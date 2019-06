Met Harry Potter: Wizards Unite brengt Niantic, de maker van Pokémon GO, een nieuwe game op de markt waarmee het de bedoeling is dat spelers niet met hun smartphone binnen blijven, de virtuele wereld verkennen door in de echte wereld rond te lopen. NU.nl kon Wizards Unite kort proberen voordat de game daadwerkelijk wordt uitgebracht.

Gamemaker Niantic en filmstudio Warner Bros. wagen zich met Wizards Unite aan een poging om het succes van Pokémon GO uit 2016 te herhalen. In de zomer van dat jaar trokken duizenden fans van de populaire Japanse franchise de straat op om zoveel mogelijk Pokémon te vangen en zich op die manier een personage uit de populaire televisieserie en Nintendo-games te wagen.

Ook in Wizards Unite is het de bedoeling dat spelers hun buurt gaan verkennen. In het verhaal van het spel sluiten spelers zich aan bij het Statuut van Geheimhouding (S.V.G.), een afdeling van het Ministerie van Toverkunst die belast is met de taak om de tovenaarswereld geheim te houden voor niet-tovenaars, de zogenoemde Dreuzels. Daarbij kunnen zij spreuken uitspreken, voorwerpen verzamelen en missies voltooien.

Spelers kunnen rondlopen om kassen en herbergen te bezoeken. Daar kunnen zij voorwerpen, zoals ingrediënten voor toverdranken, en spreukenenergie verzamelen.

Patroon tekenen om spreuk uit te spreken

De basis van het spel is, net als bij Pokémon GO, een kaart gebaseerd op de straten in de echte wereld. Op de plattegrond zijn zogenoemde kassen en herbergen zichtbaar, waar spelers respectievelijk ingrediënten voor toverdranken kunnen verzamelen en energie kunnen halen.

Die energie is nodig om spreuken uit te spreken. Zodra spelers eenmaal rondlopen, zullen zij merken dat op straat zogenoemde calamiteiten plaatsvinden: gebeurtenissen waarbij over het algemeen wezens uit Harry Potter op de een of andere manier een dreiging vormen.

Om de dreiging weg te nemen, moeten spelers een spreuk uitspreken door met de vinger een patroon over te tekenen dat op het scherm verschijnt. Het is de bedoeling dat dit snel en goed gebeurt. Langzaam tekenen zorgt ervoor dat de spreuk faalt. Ook zijn sommige tegenstanders erg sterk, waardoor het voor kan komen dat je een spreuk vaker moet uitspreken om de calamiteit af te handelen.

Als de spreuk succesvol is, worden spelers onder meer beloond met ervaringspunten, waarmee zij een niveau kunnen stijgen. Een hoger niveau stelt spelers in staat om nieuwe dingen vrij te spelen en hun personage persoonlijker te maken.

Harry Potter-elementen in de echte wereld

Hoe bedreven de speler als tovenaar of heks is, is te zien in een persoonlijke legitimatie van het Ministerie van Toverkunst. Spelers kunnen dit virtuele paspoort onder meer gebruiken om zich aan te sluiten bij een van de vier afdelingen van tovenaarsschool Zweinstein, het aantal gelopen kilometers te checken en een persoonlijke portretfoto te maken. Daarbij is het bijvoorbeeld mogelijk een selfie te voorzien van een virtueel filter, zoals een tovenaarshoed of een bliksemvormig litteken op het voorhoofd.

Augmented reality (AR), waarbij een virtueel filter over de werkelijkheid wordt gelegd, komt ook terug in de situaties waarbij spelers een Harry Potter-personage tegenkomen. Op die manier zullen spelers bijvoorbeeld zien dat een virtuele Hagrid zich via het scherm van de smartphone in de echte wereld begeeft. Daarbij is het noodzakelijk dat spelers met hun smartphone ronddraaien om het personage te zoeken.

Net zoals bij Pokémon GO is dit een leuk onderdeel van het spel. Toch is het waarschijnlijk dat AR in de alledaagse spelbeleving van de meeste spelers eerder als vervelend dan bruikbaar wordt ervaren. Het uitzetten van dit effect maakt het een stuk eenvoudiger om de calamiteit af te handelen, omdat het veel makkelijker is om de tegenstander te vinden en de spreuk uit te spreken.

Dankzij augmented reality lijkt het alsof de Harry Potter-personages en -fabeldieren zich in de echte wereld bevinden.

Voorlopige conclusie

Onderaan de streep biedt Wizards Unite voor Harry Potter-fans voldoende herkenning om spelers terug te plaatsen naar het moment dat zij voor het eerst de boeken lazen of films bekeken. Spelers lopen niet zelf rond op Zweinstein, maar kunnen zich wel een tovenaar of heks wanen door spreuken uit te spreken, toverdranken te drinken en Harry Potter-personages en -fabeldieren tegen het lijf te lopen.

Toch is het de vraag hoelang Wizards Unite daarmee leuk blijft. In de wereld van Pokémon GO bestaat het inherente voordeel dat spelers – door de virtuele monsters te verzamelen en te trainen – naar een persoonlijk doel toe kunnen werken: zoveel mogelijk Pokémon verzamelen of gevangen monsters zo sterk mogelijk maken.

In Wizards Unite ontbreekt zo'n intuïtief verhaal. In de game hebben spelers te maken met een missie die niet te voltooien is. Het zal altijd mogelijk moeten zijn om plots verschijnende magische wezens, zoals kabouters en vuurspuwende kippen, te verslaan om de tovenaarswereld te beschermen. Er is geen uiteindelijke vijand die verslagen kan worden, zoals Voldemort dat in het originele verhaal is. Verhaaltechnisch is daarmee een einddoel bedacht dat niet gehaald kan worden.

De game zal het daarom waarschijnlijk moeten hebben van de beleving van verschillende spelmechanismen. Spelers moeten het bijvoorbeeld leuk vinden om hun paspoort uit te breiden, (dagelijkse) missies te voltooien of sociale interactie aan te gaan door met iemand op pad te gaan of codes uit te wisselen om andere spelers aan een vriendenlijst toe te voegen.

Harry Potter: Wizards Unite komt vrijdag uit in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Wanneer het spel in Nederland beschikbaar is, is vooralsnog onduidelijk. In eerste instantie werd medegedeeld dat het spel op 24 juni te downloaden zou zijn in de Nederlandse appwinkels van Android en iOS. Later werd deze datum ingetrokken en vervangen door "binnenkort".

Voor elke calamiteit kunnen spelers een spreuk uitspreken door een patroon na te tekenen. Elke situatie heeft zijn eigen spreuk met bijbehorend patroon.