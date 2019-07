Het originele Super Mario Maker verscheen vier jaar geleden op de matig verkopende Nintendo-console Wii U. Met het tweede deel voor de Nintendo Switch krijgt een veel groter publiek toegang tot een nagenoeg onbeperkt aantal Mario-levels, gemaakt door spelers.

Met Super Mario Maker bood Nintendo geen kant-en-klaar avontuur van de bekende loodgieter, maar gaf het bedrijf spelers de gereedschappen om eigen levels in elkaar te zetten. Anderen konden die levels vervolgens spelen. Hiervoor werden bekende items, stijlen en ondergronden, zoals zand en ijs, van verschillende Mario-spellen beschikbaar gesteld.

De wereld van Mario leent zich hier bijzonder goed voor, omdat vrijwel iedereen weet hoe de spellen werken en wat de verschillende power-ups doen, zoals de paddenstoel die Mario groter maakt.

Super Mario Maker 2 borduurt voort op het principe van zijn voorganger, maar biedt meer mogelijkheden om levels in elkaar te zetten. Spelers beginnen met een leeg scherm waarop een begin- en eindpunt is geplaatst. Vervolgens kunnen ze een parcours met obstakels opbouwen tussen A en B. Dan kan het level worden geüpload, zodat andere spelers ermee aan de slag kunnen.

In de game is een uitgebreide uitleg aanwezig, waarin basisprincipes worden uitgelegd. Zo leert de speler op een vrij laagdrempelig niveau waaraan een goed speelbaar level moet voldoen. Het spel vertelt bijvoorbeeld dat muntjes in Super Mario niet alleen een verzamelfunctie hebben, maar ook dienstdoen als wegwijzer, zodat je als speler weet waar je heen kunt.

De tutorial bevat veel tekst, maar is wel de moeite waard om te doorlopen, zeker als je de vorige Mario Maker niet hebt gespeeld. Het aantal mogelijkheden om zelf een level te bouwen kan namelijk overweldigend zijn. En niet alleen omdat er zo veel items zijn (die onderling ook nog eens gecombineerd kunnen worden). Je kuint bijvoorbeeld een paddenstoel op een Goomba slepen om hem uit te vergroten. De gekozen stijl van een Mario-game (van oudere, pixelige NES-versies tot nieuwere 3D-werelden) biedt eveneens weer andere opties.

Nieuwe blokken en werelden

Aan Super Mario Maker 2 zijn ten opzichte van het eerste deel veel nieuwe onderdelen toegevoegd. Zo kunnen spelers nu woestijn- en sneeuwlevels kiezen. Ook zijn levels in de stijl van Mario 3D World te bouwen en krijgen spelers beschikking over het Mario-kattenpak, waarmee blokken zijn weg te krabben. Het 'aan- en uitknop'-blokje, waarmee delen van het level zichtbaar en onzichtbaar worden, zorgt daarnaast voor veel nieuwe mogelijkheden en puzzels.

Toch kost een level maken behoorlijk wat tijd, zeker de online goed beoordeelde levels zitten vaak goed en doordacht in elkaar. Voor het uploaden moet de maker altijd zijn eigen level van begin tot eind doorlopen. Zo zorgt Nintendo dat er geen onhaalbare creaties online worden gezet. Wel zijn de kwaliteitsverschillen in de gebruikerslevels behoorlijk groot.

De levelbouwer van Super Mario Maker 2. (Bron: Nintendo)

Zo bestaat het ene level simpelweg uit een rechte weg met heel veel vijanden bij elkaar, terwijl een ander level ingenieuze puzzels biedt. Spelers kunnen bouwsels positief of negatief beoordelen. Afhankelijk hiervan verschijnen de vaak leuk gevonden levels meer in toplijstjes en zinken de 'mindere' levels naar beneden.

Je kunt in de beschikbare lijsten naar levels van anderen zoeken, maar je kunt ook levels willekeurig achter elkaar spelen op verschillende moeilijkheidsgraden. Hierbij krijg je vooraf een aantal levens en moet je daarmee zo ver mogelijk zien te komen. Afhankelijk van welke levels je krijgt, is dat net zo goed vermakelijk als frustrerend. Je kunt er ook voor kiezen om bepaalde levels over te slaan.

Verhaal en inspiratie

Dit keer heeft Super Mario Maker ook een verhaalmodus. Het kasteel van Princess Peach is ingestort en moet opnieuw worden opgebouwd. Daarvoor moet je levels doorlopen en geld verdienen. De levels zijn door Nintendo gemaakt en zijn vaak ingericht rond een bepaald thema. Ze laten op een speelse manier zien wat er allemaal mogelijk is met de ontwerptool, zodat levelbouwers er inspiratie uit kunnen halen.

In Mario Maker 2 zijn verder bepaalde vereisten aan een level te stellen om de finish te kunnen bereiken. Zo zijn er creaties waarbij de speler niet mag springen of moet het einde worden gehaald als een bepaalde versie van Mario, bijvoorbeeld waarin hij het kattenpak draagt.

De wervelwindjes zijn nieuw in Super Mario Maker 2. (Bron: Nintendo)

Conclusie

Super Mario Maker 2 heeft in alle opzichten meer vlees op de botten dan het eerste deel. Er zijn legio mogelijkheden om eindeloos nieuwe levels te maken en als je daar niet van houdt, haal je tientallen uren spelplezier uit het spelen van bouwwerken van anderen.

Daarbij is er voor ieder wat wils. Een groot deel van de aantrekkingskracht van het spel is het continu verrast kunnen worden door wat anderen hebben bedacht. Anderzijds is het sociale deel van Mario Maker een stimulans om zelf levels te blijven uploaden. Steeds als iemand een level speelt, kan diegene reageren en een hartje versturen. De maker verdient dan punten en het level wordt beter gevonden door andere spelers.

Toch missen we een paar dingen. Dit zou bij uitstek een game zijn om te streamen via een videodienst zoals Twitch, maar de Switch ondersteunt die mogelijkheid nog steeds niet. Daarnaast zijn de magische paddenstoelen met rare kostuums uit het eerste deel helaas verdwenen. Hiermee konden spelers Mario laten veranderen in een slungelige loodgieter of andere Nintendo-figuren, zoals Link, Bowser of Donkey Kong, met eigen geluiden en power-ups. Die optie is er in Mario Maker 2 niet meer.

Een week na de release hebben we al genoeg verzinsels van spelers doorlopen om te zien dat Mario Maker 2 een goede start heeft gemaakt. Het aantal levels zal de komende tijd alleen maar groeien. Alles bij elkaar is Super Mario Maker 2 een eindeloos vermakelijke en uitdagende game die aantoont hoeveel er nog mogelijk is met de geliefde spelserie - in ieder geval zolang spelers nieuwe levels blijven maken.