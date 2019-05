In deze wekelijkse rubriek testen we in samenwerking met de Consumentenbond huishoudelijke en technologische apparaten. Dit keer geven we antwoord op de vraag welke bluetoothspeaker als beste uit de test komt.

Met een bluetoothspeaker kun je draadloos muziek afspelen vanaf je smartphone, tablet of laptop. Zo klinkt het geluid vaak beter en kan het volume hoger.

Er zijn enorm veel bluetoothspeakers op de markt in meerdere vormen en maten. In totaal hebben we 64 bluetoothspeakers getest op geluidskwaliteit en accuduur. Ook gebruiksgemak en gewicht zijn meegenomen.

We hebben draadloze speakers uit verschillende prijsklassen getest. De goedkoopste van de drie geselecteerde luidsprekers komt als beste uit de test.

Anker Soundcore Flare

Prijs: 70 euro, bekijk hier de beste prijs

Accuduur: 21 uur

De Anker Soundcore Flare is een compacte, cilindervormige luidspreker. Het geluid is voor dit formaat indrukwekkend. Muziek klinkt energiek met voldoende detail en ook bij spraak is de audio helder en natuurlijk.

Met een app kunnen gebruikers zelf klanktonen regelen en lichteffecten aanpassen. De speaker is ook zonder lampjes te gebruiken, waardoor de accu het 21 uur volhoudt op een lading. Ietwat onhandig is dat de speaker geen melding geeft als deze bijna leeg is.

Het hoogste testoordeel (8,3) heeft deze Soundcore Flare te danken aan het uitstekende gebruiksgemak, een prima geluidskwaliteit en een relatief lange accuduur.

JBL Charge 4

Prijs: 130 euro, bekijk hier de beste prijs

Accuduur: 19 uur

De JBL Charge 4 is met 130 euro iets duurder, maar biedt eveneens een indrukwekkend geluid. De middelgrote speaker is cilindervormig maar heeft een standaardje zodat hij horizontaal weg te zetten is.

De JBL werkt met een app die niet heel fraai is, maar wel interessante opties biedt. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld een tweede speaker van hetzelfde merk koppelen.

Met een accuduur van negentien uur gaat het apparaat flink lang mee. Ook handig is dat de speaker gebruikt kan worden om een telefoon mee op te laden. Nadelig is dat het geluid vooral bij akoestische muziek iets minder verfijnd klinkt. Ook zitten de speakers niet heel goed beschermd in de behuizing. Enige voorzichtigheid wordt daarom geadviseerd.

Vifa Helsinki

Prijs: 400 euro, bekijk hier de beste prijs

Accuduur: 7 uur

De Helsinki van het merk Vifa is de duurste luidspreker van deze test. Ook is hij vrij groot en weegt hij bijna 1,5 kilogram. De speaker is rechthoekig met afgeronde hoeken en heeft een handvat.

Het geluid is heel goed, met een groots en open basweergave. Daarmee doet de Helsinki het beter dan concurrenten van dezelfde grootte. Niet alleen muziek, ook stemmen komen goed tot hun recht. De hoge tonen hadden iets evenwichtiger gekund.

Een tegenvaller is wel dat de Vifa Helsinki een stuk minder lang mee gaat dan andere bluetoothspeakers. Na zeven uur moet het apparaat opnieuw aan de lader.