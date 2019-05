In deze wekelijkse rubriek testen we in samenwerking met de Consumentenbond huishoudelijke en technologische apparaten. Vandaag antwoord op de vraag: wat is de wasdroger met de beste prijs-kwaliteitverhouding?

Een droger kiezen kan best lastig zijn. Welk merk droogt je was het best en het snelst? En welke droger is het energiezuinigst en maakt het minst geluid?

Wij hebben honderden zogenoemde warmtepompdrogers en condensdrogers van merken als Bosch, Siemens, Miele, AEG en Samsung getest. Zeggen deze termen je niets? We helderen dit hieronder graag eerst voor je op.

De traditionele condensdroger condenseert vocht uit de warme lucht. Vervolgens wordt het opgevangen in een zogenoemde condensbak die het afvoert naar het riool. Dit type droger heeft geen warmtepomp en is daarom een stuk minder energiezuinig. Aan de andere kant is een condensdroger wel goedkoper en sneller dan een warmtepompdroger.

We bespreken in dit artikel de beste koop qua condensdrogers en de beste koop qua warmtepompdrogers.

Bekijk alle testgegevens van alle wasdrogers

Download het testrapport (pdf)

Beste koop condensdroger: Beko DCU 7230BX

Prijs: circa 318 euro, bekijk hier de beste prijs

Testoordeel 6,2

Goede droogsnelheid

Een goede droger hoeft niet duur te zijn. De Beko DCU 7230BX is met circa 318 euro de beste koop in de categorie condensdrogers.

De machine heeft een capaciteit van 7 kilogram en biedt speciaal voor babykleding en overhemden bestemde programma's. Ook haalt de Beko je kleding voldoende uit de kreuk.

Deze condensdroger scoort in het bijzonder hoog op de droogsnelheid. De Beko droogt katoen binnen 79 minuten en synthetische stoffen binnen 56 minuten.

Houd er rekening mee dat deze condensdroger met energielabel B wat minder geschikt is als je veel waarde hecht aan een energiezuinige machine. Deze droger scoort met een 4,4 namelijk een onvoldoende qua energiezuinigheid.

Beste koop warmtepompdroger: AEG T7DBN460

Prijs: circa 599 euro, bekijk hier de beste prijs

Testoordeel 7,3

Zuinige droger

Ga je toch liever voor een warmtepompdroger? In dat geval is de beste koop binnen deze categorie de AEG T7DBN460 van circa 599 euro. Deze prijs is gemiddeld, maar de verbruikskosten zijn laag. Hierdoor is de prijs-kwaliteitverhouding prima.

Deze wasdroger heeft een capaciteit van 8 kilogram en is met energielabel A+++ zeer zuinig.

Bovendien scoort deze warmtepompdroger hoog wat betreft droogprestatie. De zogenoemde SensiDry-technologie zorgt voor een kortere droogtijd, maar tegelijkertijd lage temperaturen. Hierdoor wordt de kleding niet onnodig aan hitte blootgesteld.

Kleine kanttekening bij deze wasdroger: met een 4,4 scoort deze een onvoldoende op het gebied van geluid.