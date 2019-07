Harry Potter: Wizards Unite is de nieuwe smartphonegame van Pok´émon Go-ontwikkelaar Niantic. Het spel brengt de tovenaarswereld via een virtuele laag naar de echte wereld, maar innoveert minder dan voorganger Pokémon Go deed.

Wizards Unite is net als Pokémon Go een locatiegame voor smartphones. Via GPS ziet de speler zichzelf als tovenaar op een kaart lopen die overeenkomt met de daadwerkelijke omgeving. Door het beeld vliegen uilen en op vaste locaties staan herbergen, kassen en vestingen.

Waar de kracht van Pokémon Go was dat er 150 verschillende monsters te verzamelen en te trainen waren, is dat bij Harry Potter niet zo. Op de kaart verschijnen icoontjes waaronder problemen schuilen. Zo moeten trollen weggejaagd worden en personages uit kettingen of ijsblokken worden bevrijd.

Dat doe je door spreuken op het scherm te tekenen. Het is hierbij de bedoeling een patroon in beeld over te trekken, dat altijd tijdens het vegen verdwijnt. De ene keer is het een golfje, de andere keer een letter 'e' of 'm'. Op basis van snelheid en nauwkeurigheid wordt bepaald hoe de kwaliteit van de spreuk is, van 'redelijk' tot 'meesterlijk'. De kwaliteit bepaalt de sterkte en de beloning van een spreuk, die vaak overeenkomt met spreuken uit de films en boeken.

Een aanvulling voor de echte Harry Potter-fans

Qua herkenbaarheid zit het wel goed met Wizards Unite. Beroemde personages zoals Harry Potter, Hermelien Griffel en Hagrid spreken de speler aan. Meer dan in Pokémon Go leent Wizards Unite zich voor een meer verhalend spel, dat zich afspeelt na het laatste boek in de bekende reeks. Dit wordt verteld met voorgeprogrammeerde, korte dialogen.

Spelers maken onderdeel uit van het Statuut van Geheimhouding. Vanwege een voor de speler onduidelijke reden zijn wezens en voorwerpen uit de tovenaarswereld in de mensenwereld beland. Omdat de tovenaarswereld verborgen moet blijven, zorgen spelers dat gevonden magie terug wordt gebracht en helpen ze mee met het onderzoeken van het mysterie in de spelwereld.

Voor echte fans zal het verhaal van de game een aanvulling zijn op de Harry Potter-serie, maar uiteindelijk komt het spel neer op het tekenen van spreuken en het verzamelen van ingrediënten om toverdranken te maken. Ook zijn er allerlei stickers te verzamelen en prestaties te ontgrendelen.

Het is mogelijk een eigen tovenaar vorm te geven. Zo stel je een eigen toverstok samen en beslis je bij welke afdeling van tovenaarsschool Zweinstein je wil horen (Zwadderich, Griffoendor, Huffelpuf of Ravenklauw). Door in level omhoog te gaan speel je meerdere haar- en hoedstijlen en kleding vrij. Met augmented reality (AR) kun je jezelf hiermee via de selfiemodus van de camera als tovenaar verkleden. Dat levert vaak grappige resultaten op.

Augmented reality wordt daarnaast toegepast op de gebeurtenissen in de wereld. Spelers kunnen via de telefooncamera magische sporen volgen en tegen wezens vechten met beelden van de echte wereld op de achtergrond. Personages, voorwerpen en fabeldieren zijn realistischer ontworpen dan in Pokémon Go. Hierdoor, en vanwege de verbeterde technologie van AR, ziet het spel er aantrekkelijk uit.

Sterkere tovenaars door volgen van 'lessen'

Door korte missies te voltooien en van alles te verzamelen, verdienen spelers punten waarmee ze levels omhoog gaan. Daarmee spelen ze weer voorwerpen en kleding vrij. Het is daarnaast de bedoeling een 'roeping' te kiezen. Een magie-zoöloog brengt extra schade toe aan beesten, terwijl een schouwer beter bestand is tegen Zwarte Kunsten. Elke roeping heeft zo een sterkte en een zwakte.

Tovenaars worden sterker naar gelang ze 'lessen' volgen. Dit is simpelweg een schematisch overzicht waarop verzamelde stukken perkament ingeleverd kunnen worden in ruil voor een upgrade. Dat verbetert bijvoorbeeld de kracht of de gezondheid van de speler.

Van de roeping wordt met name gebruik gemaakt als in teamverband wordt gevochten bij zogeheten vestingen. Die bevinden zich doorgaans op opvallende plekken in de omgeving, zoals stations. Deze bevatten monsters en vijanden die verslagen moeten worden in gevechten. Voor deze gevechten kunnen vijanden het beste onderverdeeld worden bij spelers op basis van wie welke roeping heeft gekozen. Vestigingen kunnen ook solo gespeeld worden, al is het dan een stuk lastiger om ver te komen.

Conclusie

Met het verzamelen van zaden, ingrediënten, plaatjes en het levelen, is er veel te doen in Wizards Unite. Het overzicht raakt snel een beetje kwijt. De progressie gaat grotendeels vanzelf, terwijl je als speler vooral bezig bent met wachten tot er een icoontje op het scherm verschijnt, zodat er weer een patroon te tekenen is. De situaties zijn geinig en zien er goed uit, maar doen er uiteindelijk niet toe en worden regelmatig herhaald.

Daarnaast verdwijnt de snelheid van het verzamelen en levelen vrij snel. Door echt geld in de app te investeren gaat het iets sneller, maar het is nauwelijks de moeite waard. Zo kun je bliksemschichten kopen om te kunnen toveren, want na een aantal spreuken gaan die op. Deze zijn ook gratis op te halen bij herbergen. Geld betalen is wat dat betreft zonde en een behoorlijk dure grap, want voor vijftig stuks betaal je honderd gouden munten (zo'n 1,50 euro).

Een rage zoals Pokémon Go is Wizards Unite nog niet en dat zal het waarschijnlijk ook niet worden. Het toevoegen van vrienden heeft in het spel weinig nut en dat beperkt het sociale deel enorm. Toch staat Niantic bekend om zijn ondersteuning en zullen er in de toekomst vast meer onderdelen aan het spel worden toegevoegd.

Het geraamte dat nu staat, blijft nog wat achter op Pokémon Go, dat in wezen vrijwel dezelfde (maar uitgebreidere en betere) game is. De wereld van Harry Potter leent zich iets minder voor een locatiespel, al is het tijdens een wandeling vermakelijk om zo nu en dan een spreuk uit te voeren.