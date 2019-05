In deze wekelijkse rubriek testen we in samenwerking met de Consumentenbond huishoudelijke en technologische apparaten. Dit keer geven we antwoord op de vraag welke vaatwassers als beste uit de test komen.

De vaatwasser is in veel keukens inmiddels niet meer weg te denken. De dagelijkse vaat neemt ineens een stuk minder tijd in beslag, waardoor je met gemak grote hoeveelheden servies en pannen schoonmaakt.

In dit overzicht kijken we naar twee soorten vaatwasser: de inbouwvaatwasser en de zelfstandige variant.

We onderzoeken hoelang het wasprogramma bij iedere vaatwasser duurt en hoe schoon de vaat wordt. Daarnaast is onderzocht hoeveel energie en water wordt verbruikt en hoe gebruiksvriendelijk ieder apparaat is. Hoe stil de vaatwasser is, weegt iets minder zwaar mee.

Bekijk alle testgegevens van alle vaatwassers

Download het testrapport (pdf)

Inbouwvaatwassers

In deze categorie pikken we de twee best geteste modellen eruit: de Siemens SN657X01PN en de Bosch SMV68PX01N.

Siemens SN657X01PN

Prijs: 735 euro, bekijk hier de beste prijs

Aantal couverts: 13

Dit model van Siemens maakt je vaat prima schoon, ongeacht of je het hoofd- of het ecoprogramma gebruikt. De grootste uitblinker is echter de droogoptie; borden en pannen komen nagenoeg altijd perfect opgedroogd uit de afwasmachine.

Het ecoprogramma van de vaatwasser is ook zeer energiezuinig en scoort hierdoor maar liefst een 9,8 in onze test. Helaas neemt dit ecoprogramma wel heel veel tijd in beslag.

De vaatrekken in de machine glijden soepel. Bovendien kun je het rek boven in de machine in hoogte verstellen. Prettig in te ruimen rekken, een verplaatsbare bestekkorf en inklapbare rekjes zorgen ervoor dat deze machine fijn is om in te ruimen.

Bosch SMV68PX01N

Prijs: 777 euro, bekijk hier de beste prijs

Aantal couverts: 13

Hoewel bovenstaande Siemens-vaatwasser als beste uit de test komt, is de Bosch SMV68PX01N een geduchte concurrent. Ook deze vaatwasser heeft een uitstekend energiezuinig programma, dat met een 9,5 slechts een klein beetje minder goed scoort. Overigens kampt dit ecoprogramma met hetzelfde nadeel: de afwas duurt hiermee ontzettend lang.

Bij zowel het hoofd- als het ecoprogramma maakt deze machine van Bosch goed schoon. Bij het hoofdprogramma gebruikt de afwasmachine helaas wel veel water, wat het grootste nadeel ten opzichte van bovenstaande Siemens-machine lijkt te zijn. Laat je de vaatwasser de afwas achteraf droogmaken, dan komt die goed uit de machine.

Vrijwel alle onderdelen in de machine zijn in te klappen of te verwijderen. Ook is er een speciale plek voor bijvoorbeeld wijnglazen. De machine voelt in haar geheel zeer solide aan.

Vrijstaande vaatwassers

Bij de vrijstaande vaatwassers komen twee modellen van Siemens als beste uit de test.

Siemens SN236I00IE

Prijs: 479 euro, bekijk hier de beste prijs

Aantal couverts: 13

De SN236I00IE wast met zowel haar hoofd- als ecoprogramma goed. Dat ecoprogramma verbruikt vrij weinig elektriciteit, al scoort het bij de duurzaamheidstest met een 8,2 lager dan zijn concurrenten in dit artikel.

Het droogresultaat is ook goed, vooral bij het gebruik van het ecoprogramma.

Deze Siemens-vaatwasser voelt als een solide machine, die gemakkelijk te bedienen is en wordt geleverd met een duidelijke handleiding. Ook in- en uitruimen gaat dit apparaat makkelijk af.

Er zijn echter wel wat nadelen. Het ecoprogramma duurt uiterst lang. Dat terwijl het gewone wasprogramma veel water gebruikt. Daarnaast is de SN236I00IE vrij lawaaiig en vindt ze het lastig om zichzelf schoon te maken.

Siemens SN278I36TE

Prijs: 715 euro, bekijk hier de beste prijs

Aantal couverts: 13

Dit is de grote winnaar uit de tests als je naar stroomverbruik kijkt. De SN278I36TE scoort namelijk een perfecte 10 als je de duurzaamheid bij het gebruik van het ecoprogramma meet. Het watergebruik valt daarbij ook erg mee. Tegelijkertijd is dit het langstdurende ecoprogramma uit de test, waardoor je buitengewoon lang moet wachten tot de afwas klaar is.

De rekken zijn daarnaast zeer prettig om in te ruimen. Het bestek kan overal in de lade en alle rekjes zijn makkelijk in te klappen en soms zelfs verwijderbaar. Daarnaast heeft de vaatwasser een speciale plek voor wijnglazen.

Je zult haar wel soms zelf moeten schoonmaken. De SN278I36TE heeft er namelijk moeite mee om dit zelf te doen.