Blood and Truth is een nieuwe game die exclusief voor de virtualrealityheadset van de PlayStation 4 is ontwikkeld. Spelers vervullen de hoofdrol in een over de top-actiefilm.

In Blood and Truth worden alle clichés uit de kast getrokken om de speler te laten meevoeren van de ene naar de andere actiescène. Zo rijd je mee in auto-achtervolgingen, zweef je aan een parachute en blaas je gebouwen in slow motion op.

Blood and Truth is gemaakt door game-ontwikkelaar SIE London Studio, een van Sony's grootste eigen studio's. Het spel is exclusief speelbaar voor de PSVR, de virtualrealityheadset van de PlayStation 4, en werkt samen met de Move-controllers en de PlayStation-camera om bewegingen van de speler direct naar de spelwereld te vertalen.

De game werd al veel vergeleken met een Guy Ritchie-film en heel gek is dat niet: zo speelt Blood and Truth zich af in de Londense onderwereld en draait het spel om vette actie. Het verhaal gaat over Ryan Marks, een elitesoldaat van de speciale eenheid. Nadat hij terugkeert in Londen na de dood van zijn vader, een topman in het criminele circuit, ligt zijn familie onder vuur door een rivaliserende bende.

Hoofdrol in een actiefilm

Het verhaal gaat niet heel diep, maar is functioneel als kapstok waaraan spectaculaire scènes worden opgehangen. Als speler krijg je verschillende wapens in handen waarmee je de vijanden onder vuur neemt. De wapens zweven in handen door het beeld en richten doe je door de controllers een richting op te bewegen. Door de vizieren (die dichterbij naar de ogen zijn te halen) kun je nauwkeuriger richten.

Bewegen gaat door steeds naar een bepaald punt in het level te kijken en op een knop te drukken. De gebieden doorloop je vrij lineair en vaak kun je pas verder als alle vijanden zijn verslagen. Dit zorgt ervoor dat je als speler veel stilstaat en de gameplay lijkt daarom wel wat op arcade-games, zoals Time Crisis. Het zorgt er in elk geval voor dat je speler niet zo snel zeeziek wordt.

Tijdens de vuurgevechten moeten wapens worden herladen. Dat doe je bijvoorbeeld door met de ene hand munitie te pakken en die in het wapen in de andere hand te drukken.

Move-controllers bron van frustratie

Deze handelingen en het kunnen wegduiken voor rondvliegende kogels voelt realistisch en hectisch tegelijk. Als het naar behoren werkt tenminste, want het grootste probleem bij dit spel wordt gevormd de PlayStation-hardware: de headset en controllers. Tijdens het spelen werd de positie van onze handen af en toe niet goed geregistreerd, waardoor we ineens een halve meter achter het personage leken te hangen.

Ook zorgen haperingen in de registratie al snel voor problemen tijdens het schieten, omdat het geweer ineens scheef voor je hangt en je niet goed door de toch al kleine vizieren kunt kijken. Ook herladen wordt daardoor een stuk ingewikkelder. Dit alles zorgt meer dan eens voor frustrerende momenten, als gedeelten van een missie continu opnieuw gespeeld moeten worden. Het opnieuw kalibreren van de bril en controllers biedt niet altijd soelaas.

De hardware die achterblijft, is SIEE London nauwelijks aan te rekenen. Wel hadden we een paar keer last van bugs, waardoor het spel compleet vastliep en opnieuw gestart moest worden.

Hoogtepunten in VR

De bril van Sony is niet zo krachtig als concurrenten zoals de Oculus Rift of de HTC Vive, en hoewel Blood and Truth er daarom iets karteliger uitziet, weet het spel toch ook grafisch te overtuigen. Daarnaast speelt het spel ook met het gegeven van virtual reality, bijvoorbeeld tijdens een deel in een museum. Daar staan interactieve kunstinstallaties waarbij gespeeld wordt met licht en perspectief. Ook de hoogtepunten aan het einde van missies zijn vaak indrukwekkend.

Hoewel er vooral geschoten moet worden, is er wel ruimte voor afwisseling. Zo breek je regelmatig elektriciteitskastjes en bedieningspanelen open om met het juiste gereedschap kabeltjes door te knippen en schakels om te zetten. Andere keren plaats je explosieven en plaats je je handen voor elkaar om in de game langs muren of spijlen te klimmen.

Conclusie

Sony pakt met Blood and Truth uit op de PlayStation VR. Het is een van de beste virtualrealityspellen tot nu toe, wat grotendeels komt door de aaneenschakeling van hoogtepunten, die uitmonden in een waanzinnige Mission Impossible-achtige finale.

Het enige wat roet in het eten gooit, is de nauwkeurigheid van de Move-controllers. Als Sony serieus wil blijven doorpakken met VR, valt aan de doorontwikkeling van deze hardware de grootste winst te behalen. Ondanks enkele frustraties en de wat hoge prijs (40 euro) voor vijf uur spelplezier, is met Blood and Truth wel een van de schaarse must-haves voor PSVR verschenen.