Oppo kondigde woensdag de Reno 10x Zoom aan. De smartphone valt op vanwege zijn schuine uitschuifcamera, waardoor het scherm vrijwel de hele voorkant vult.

Het Chinese bedrijf Oppo is sinds 2018 in Nederland te vinden. Met de Oppo Reno 10x Zoom probeert de telefoonfabrikant een plek te veroveren tussen smartphones van Samsung, Huawei en Apple. Vooral de P30 Pro van Huawei lijkt in dit geval een concurrent. Ook dat toestel focust op fotografie en inzoomen op onderwerpen.

Tijdens een evenement in de Zwitserse stad Zürich konden we kort met de Reno 10x Zoom aan de slag. Het toestel heeft een amoleddisplay van 6,6 inch. Het beeld oogt helder en scherp.

Daarnaast is het scherm volledig plat en buigt het dus niet door in de randen, zoals bijvoorbeeld wel het geval is bij de Samsung Galaxy S10+ en de Huawei P30 Pro. Wat ons betreft is dat niet erg, want op de schermen van die andere toestellen wil je nog weleens per ongeluk iets activeren.

Het display neemt bijna de volledige voorkant in beslag, want er is geen inkeping voor de frontcamera en andere sensoren aanwezig. Alleen aan de onderkant is een dunne rand van 3,5 millimeter te zien. Het geheel oogt fraai en het grote scherm zonder storende elementen leent zich prima voor video's en games.

Uitschuiflens lijkt op haaienvin

Bij het maken van een selfie komt uit de bovenkant een lens geschoven. De camera komt rechts op het toestel als een hefboom omhoog. Daardoor wordt dit gedeelte vergeleken met een haaienvin. Het uitschuiven werkt snel en lijkt op het eerste gezicht stevig. Omdat alleen de frontcamera en een flitser op de achterkant erin zitten en het een oplossing is voor een vullend scherm aan de voorkant, voelt het niet als een gimmick.

Op de achterkant zijn nog eens drie lenzen te vinden, die niet omhoog komen uit het toestel. Aanwezig zijn een groothoeklens, een standaardlens en een telelens. Onder de camera's is een bobbeltje van keramiek geplaatst. Deze kleine verhoging heeft als voordeel dat lenzen niet beschadigd raken, omdat die iets boven het oppervlak worden gelicht, maar heeft als nadeel dat de Reno hierdoor een klein beetje wiebelt als het toestel op tafel ligt.

De groothoeklens komt neer op 0,6 keer het beeld van de standaardlens. Hiermee maak je foto's van 120 graden. Na de standaardlens zoomt de telefoon in stappen van twee, zes, tien en twintig keer in.

Tot zes keer zoomen gaat optisch (zonder kwaliteitsverlies) en tot tien keer is het resultaat hybride, via een combinatie van software en hardware. Hierbij lever je iets in aan kwaliteit, maar wordt het met software bijgeschaafd. Twintig keer inzoomen gebeurt volledig digitaal en daarbij wordt het beeld snel korrelig. Overigens zoomt de grote concurrent, de P30 Pro van Huawei, tot vijftig keer digitaal in.

Zoomen en donkere modus

Tijdens onze korte test bevonden we ons niet in de ideale omstandigheden voor fotografie. De proefomgeving was wat donker en rumoerig, waardoor we niet alle foto's heel scherp kregen, er wat korreligheid ontstond en we de kleuren niet goed konden beoordelen. Bij tien keer zoomen met stabilisatie is echt beter licht nodig voor beter resultaat. Hoe de cameralenzen in dagelijks gebruik presteren, zullen we daarom later pas goed kunnen testen.

Ook de 'donkere kamer' die Oppo had ingericht om de nieuwe nachtmodus van de Reno te demonstreren, mocht geen naam hebben. De ruimte was niet echt donker en er bewogen lampen langs het plafond. We zagen in deze opstelling helaas geen verschil tussen de nachtmodus en de normale camerastand.

Vingerafdrukscanner onder het scherm

De telefoon heeft geen fysieke vingerafdrukscanner, want de Reno ontgrendel je met een 2D-gezichtsscan (via de 'haaienvin') of met een vingerafdrukscanner onder het scherm. Bij het uitproberen hebben we onze vinger even ingesteld. Het ontgrendelen bleek bij onze pogingen behoorlijk snel te gaan.

Oppo heeft ColorOS 6 op het toestel geïnstalleerd, een eigen Android-skin van het bedrijf, gebaseerd op Android P. De Chinese fabrikant heeft het besturingssysteem verbeterd, maar het geheel oogt nog steeds wat rommelig. Het notificatiescherm toont bijvoorbeeld verschillende modi op de telefoon in grote blokken, waar het op andere Android-telefoons een stuk strakker is ontworpen.

Ook zagen we direct veel overbodige apps die vooraf op het toestel geïnstalleerd staan. Dat is iets waar veel telefoons van Chinese bedrijven nog steeds mee kampen. Om Europese gebruikers meer aan te spreken, zouden deze bedrijven daar verandering in kunnen brengen.

Voorlopige conclusie

Met de Reno 10x Zoom lijkt Oppo een completer toestel te hebben gemaakt dan de Find X, het toestel van Oppo dat vorig jaar verscheen. Die telefoon leunde te veel op de rechte uitschuifcamera (die ook de lenzen van de achterzijde bevatte). Dit keer is alleen de frontcamera in het schuifsysteem opgenomen en zijn vaste lenzen op de achterkant te vinden.

Hoe de camera's echt presteren, blijft ook na deze korte test wat gissen. Oppo heeft in elk geval geleerd van de hoge prijs van de Find X en geeft de Reno 10x Zoom een iets aantrekkelijkere prijs van 799 euro mee.