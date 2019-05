OnePlus staat al jaren bekend als een betaalbaar telefoonmerk met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Dinsdag kondigde het Chinese bedrijf de OnePlus 7 Pro aan, een telefoon die qua functionaliteiten vergelijkbaar is met toptoestellen van Samsung en Huawei.

De komst van de OnePlus 7 Pro is voor het Chinese bedrijf een nieuwe stap. OnePlus bracht tot dit jaar slechts een model tegelijk op de markt. De OnePlus 7 Pro komt tegelijk uit met de reguliere OnePlus 7 en biedt duidelijk de meeste vernieuwing van de twee.

De OnePlus 7 Pro doet qua ontwerp niet onder voor de Samsung Galaxy S10. De telefoon voelt solide en heeft eveneens een groot scherm dat meebuigt in de randen. Daardoor voelt het toestel minder dik. Het nadeel hiervan is dat je soms per ongeluk delen van het scherm activeert, al hebben we daar op de OnePlus 7 Pro nauwelijks last van gehad.

Het display zelf is met een formaat van 6,67 inch groot en redelijk zwaar, maar oogt mooi afgewerkt. Dat komt niet alleen door de amoledtechniek en de fijne kleurweergave, maar ook doordat het scherm helemaal niet doorbroken wordt. Het scherm kent geen inkepingen en vult bijna de hele voorkant. Alleen onder het scherm is een subtiel randje te vinden.

De telefoon kan ontgrendeld worden met een vingerafdrukscanner die onder het scherm is geplaatst. Deze scanner was eveneens te vinden in de OnePlus 6T. Hierbij licht een icoon van een vingerafdruk fel op, waarna een animatie de scan vormgeeft. Doorgaans werkt het systeem snel en nauwkeurig, al werd de afdruk ook een enkele keer niet herkend.

Geen inkeping dankzij uitschuifcamera

Een camera op de voorkant is niet in een inkeping verwerkt, maar schuift uit het toestel omhoog. Dat gebeurt met een klein blokje dat nauwelijks opvalt. Het mechanisme maakt een zacht geluid en in beeld licht een streepje onder de camera op om te laten zien dat de camera uitgeschoven wordt.

Het schuiven gaat snel genoeg, zeker omdat bij selfies vrijwel nooit haast is geboden. Volgens OnePlus moet het cameraonderdeel zeker 300.000 keer probleemloos in- en uitgeklapt kunnen worden. Tijdens onze testperiode trok het onderdeel vrij snel stof aan, maar dat leidde niet tot problemen.

Het schuifsysteem heeft wel wat ingebouwde beschermingsmaatregelen. Zo gaat de camera het toestel in als er een val van de telefoon wordt gedetecteerd. Ook worden gebruikers met een melding gewaarschuwd de camera niet handmatig terug te duwen. Al met al voelt de lens solide aan.

Camera's op de achterkant

Op de achterkant van de OnePlus 7 zijn vaste cameralenzen te vinden. De drie zijn onder elkaar geplaatst en steken iets uit de behuizing. Naast een standaardcamera (48 megapixel) biedt OnePlus drie keer optische zoom met een 8-megapixellens (en tot tien keer digitaal) en een 16-megapixelgroothoeklens voor foto's in 117 graden.

Bij eerdere OnePlus-modellen leken de camera's een ondergeschoven kindje, maar het bedrijf zegt er dit keer meer tijd en energie in te hebben gestoken. Dat blijkt in elk geval uit het bereik dat de camera's bieden, al komen ze nog niet in de buurt van de Oppo Reno en Huawei P30 Pro, die respectievelijk zes keer en vijf keer optisch (en tien keer hybride) zoom bieden.

Toch doen de lenzen wat er van mag worden verwacht. De groothoeklens maakt het gemakkelijker om groepsfoto's en hoge gebouwen te fotograferen, zonder dat er storende vervorming optreedt aan de zijkanten. Wel lijkt deze lens iets minder scherpe foto's te maken dan de andere twee, met wat meer vervaging in beeld. De zoomlens is heel geschikt om onderwerpen van verderop dichtbij te halen.

Bij het fotograferen valt op dat de OnePlus 7 Pro bij goed licht kwalitatief nauwelijks onderdoet voor de Huawei P30 Pro. Wordt de omgeving donkerder, dan is het resultaat nog steeds niet geweldig en treedt er ruis op.

Toch storen deze minpuntjes niet enorm en levert de telefoon doorgaans goede foto's. OnePlus heeft in vergelijking met eerdere toestellen op dit vlak grote stappen gezet en toont daarmee aan ook dit onderdeel serieus te nemen.

Snel, maar niet draadloos laden

De telefoon doet qua specificaties nauwelijks onder voor andere Android-toptoestellen. Het toestel is snel en hapert niet. Dat dankt het toestel aan de Snapdragon 855-chip, maar ook aan het werkgeheugen. Wij testten de 7 Pro in de maximale uitvoering van 12 GB RAM.

OnePlus werkt met OxygenOS, de Android-schil van OnePlus. De telefoon wordt uit de doos geleverd met geïnstalleerde apps van het bedrijf en van Google, maar bevat niet zoveel bloatware als andere Aziatische telefoons. Daarnaast is OxygenOS nog steeds een heel fijne, rustige versie van het besturingssysteem.

Er ontbreken een paar dingen. Zo is er geen koptelefoonaansluiting aanwezig. Muziek luisteren kan via de stereospeakers, met een draad via de USB-C-poort of draadloos via bluetooth.

De telefoon opladen gaat via de USB-C-aansluiting. De OnePlus 7 Pro ondersteunt geen draadloos opladen. Dat is jammer, maar volgens OnePlus had dat geen prioriteit, omdat de telefoon snelladen via USB-C ondersteunt. Binnen twintig minuten is de forse 4.000-mAh-accu tot de helft gevuld. De accu houdt het bij dagelijks gebruik (e-mail checken, YouTube kijken en Slack en Twitter gebruiken) anderhalve dag vol.

Conclusie

OnePlus probeert zich met de OnePlus 7 Pro tussen de grote Android-toppers te nestelen. Het toestel maakt indruk met zijn grote scherm zonder onderbrekingen, de uitschuifcamera en de vingerafdrukscanner onder het scherm.

Maar de telefoon haalt net niet het niveau van een Samsung Galaxy S10 of een Huawei P30 Pro. De camera's bieden een fijn bereik, maar weten nog net niet aan te haken bij de wereldtop. Ook is het jammer dat dit toestel niet draadloos is op te laden.

Dat maakt van de 7 Pro een overtuigende telefoon, waarmee OnePlus zich net onder de topconcurrentie positioneert. Ook qua prijs; de goedkoopste uitvoering kost 709 euro (6 GB RAM, 128 GB opslag) en de duurste variant kost 829 euro (12 GB, 256 GB opslag). Het is wel de vraag hoeveel voordeel OnePlus hier nog aan heeft. Andere telefoons, zoals de Galaxy S10, zijn enkele maanden na de release eveneens in deze prijsklasse te vinden.