Sony heeft een rustig voorjaar wat betreft exclusieve PlayStation 4-spellen en richt zijn pijlen op één game: Days Gone. In het spel stap je in de schoenen van motorbendelid Deacon St. John en moet je zien te overleven in een wereld met zombies. Een goede formule voor een uitdagende roadtrip.

Motorbendelid Deacon is een van de overlevenden van een virusuitbraak, waardoor een groot deel van de mensheid verandert in zombies. Deze zogeheten 'freakers' zijn niet de trage zombies uit traditionele horrorfilms. Ze zijn snelle, sterke, gemuteerde mensen die de speler aanvallen.

Het leven van Deacon wordt overhoopgegooid door de uitbraak. Nu probeert hij met zijn goede vriend Boozer te overleven en niet opgegeten te worden door zombies.

De balans tussen actie en verhaal

In een aantal uitgebreide filmische scènes wordt de basis voor het verhaal gelegd. De ontwikkelaar van het spel, SIE Bend Studios, had voor het uitbrengen van het spel al gezegd dat er voor meer dan zes uur aaneengesloten filmpjes in de game zitten. Het spelen wordt met regelmaat onderbroken voor een stukje verhaal, soms zelfs iets te vaak.

Zo wordt tijdens een achtervolgingsmissie op de motor de snelheid er enorm uitgehaald door een verhaalscène die elke halve minuut voorbij komt. Het spel heeft hier moeite om een balans te vinden tussen de speler vol in de actie te laten meedoen, terwijl er tegelijkertijd een filmisch verhaal verteld moet worden. Het scheelt dat het verhaal goed in elkaar steekt, maar de implementatie laat te wensen over.

Deze balans is beter in de nederzettingen, waar de overlevenden van de pandemie het laatste beetje beschaving proberen te beschermen. Hier wordt het verhaal verteld van een verscheurde wereld, waarin bijna iedereen is getraumatiseerd. Dit verhaal wordt verteld in dialogen die afspelen terwijl je met handelaren in gesprek bent. Zo leer je de personen stuk voor stuk beter kennen. Het verhaal wordt op een organische manier verteld en dat pakt goed uit.

Vrienden maken om te overleven

Helemaal zonder hulp kan Deacon niet overleven. Daarom moet hij deze nederzettingen met regelmaat bezoeken om nieuwe voorraden in te slaan en zijn motor te repareren. De motor is je belangrijkste bezit in het spel, omdat je hiermee de volledige spelwereld doorkruist.

Je kunt de motor van Deacon stapsgewijs verbeteren, door een grotere brandstoftank toe te voegen of betere banden te monteren. Hiervoor moet je wel eerst een vertrouwensband kweken met de inwoners van het kamp, anders willen de monteurs je niet hun beste onderdelen geven.

Dit doe je door opdrachten voor de bewoners uit te voeren. Afgesneden 'freaker'-oren laten zien dat je de omgeving veiliger maakt. Wanneer je dit vaak genoeg doet, krijg je toegang tot betere onderdelen. Zo wordt je motor sneller en kun je verder rijden voordat je op zoek moet naar brandstof. Ook krijgt je motor nieuwe functies zoals een snelheidsboost.

Naast het verbeteren van je motor en uitrusting, gaat Deacon zelf ook levels omhoog en leert hij nieuwe vaardigheden. Als speler kun je zelf kiezen of je de schietvaardigheid van Deacon wil verbeteren of hem beter wil laten sluipen. Hiermee ontwikkel je een eigen speelstijl en krijg je niet alleen een gevoel van progressie door middel van het verhaal, maar ook door het feit dat Deacon steeds meer controle krijgt over de wereld waarin hij zich bevindt.

Grote open boze wereld

Vanuit de kampen en het hoofdverhaal dat Deacon bezighoudt, word je steeds de open wereld ingestuurd op je motor. Hier moet je materialen en voorraden verzamelen en ga je op onderzoek uit om dichter bij de oorsprong van het zombievirus te komen. Hierdoor moet je met regelmaat een directe confrontatie met 'freakers' en andere groeperingen in de open wereld zoeken. Days Gone heeft geen gesloten levels, maar een zeer uitgebreide wereld waar je met je motor doorheen kunt rijden.

Deacon kan gevechten aangaan door gewoon te beginnen met schieten, maar in de meeste gevallen is een voorzichtige benadering van vijandelijke kampen een betere optie. Zo kun je eerst een paar 'freakers' zachtjes proberen uit te schakelen, zodat andere vijanden in de buurt niets doorhebben.

Op een gegeven moment heb je genoeg granaten en automatische wapens om grotere groepen 'freakers' aan te kunnen, maar zelfs dan kun je snel het onderspit delven. Zeker als je geweerschoten een horde 'freakers' in de buurt alarmeert en je meer dan vijftig geïnfecteerden achter je aan krijgt.

Het spel spoort je op die manier constant aan om voorzichtig te werk te gaan. De variatie aan wapens is echter klein en het aantal kogels is beperkt. Dit benadrukt het feit dat Days Gone geen shooter is. Het gaat om overleven en het verdedigen van het laatste beetje beschaving. Dat is niet erg, want juist het sluipen en het methodisch uitschakelen van vijanden zit erg goed in elkaar.

Zoek, vind en vernietig

Wat minder is de aard van de missies. Die is telkens een herhaling van hetzelfde recept. Sluip een bepaald gebied binnen, schakel de vijanden uit en verzamel een object of informatie. Dat wordt afgewisseld met het verbranden van nesten van de 'freakers', zodat het gebied veiliger wordt, maar daar houdt het wel op.

Gelukkig worden de vijanden in de loop van het spel uitdagender, maar in de basis doe je steeds hetzelfde. Dat maakt het spel wat minder spannend na de eerste tien uur, als de nieuwigheid er wel van af is. Alleen een horde van tientallen 'freakers' kan je dan nog van je stuk brengen.

Conclusie

Het verhaal, de lugubere vijanden en schrikmomenten maken Days Gone een spannende thriller. Af en toe zit het vertellen van het verhaal de actie van de game wat in de weg en is de balans zoek. Wel geeft de game je een gevoel van vrijheid, omdat je met de motor een gigantisch gebied vol gevaar mag verkennen. Het sluipen en vechten zit goed in elkaar, maar de missies vallen na een tijd enigszins in herhaling. Dit maakt dat Days Gone niet een uniek zombieavontuur is, maar alleszins vermakelijk.