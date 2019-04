In deze wekelijkse rubriek testen we in samenwerking met de Consumentenbond huishoudelijke en technologische apparaten. Vandaag geven we antwoord op de vraag welke televisie als beste uit de test komt.

Bij de aanschaf van een televisie komt een hoop kijken. Naast de keuze voor de grootte van het scherm zijn er een hoop verschillende opties, waarbij zaken zoals algehele beeldkwaliteit, geluidskwaliteit en energieverbruik ook een belangrijke rol spelen.

Daarnaast hebben zeer veel televisies inmiddels smart tv-software waarmee je naar onlinediensten zoals Netflix en Videoland kunt kijken, waardoor het ineens ook van belang is of je televisie een goed besturingssysteem heeft.

In dit overzicht kijken we naar alle belangrijke facetten van televisies. Dit keer hebben we een dubbele winnaar in de categorie 40-43 inch : het toestel dat als beste uit de test komt, wordt ook nog eens gezien als de beste koop.

LG 43UK6300

Prijs: circa 389 euro, bekijk hier de beste prijs

Schermgrootte: 43 inch

Schermsoort: LCD

De 43UK6300 van LG is een 4K-televisie met een 43-inch-scherm en een prima beeldkwaliteit, zelfs als je de standaardbeeldinstellingen gebruikt. Programma's worden vloeiend in beeld gebracht en ook op de geluidskwaliteit is in vergelijking met andere televisies in deze categorie niks aan te merken. Daar staat tegenover dat de kijkhoek van het scherm niet heel groot is.

Het smart tv-platform webOS 4.0 van het toestel draait prima en de mogelijkheid om op te nemen of livetelevisie te pauzeren via een externe schijf werkt goed. Het is mogelijk om een koptelefoon op de tv aan te sluiten, maar dat kan alleen via bluetooth.

Het is voor zo'n kwalitatief goede televisie een relatief goedkoop apparaat. De 43UK6300 wordt op het moment verkocht vanaf 389 euro, wat hem een goedkopere keuze maakt dan de andere twee televisies in dit overzicht. Hij is met zijn 43 inch natuurlijk wel kleiner dan de alternatieven.

LG 49SK8500

Prijs: circa 949 euro, bekijk hier de beste prijs

Schermgrootte: 49 inch

Schermsoort: LCD

LG verkoopt ook de 49SK8500, een grotere LCD-televisie met een 49-inch-scherm. Ook dit scherm heeft een goede beeldkwaliteit, zelfs bij de standaardinstellingen van de televisie. Bijkomend voordeel is dat de televisie ook goed zichtbaar blijft als er licht in de kamer valt.

De televisie scoort op een aantal vlakken net wat beter dan het hierboven genoemde apparaat. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een koptelefoon zowel via bluetooth als via kabel aan te sluiten en heeft hij vier HDMI-poorten in plaats van drie. Qua algehele beeldkwaliteit deed hij het ietsje beter.

Hij deelt ook wat mankementen van de 43UK6300, zoals de wat kleine kijkhoek. Daarnaast wordt het achtergrondlicht van het scherm wat onregelmatig verspreid, ook al zal dat misschien niet zo snel opvallen.

LG OLED55C8

Prijs: circa 1.444 euro, bekijk hier de beste prijs

Schermgrootte: 55 inch

Schermsoort: OLED

In de OLED55C8 zit een OLED-scherm van 55 inch. Bij OLED licht iedere pixel zelf op, waardoor het scherm een veel groter contrast en diepere zwartwaarden laat zien. Dat zorgt voor de beste beeldkwaliteit onder de drie televisies in dit artikel, mits je de beste beeldinstellingen kiest. Met echt 4K-beeldmateriaal komt het 4K-scherm het beste tot z’n recht.

Veel van de nadelen van bovenstaande televisies zijn in de OLED55C8 niet te vinden. De kijkhoek van het scherm is dankzij de OLED-technologie bijvoorbeeld erg groot en een koptelefoon kan zowel bedraad als via bluetooth worden aangesloten. De televisie heeft vier HDMI-aansluitingen.

Daar staat wel de hoogste prijs in dit overzicht tegenover. De OLED55C8 wordt vanaf 1.444 euro aangeboden. OLED-televisies zijn over het algemeen ook duurder dan LCD-schermen.