. Qua toepassingen zien we waarom het extra scherm van pas komt, al overtuigt de manier waarop het werkt nog niet direct.

Daarnaast vragen we ons af hoe erg we een extra scherm nu daadwerkelijk missen bij dagelijks gebruik en of de toegevoegde waarde dusdanig de moeite waard is om de telefoon steeds in en uit een case te klikken. In dat geval blijft de belofte van een opvouwbare telefoon toch net wat spannender.